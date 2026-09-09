Футболист «Манчестер Сити», поразивший Энцо Мареску...
Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска тепло высказался о новом игроке команды после дебютного матча в Лиге чемпионов. 18-летний Айюб Буадди уверенно проявил себя в поединке против «Порту» (2:0) и поразил тренера.
Буадди провел на поле 75 минут. Однако Мареску удивили не только его техника или статистика, а реакция на ошибку.
«Он сыграл великолепно»
На послематчевой пресс-конференции Мареску спросили о дебюте молодого футболиста. Специалист ответил на вопрос с улыбкой.
«Он сыграл великолепно», — сказал Мареска.
Однако последующие слова тренера еще яснее показали, почему Буадди привлек к себе особое внимание.
Главное впечатление — реакция после ошибки
Мареска вспомнил, как в одном из предыдущих матчей молодой футболист потерял мяч два раза в игре против «Ковентри».
Обычно для 18-летнего игрока такие ошибки могут усилить психологическое давление. Но Буадди воспринял ситуацию иначе.
«В той игре он потерял мяч дважды, но даже после ошибок не поддался панике, спокойно вернулся назад и снова включился в игру».
По мнению Марески, именно этот аспект продемонстрировал зрелость молодого игрока.
Мареска: «Айюб меня поразил»
В составе «Манчестер Сити» немало футболистов, от которых требуется игра высокого уровня. Поэтому тренер подчеркнул, что ожидать сильной игры от таких лидеров, как Эрлинг Холанд, Рубен Диаш или Матео Ковачич — это естественно.
Но Буадди, несмотря на свои 18 лет, был отмечен наравне с ними.
«Естественно ожидать такой игры от Эрлинга, Рубена или Матео, но Айюб меня поразил. Ему все еще 18 лет, но он провел грандиозный матч».
Эти слова показывают, что у Марески высокая степень доверия к молодому полузащитнику.
В команде может начаться новая конкуренция
Игра Буадди произвела положительное впечатление не только на тренера, но и на партнеров по команде.
По словам Марески, футболисты рады появлению в команде нового сильного конкурента, так как они воочию видят потенциал Буадди.
А это намекает на то, что роль 18-летнего игрока в «Манчестер Сити» вскоре может стать еще более значимой.
Оправдывает ли себя трансфер за 95 миллионов евро?
Айюб Буадди перешел в «Манчестер Сити» из «Лилля» в августе текущего года.
Его трансфер без учета бонусов оценивался примерно в 95 миллионов евро.
Естественно, такая крупная сумма повышает и давление на игрока. Но пока Буадди показывает, что способен справиться с этим давлением.
А его матч против «Порту» в Лиге чемпионов стал самым серьезным сигналом того, что 18-летний футболист в «Манчестер Сити» — это не просто талант на будущее, а игрок, способный бороться за место в основном составе уже сейчас.
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