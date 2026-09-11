Топурия возвращается: реванш против Гейджи или супербой с Пимблеттом?

Возвращение Илии Топурии в октагон может оказаться ближе, чем ожидалось. Глава UFC Дана Уайт сообщил, что испано-грузинский боец готов к выступлениям. Самое интересное, что руководитель промоушена открыто назвал двух возможных соперников для Топурии: Джастин Гейджи и Пэдди Пимблетт.

Следующий бой Топурии вызывает особый интерес у фанатов UFC. Причиной тому служит то, что он возвращается в октагон после одного из самых тяжелых испытаний в своей карьере — боя против Джастина Гейджи.

Однако это поражение не изменило его планов.

Напротив, руководство UFC с нетерпением ждет возвращения Топурии.

Дана Уайт: «Топурия готов драться»

Дана Уайт высказался о текущем положении Топурии и возможных вариантах его следующего поединка, подчеркнув, что боец готов вернуться в октагон.

«Топурия готов драться, а мы с нетерпением ждем его возвращения».

Глава UFC также упомянул два очень громких варианта касательно следующего соперника Топурии.

По его мнению, как реванш с Гейджи, так и бой против Пимблетта могут вызвать огромный интерес.

«Возможный реванш с Гейджи — это будет отличный бой. А поединок против Пимблетта — фантастическое противостояние».

Это заявление Даны Уайта превратило следующий бой Топурии в еще более интригующий вопрос: попытается ли он сначала взять реванш у Гейджи или выйдет на новый супербой с Пимблеттом?

Тяжелый последний бой для Топурии

Свой последний бой Топурия провел в июне 2026 года.

На историческом турнире UFC в Белом доме он сразился с Джастином Гейджи. Поединок завершился не тем результатом, на который рассчитывал Топурия — испанский боец потерпел поражение техническим нокаутом.

Этот результат нанес серьезный удар по победной серии Топурии.

Но теперь внимание приковано не к самому поражению, а к тому, как он вернется после него.

Ведь карьеры великих бойцов зачастую проходят проверку именно в таких ситуациях.

Легко быть чемпионом во время побед.

А восстановление после поражения требует настоящего героизма.

Реванш против Гейджи — величайшая возможность для мести

Один из самых естественных вариантов для Топурии — реванш с Джастином Гейджи.

Вполне естественно, что после поражения в первом бою у Топурии появилась мощная мотивация доказать все заново.

Если реванш состоится, это будет не просто очередной бой в UFC, а поединок за «второй шанс».

Топурия может проанализировать ошибки первой встречи и разработать новый план против стиля Гейджи.

Гейджи же постарается в очередной раз подтвердить свои позиции после первой победы.

Поэтому в сценарии с реваншем главный вопрос будет звучать так:

Сможет ли Топурия изменить результат первого боя?

Вариант с Пимблеттом — это совсем другая история

Второй вариант, упомянутый Даной Уайтом, — Пэдди Пимблетт.

Привлекательность этого боя связана со стилями и харизмой обоих бойцов.

Топурия — боец, известный своими тяжелыми ударами, прессингом и агрессией.

Пимблетт же благодаря своим неповторимым движениям в октагоне, яркому стилю и огромной аудитории стал одним из самых популярных бойцов UFC.

Если бой между ними будет организован, это может превратиться в грандиозное событие не только с точки зрения спорта, но и медийности.

Определение Даны Уайта «фантастическое противостояние» как раз отражает этот интерес.

Что теперь предпримет Топурия?

Пока следующий соперник Топурии официально не определен.

Однако заявления главы UFC показывают, что у промоушена есть серьезные планы на его возвращение.

Впереди маячат два вероятных сценария:

Вариант Почему это интересно? Реванш против Джастина Гейджи Шанс отомстить за поражение и доказать свою состоятельность Бой против Пэдди Пимблетта Может стать одним из крупнейших медийных противостояний в UFC

Оба сценария — серьезное испытание для Топурии.

В первом случае он снова выйдет в октагон против обидчика.

Во втором — начнется новое и очень масштабное соперничество.

Главное — Топурия еще не сошел со сцены

Поражение от Джастина Гейджи вполне могло стать тяжелым ударом в карьере Топурии.

Но последнее заявление руководства UFC говорит об одном важном моменте: имя Топурии по-прежнему фигурирует в планах на самые громкие бои промоушена.

И теперь перед ним стоит новая задача.

Вернуться в октагон.

Доказать всё заново.

И, возможно, в реванше против Гейджи ответить на прошлое поражение.

Либо создать с Пимблеттом новое противостояние, которое фанаты UFC будут помнить еще долго.

Совершенно очевидно, что следующий бой Топурии не будет просто рядовым поединком. Это станет новой главой, которая может показать его возрождение после поражения.