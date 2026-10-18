«“Волки” делают уверенный шаг: “Дженоа” повержена в Риме

·48·Спорт
«“Волки” делают уверенный шаг: “Дженоа” повержена в Риме

В рамках 7-го тура чемпионата Италии столичная «Рома» принимала на своем поле генуэзский «Дженоа». В матче, прошедшем на стадионе «Олимпико», римляне полностью завладели инициативой и одержали уверенную победу со счетом 2:0.

Благодаря этому успеху «волки» довели количество своих очков до 17 и укрепили свои позиции на 2-й строчке турнирной таблицы.

Два удара во втором тайме и победа

Хотя в первом тайме счет не был открыт, после перерыва хозяевам удалось взломать оборону соперника:

  • Гол Кастро, открывший счет: на 50-й минуте организовавшие активную атаку римляне вышли вперед благодаря точному удару Кастро — 1:0;

  • Точка от Лулли: в то время как «Дженоа» пыталась восстановить равновесие, на 68-й минуте Лулли забил второй мяч, закрепив победу своей команды — 2:0;

  • Сухие ворота: голкипер «Ромы» Голлини и линия обороны до конца матча практически не позволили сопернику создать серьезную угрозу.

Протокол матча

Серия А. 7-й тур

«Рома» — «Дженоа» 2:0

Голы: Кастро (50), Лулли (68).

  • «Рома»: Голлини, Балерди, Кулераикис (Эрмосо, 63), Лулли (Франса, 78), Н’Дика, Ренш (Жиларди, 88), Де Рон, Суле, Мора (Пеллегрини, 63), Кастро.

  • «Дженоа»: Бейло, Маркандалли, Эстигор, Васкес, Эллертессон, Виаф, Френнруп (Аморим, 83), Пучка, Осмаич, Мессиас (Робино, 83), Эль-Шаарави (Витинья, 65).

Положение в турнирной таблице

После матчей 7-го тура ситуация в верхней части Серии А выглядит следующим образом:

  • «Рома» на 2-м месте: набрав 17 очков, римляне преследуют лидирующий «Интер», у которого 19 очков;

  • «Дженоа» в опасной зоне: набрав за турнир всего 4 очка, генуэзцы остаются на 15-й строчке.

РомаДженоаСерия АКастро
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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