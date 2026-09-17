«Контракт с UFC!»: Дана Уайт выбрал 4 бойцов!

В Лас-Вегасе, считающемся самой престижной ареной в мире смешанных единоборств (ММА), прошел очередной исторический вечер. Шестая неделя 10-го сезона знаменитого проекта президента UFC по отбору новых талантов Дана Вхите'с Контендер Сериес (ДВКС) завершилась абсолютными рекордами и яркими нокаутами. По итогам шоу Дана Уайт вручил долгожданные официальные контракты с элитной лигой четырем бойцам, показавшим истинное мастерство в октагоне. Самым ярким и громким героем вечера стал представитель Центральной Азии, в частности Кыргызской Республики, не знающий поражений в своей карьере Акбар Абдуллаев (14-0).

Выступающий в легком весе кыргызстанский нокаутер забавно — всего за 19 секунд — жестоко поверг своего бразильского соперника Эднильсона Сантоса, заставив всех в зале, включая Дану Уайта, встать и аплодировать. Кроме того, оформивший 45-секундный нокаут Майтон Перейра, разгромивший соперника уже в 1-м раунде Игорь Кавальканти и одержавший победу сабмишном Луис Эрнандес также официально стали бойцами UFC. А пятый победитель вечера Тейшон Уильямс, несмотря на победу по очкам, контракта от Уайта не получил.

Итак, как 19-секундный рекорд Акбара Абдуллаева повлияет на рейтинг легкого веса UFC, почему Дана Уайт обошел стороной пятого победителя и какой фурор сможет произвести новоиспеченная четверка в лиге?

«19 и 45 секунд ужаса»: Хроника нокаутов 6-й недели ДВКС

Внушительные досрочные результаты, зафиксированные в течение ночи:

Акбар Абдуллаев (14-0) — 19-секундный триумф: Кыргызстанский боец с первых же секунд гонга пошел в агрессивную атаку и заставил Эднильсона Сантоса целовать настил всего за 19 секунд, став обладателем самого быстрого нокаута вечера;

Майтон Перейра (9-3) — 45-секундный «пушечный удар»: Победивший Живана Ханта в полусреднем весе досрочно на первой же минуте Перейра продемонстрировал свою беспощадную ударную мощь;

Игорь Кавальканти (14-2) — чистый ТКО в 1-м раунде: Оформив технический нокаут Оскару Равелло на 1:38 минуте первого раунда в среднем весе, он привлек внимание руководства промоушена;

Луис Эрнандес (8-0) — безупречный сабмишн: Еще один непобежденный представитель среднего веса на 1:01 минуте второго раунда провел удушающий прием против Уго Гийона и заставил того сдаться;

Победитель без контракта: Тейшон Уильямс хоть и завершил свой бой победой, из-за скучного оборонительного поединка на протяжении всех 3 раундов Дана Уайт решил не предлагать ему контракт.

4 новые звезды, получившие официальный контракт UFC

Выбор Даны Уайта и их дивизионы:

Акбар Абдуллаев (Кыргызстан, 14-0): Оценивается как непобедимая неудержимая сила, врывающаяся в легкий вес (70 кг);

Майтон Перейра (Бразилия, 9-3): Боец с мощным ударом и потенциалом нокаутера в полусреднем весе (77 кг);

Игорь Кавальканти (Бразилия, 14-2): Очередной универсальный спортсмен с тяжелым ударом, пополнивший элиту среднего веса (84 кг);

Луис Эрнандес (США, 8-0): Не знающий поражений мастер грэпплинга, сильный в партере, из дивизиона среднего веса.

Школа ММА Центральной Азии: Новая эра от Абдуллаева

Стратегическое значение этой победы для спорта нашего региона:

Непобежденный рекорд (14-0): Победы Абдуллаева во всех 14 поединках его профессиональной карьеры показывают, что он является готовым топ-претендентом для промоушена;

Личное признание Даны Уайта: Глава UFC обычно любит сразу привлекать спортсменов, оформивших столь быстрые и зрелищные финиши, к кардам номерных турниров;

Проверка жестким дивизионом: Легкий вес является самым конкурентным и богатым на звезды звеном в UFC, и путь Абдуллаева к топ-десятке станет большим событием для болельщиков нашего региона.

Этот 19-секундный нокаут и подписанные новые соглашения на арене Дана Вхите'с Контендер Сериес в очередной раз доказали, что школа боевых искусств Центральной Азии не имеет равных на мировой сцене.

Как вы думаете, сможет ли сотворивший жуткий нокаут за 19 секунд Акбар Абдуллаев в скором времени стать главным претендентом на чемпионский пояс в жарком легком весе UFC? Было ли правильным решение Даны Уайта не давать контракт бойцу, выигравшему по очкам, и выбрать только досрочных победителей? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь обзором этого радостного исторического достижения мира ММА нашего региона со всеми любителями единоборств и друзьями!