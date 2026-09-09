Футболист «Манчестер Сити», поразивший Энцо Мареску...

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска тепло высказался о новом игроке команды после дебютного матча в Лиге чемпионов. 18-летний Айюб Буадди уверенно проявил себя в поединке против «Порту» (2:0) и поразил тренера.

Буадди провел на поле 75 минут. Однако Мареску удивили не только его техника или статистика, а реакция на ошибку.

«Он сыграл великолепно»

На послематчевой пресс-конференции Мареску спросили о дебюте молодого футболиста. Специалист ответил на вопрос с улыбкой.

«Он сыграл великолепно», — сказал Мареска.

Однако последующие слова тренера еще яснее показали, почему Буадди привлек к себе особое внимание.

Главное впечатление — реакция после ошибки

Мареска вспомнил, как в одном из предыдущих матчей молодой футболист потерял мяч два раза в игре против «Ковентри».

Обычно для 18-летнего игрока такие ошибки могут усилить психологическое давление. Но Буадди воспринял ситуацию иначе.

«В той игре он потерял мяч дважды, но даже после ошибок не поддался панике, спокойно вернулся назад и снова включился в игру».

По мнению Марески, именно этот аспект продемонстрировал зрелость молодого игрока.

Мареска: «Айюб меня поразил»

В составе «Манчестер Сити» немало футболистов, от которых требуется игра высокого уровня. Поэтому тренер подчеркнул, что ожидать сильной игры от таких лидеров, как Эрлинг Холанд, Рубен Диаш или Матео Ковачич — это естественно.

Но Буадди, несмотря на свои 18 лет, был отмечен наравне с ними.

«Естественно ожидать такой игры от Эрлинга, Рубена или Матео, но Айюб меня поразил. Ему все еще 18 лет, но он провел грандиозный матч».

Эти слова показывают, что у Марески высокая степень доверия к молодому полузащитнику.

В команде может начаться новая конкуренция

Игра Буадди произвела положительное впечатление не только на тренера, но и на партнеров по команде.

По словам Марески, футболисты рады появлению в команде нового сильного конкурента, так как они воочию видят потенциал Буадди.

А это намекает на то, что роль 18-летнего игрока в «Манчестер Сити» вскоре может стать еще более значимой.

Оправдывает ли себя трансфер за 95 миллионов евро?

Айюб Буадди перешел в «Манчестер Сити» из «Лилля» в августе текущего года.

Его трансфер без учета бонусов оценивался примерно в 95 миллионов евро.

Естественно, такая крупная сумма повышает и давление на игрока. Но пока Буадди показывает, что способен справиться с этим давлением.

А его матч против «Порту» в Лиге чемпионов стал самым серьезным сигналом того, что 18-летний футболист в «Манчестер Сити» — это не просто талант на будущее, а игрок, способный бороться за место в основном составе уже сейчас.