Ситуация узбекского таланта Абдукодыра Хусанова в «Манчестер Сити» под руководством нового главного тренера Энцо Марески привлекает внимание футбольной общественности и экспертов. Вынужденное оседание 22-летнего центрального защитника, прочно закрепившегося в основе в начале сезона, на скамейке запасных в последние недели вызывает серьезные опасения.

Итальянский тренер, воспользовавшись универсальностью Хусанова, сначала опробовал его на правом фланге, а в матче Лиги чемпионов против «Порту» — впервые на позиции левого защитника. Однако возвращение восстановившегося от травмы Матеуша Нунеша и новая иерархия в центре обороны начали негативно сказываться на регулярной игровой практике нашего соотечественника.

Повязка, отданная Диашу, и разрушенный тандем с Гехи

На самом деле наиболее подходящей и идеальной позицией для Абдукодыра Хусанова считается центр защиты:

Разрушение идеальной связки: Пришедший в клуб в январе прошлого года Марк Гехи сформировал с Хусановым прочный тандем в центре;

Фактор капитанства: После ухода Бернарду Силвы летом Энцо Мареска назначил защитника Рубена Диаша новым капитаном «горожан». Это полностью гарантировало португальцу место в основном составе и заняло именно ту позицию в центре, где играл Хусанов;

Последние звоночки: В частности, оставление Абдукодыра на скамейке запасных на все 90 минут в манкунианском дерби, а также в последнем матче против «Сандерленда», где команда пропустила 3 мяча, усилило вопросы у специалистов.

«Он был нашим лучшим защитником»: открытая тревога эксперта Китй Кстра

Аналитик авторитетного издания Китй Кстра, освещающего деятельность «Манчестер Сити», Эдвард Бернетт открыто обсудил проблему и резко оценил выбор Марески:

«Если позволите, оставим в стороне финансовые обвинения АПЛ и обратимся к реальным событиям на футбольном поле. Я не могу скрыть своих опасений по поводу Абдукодыра Хусанова. С момента его перехода в команду в январе 2025 года он был нашим лучшим, самым надежным защитником. Его скорость невероятно высока, он физически крепок и силен, а способность отбирать мяч находится на высочайшем уровне. В ситуациях один на один обыграть его практически невозможно. Но Мареска почему-то не до конца доволен им и выпускает на поле реже. Я понимаю важность глубины состава, но видеть каждую неделю на скамейке запасных игрока, который является претендентом номер один на место в основе, все равно обидно».

6 официальных матчей и интерес клубов АПЛ

В текущем сезоне Абдукодыр принял участие в общей сложности в 6 матчах во всех турнирах (в рамках АПЛ отыграл все 90 минут против «Борнмута», «Кристал Пэлас» и «Ковентри», а также участвовал в матчах за Суперкубок Англии против «Арсенала», в ЛЧ против «Порту» и в Кубке лиги против «Норвич Сити»; в игре с «Норвичем» Софаскоре оценил его игру в 7,6 балла).

Тем не менее, решения Марески и неопределенная атмосфера вокруг клуба могут привести к неожиданным трансферным поворотам в январе. В настоящее время на узбекского защитника серьезно нацелился ряд претендентов из Премьер-лиги:

«Челси» и «Астон Вилла»: Рассматривают планы по приобретению Хусанова еще в зимнее трансферное окно для усиления линии обороны;

«Эвертон» и «Борнмут»: Внимательно следят за ситуацией и готовы предложить футболисту гарантированнуюигровую практику.

Если Энцо Мареска не пересмотрит ротацию и не выделит Абдукодыру постоянное место в основном составе, зимняя трансферная сага вокруг узбекской звезды может стать одной из главных тем АПЛ.