Крупная победа «Ромы»: Суле оформил дубль, команда поднялась на 2-е место
В чемпионате Италии «Рома» порадовала своих болельщиков уверенной победой. Римляне на своем поле разгромили «Монцу» со счетом 4:0, набрали 33 очка и поднялись на вторую строчку турнирной таблицы. Героем встречи стал Матиас Суле, забивший в ворота соперника два гола.
«Рома» решила исход матча еще в первом тайме
Встреча 13-го тура Серии А состоялась 29 ноября на стадионе «Олимпико». Подопечные Джан Пьеро Гасперини активно начали матч и открыли счет на 12-й минуте. Дониэл Мален поразил ворота соперника, выведя свою команду вперед.
Спустя 12 минут Матиас Суле удвоил преимущество. На 36-й минуте аргентинский футболист забил еще раз, оформив дубль.
Таким образом, уже в первом тайме «Рома» обеспечила себе преимущество в 3:0.
Мален отметился голом и результативной передачей
Дониэл Мален завершил встречу с голом и ассистом, внеся достойный вклад в крупную победу своей команды. Суле же, оформив дубль, стал одним из главных героев атаки «Ромы».
Финальную точку в матче поставил вышедший на замену Кастро. На первой добавленной минуте — 90+1 — он поразил ворота соперника, установив окончательный счет 4:0.
«Рома» продолжает преследование лидера
После этой победы «Рома» довела количество своих очков до 33 и заняла второе место в турнирной таблице. Римляне отстают от лидирующего «Лацио» на два очка. В активе «Лацио» 35 очков.
«Монца» с 10 очками осталась на 15-й позиции.
Для команды Гасперини этот результат стал важным шагом в чемпионской гонке. «Рома» теперь продолжит борьбу за сокращение отставания от лидера.
Серия А. 13-й тур
«Рома» — «Монца» — 4:0
Голы: Мален (12), Суле (24, 36), Кастро (90+1).
Дата: 29 ноября. Стадион: «Олимпико».
Следующая новость
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…