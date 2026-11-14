Дэйна Уайт прокомментировал конфликт между Усманом Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили

Глава UFC Дэйна Уайт выразил уверенность в том, что ответственность за конфликт и драку вокруг известных бойцов Мераба Двалишвили и Усмана Нурмагомедова несут не только сами спортсмены, но и организаторы турнира. По его мнению, ответственные лица должны были заранее предусмотреть подобные потенциальные столкновения.

Турниры RAF и проблемы безопасности

Согласно информации, распространенной аккаунтом ФРЭАК.ММА в социальной сети Кс, Дэйна Уайт раскритиковал тот факт, что подобные беспорядки становятся регулярными.

«Куда бы ни отправилась вся команда Хабиба, там обычно начинаются драки. То же самое происходит с Хамзатом и другими ребятами. А на турнирах RAF практически на каждом соревновании кто-то обязательно дерется», — заявил президент UFC.

Уайт подчеркнул, что представители турнира уже должны были научиться предотвращать подобные неприятные инциденты, так как подобные случаи происходили и раньше.