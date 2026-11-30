В чемпионате Италии «Рома» порадовала своих болельщиков уверенной победой. Римляне на своем поле разгромили «Монцу» со счетом 4:0, набрали 33 очка и поднялись на вторую строчку турнирной таблицы. Героем встречи стал Матиас Суле, забивший в ворота соперника два гола.

«Рома» решила исход матча еще в первом тайме

Встреча 13-го тура Серии А состоялась 29 ноября на стадионе «Олимпико». Подопечные Джан Пьеро Гасперини активно начали матч и открыли счет на 12-й минуте. Дониэл Мален поразил ворота соперника, выведя свою команду вперед.

Спустя 12 минут Матиас Суле удвоил преимущество. На 36-й минуте аргентинский футболист забил еще раз, оформив дубль.

Таким образом, уже в первом тайме «Рома» обеспечила себе преимущество в 3:0.

Мален отметился голом и результативной передачей

Дониэл Мален завершил встречу с голом и ассистом, внеся достойный вклад в крупную победу своей команды. Суле же, оформив дубль, стал одним из главных героев атаки «Ромы».

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Финальную точку в матче поставил вышедший на замену Кастро. На первой добавленной минуте — 90+1 — он поразил ворота соперника, установив окончательный счет 4:0.

«Рома» продолжает преследование лидера

После этой победы «Рома» довела количество своих очков до 33 и заняла второе место в турнирной таблице. Римляне отстают от лидирующего «Лацио» на два очка. В активе «Лацио» 35 очков.

«Монца» с 10 очками осталась на 15-й позиции.

Для команды Гасперини этот результат стал важным шагом в чемпионской гонке. «Рома» теперь продолжит борьбу за сокращение отставания от лидера.

Серия А. 13-й тур

«Рома» — «Монца» — 4:0

Голы: Мален (12), Суле (24, 36), Кастро (90+1).

Дата: 29 ноября. Стадион: «Олимпико».