Дэйна Уайт прокомментировал конфликт между Усманом Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Глава UFC Дэйна Уайт подчеркнул, что ответственность за конфликт между Мерабом Двалишвили и Усманом Нурмагомедовым несут не только спортсмены, но и организаторы турнира.
- По словам Уайта, из-за недостаточных мер безопасности на турнирах RAF подобные драки происходят регулярно.
- Президент UFC отметил, что такие разногласия вне спорта никогда не приносят пользы и негативно влияют на имидж спорта.
Глава UFC Дэйна Уайт выразил уверенность в том, что ответственность за конфликт и драку вокруг известных бойцов Мераба Двалишвили и Усмана Нурмагомедова несут не только сами спортсмены, но и организаторы турнира. По его мнению, ответственные лица должны были заранее предусмотреть подобные потенциальные столкновения.
Турниры RAF и проблемы безопасности
Согласно информации, распространенной аккаунтом ФРЭАК.ММА в социальной сети Кс, Дэйна Уайт раскритиковал тот факт, что подобные беспорядки становятся регулярными.
«Куда бы ни отправилась вся команда Хабиба, там обычно начинаются драки. То же самое происходит с Хамзатом и другими ребятами. А на турнирах RAF практически на каждом соревновании кто-то обязательно дерется», — заявил президент UFC.
Уайт подчеркнул, что представители турнира уже должны были научиться предотвращать подобные неприятные инциденты, так как подобные случаи происходили и раньше.
Детали конфликта
Данные
Основные участники
Мераб Двалишвили и Усман Нурмагомедов
Критикующая сторона
Глава UFC Дэйна Уайт
Основное обвинение
Неспособность организаторов турнира RAF обеспечить безопасность
Критерий оценки
Подобные конфликты негативно влияют на имидж спорта
«Это никогда не приносит пользы»
Хотя многие считают, что такие конфликты могут создать дополнительный пиар и интерес к лиге или турниру, Дэйна Уайт категорически отверг это мнение. По его словам, подобные драки и разногласия вне спорта никогда не приводят к хорошим результатам и никому не приносят пользы.
Эта ситуация вновь подняла вопрос об обеспечении безопасности в мире смешанных единоборств (ММА) и контроле за поведением спортсменов на публичных мероприятиях.
Как вы считаете, какие меры должны предпринять организаторы турниров, чтобы предотвратить подобные конфликты? Оставляйте свое мнение в комментариях!
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…