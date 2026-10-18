«“Волки” делают уверенный шаг: “Дженоа” повержена в Риме
В рамках 7-го тура чемпионата Италии столичная «Рома» принимала на своем поле генуэзский «Дженоа». В матче, прошедшем на стадионе «Олимпико», римляне полностью завладели инициативой и одержали уверенную победу со счетом 2:0.
Благодаря этому успеху «волки» довели количество своих очков до 17 и укрепили свои позиции на 2-й строчке турнирной таблицы.
Два удара во втором тайме и победа
Хотя в первом тайме счет не был открыт, после перерыва хозяевам удалось взломать оборону соперника:
Гол Кастро, открывший счет: на 50-й минуте организовавшие активную атаку римляне вышли вперед благодаря точному удару Кастро — 1:0;
Точка от Лулли: в то время как «Дженоа» пыталась восстановить равновесие, на 68-й минуте Лулли забил второй мяч, закрепив победу своей команды — 2:0;
Сухие ворота: голкипер «Ромы» Голлини и линия обороны до конца матча практически не позволили сопернику создать серьезную угрозу.
Протокол матча
Серия А. 7-й тур
«Рома» — «Дженоа» 2:0
Голы: Кастро (50), Лулли (68).
«Рома»: Голлини, Балерди, Кулераикис (Эрмосо, 63), Лулли (Франса, 78), Н’Дика, Ренш (Жиларди, 88), Де Рон, Суле, Мора (Пеллегрини, 63), Кастро.
«Дженоа»: Бейло, Маркандалли, Эстигор, Васкес, Эллертессон, Виаф, Френнруп (Аморим, 83), Пучка, Осмаич, Мессиас (Робино, 83), Эль-Шаарави (Витинья, 65).
Положение в турнирной таблице
После матчей 7-го тура ситуация в верхней части Серии А выглядит следующим образом:
«Рома» на 2-м месте: набрав 17 очков, римляне преследуют лидирующий «Интер», у которого 19 очков;
«Дженоа» в опасной зоне: набрав за турнир всего 4 очка, генуэзцы остаются на 15-й строчке.
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