Китй Кстра бьет тревогу: почему будущее Хусанова в «Манчестер Сити» оказалось под угрозой?

·146·Спорт
Китй Кстра бьет тревогу: почему будущее Хусанова в «Манчестер Сити» оказалось под угрозой?

Ситуация узбекского таланта Абдукодыра Хусанова в «Манчестер Сити» под руководством нового главного тренера Энцо Марески привлекает внимание футбольной общественности и экспертов. Вынужденное оседание 22-летнего центрального защитника, прочно закрепившегося в основе в начале сезона, на скамейке запасных в последние недели вызывает серьезные опасения.

Итальянский тренер, воспользовавшись универсальностью Хусанова, сначала опробовал его на правом фланге, а в матче Лиги чемпионов против «Порту» — впервые на позиции левого защитника. Однако возвращение восстановившегося от травмы Матеуша Нунеша и новая иерархия в центре обороны начали негативно сказываться на регулярной игровой практике нашего соотечественника.

Повязка, отданная Диашу, и разрушенный тандем с Гехи

На самом деле наиболее подходящей и идеальной позицией для Абдукодыра Хусанова считается центр защиты:

  • Разрушение идеальной связки: Пришедший в клуб в январе прошлого года Марк Гехи сформировал с Хусановым прочный тандем в центре;

  • Фактор капитанства: После ухода Бернарду Силвы летом Энцо Мареска назначил защитника Рубена Диаша новым капитаном «горожан». Это полностью гарантировало португальцу место в основном составе и заняло именно ту позицию в центре, где играл Хусанов;

  • Последние звоночки: В частности, оставление Абдукодыра на скамейке запасных на все 90 минут в манкунианском дерби, а также в последнем матче против «Сандерленда», где команда пропустила 3 мяча, усилило вопросы у специалистов.

«Он был нашим лучшим защитником»: открытая тревога эксперта Китй Кстра

Аналитик авторитетного издания Китй Кстра, освещающего деятельность «Манчестер Сити», Эдвард Бернетт открыто обсудил проблему и резко оценил выбор Марески:

«Если позволите, оставим в стороне финансовые обвинения АПЛ и обратимся к реальным событиям на футбольном поле. Я не могу скрыть своих опасений по поводу Абдукодыра Хусанова.

С момента его перехода в команду в январе 2025 года он был нашим лучшим, самым надежным защитником. Его скорость невероятно высока, он физически крепок и силен, а способность отбирать мяч находится на высочайшем уровне. В ситуациях один на один обыграть его практически невозможно. Но Мареска почему-то не до конца доволен им и выпускает на поле реже.

Я понимаю важность глубины состава, но видеть каждую неделю на скамейке запасных игрока, который является претендентом номер один на место в основе, все равно обидно».

6 официальных матчей и интерес клубов АПЛ

В текущем сезоне Абдукодыр принял участие в общей сложности в 6 матчах во всех турнирах (в рамках АПЛ отыграл все 90 минут против «Борнмута», «Кристал Пэлас» и «Ковентри», а также участвовал в матчах за Суперкубок Англии против «Арсенала», в ЛЧ против «Порту» и в Кубке лиги против «Норвич Сити»; в игре с «Норвичем» Софаскоре оценил его игру в 7,6 балла).

Тем не менее, решения Марески и неопределенная атмосфера вокруг клуба могут привести к неожиданным трансферным поворотам в январе. В настоящее время на узбекского защитника серьезно нацелился ряд претендентов из Премьер-лиги:

  • «Челси» и «Астон Вилла»: Рассматривают планы по приобретению Хусанова еще в зимнее трансферное окно для усиления линии обороны;

  • «Эвертон» и «Борнмут»: Внимательно следят за ситуацией и готовы предложить футболисту гарантированнуюигровую практику.

Если Энцо Мареска не пересмотрит ротацию и не выделит Абдукодыру постоянное место в основном составе, зимняя трансферная сага вокруг узбекской звезды может стать одной из главных тем АПЛ.

Абдукодыр ХусановМанчестер СитиЭнцо МарескаЛига чемпионов
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Футболист «Манчестер Сити», поразивший Энцо Мареску...Футболист «Манчестер Сити», поразивший Энцо Мареску...9 сентября 07:37«Манчестер Сити» признан виновным в финансовых преступлениях: Будут ли ежегодно снимать по 25 очков?«Манчестер Сити» признан виновным в финансовых преступлениях: Будут ли ежегодно снимать по 25 очков?29 сентября 20:57«Он забьет 1000 голов!»: Каррагер сделал сенсационное заявление после вчерашнего матча Холанда«Он забьет 1000 голов!»: Каррагер сделал сенсационное заявление после вчерашнего матча Холанда9 сентября 21:08«Сити» столкнулся с серьезной проблемой: Мареска прокомментировал ошибку Доннаруммы«Сити» столкнулся с серьезной проблемой: Мареска прокомментировал ошибку Доннаруммы9 сентября 07:12«Снимаем перед ним шляпу с глубоким уважением»: Зидан высказался об уходе Роналду из сборной«Снимаем перед ним шляпу с глубоким уважением»: Зидан высказался об уходе Роналду из сборнойВчера 21:56Почему Абдуқодир Ҳусанов может остаться в запасе в матче с «Борнмут»?Почему Абдуқодир Ҳусанов может остаться в запасе в матче с «Борнмут»?22 августа 10:00
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове