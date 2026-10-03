5 в матчах 6 голов! Дониелл Мален признан игроком месяца в Серии А

В итальянской Серии А объявлен лучший футболист по итогам августа и сентября. Этот престижный приз достался нападающему римской «Ромы» Дониеллу Малену.

Нидерландский форвард с самого начала нового сезона продемонстрировал настоящее бомбардирское мастерство, сумев отправить в ворота соперников ровно 6 голов в первых пяти турах чемпионата.

Хет-трик, дубль и остановить результативность невозможно

Успешное шествие Малена сыграло решающую роль в стартовом рывке «волков»:

В матче против «Фиорентины» нидерландский нападающий оформил хет-трик ;

Во встрече с «Лечче» записал на свой счет дубль ;

А в противостоянии с «Торино» забил еще 1 гол, внеся достойный вклад в победу.

Благодаря этой потрясающей результативности Дониелл Мален был признан игроком месяца в лиге. Заслуженный приз будет официально вручен ему 17 октября в Риме перед началом матча между командами «Рома» и «Дженоа».

Римляне среди лидеров турнирной таблицы

К сведению, по итогам первых 5 туров в активе «Ромы» имеется 13 очков, и команда делит верхнюю строчку турнирной таблицы Серии А вместе с «Интером» и «Лацио». Свой следующий матч «волки» проведут 11 октября на выезде против команды «Комо».

Напомним, что Дониелл Мален первоначально перешел в «Рому» на правах аренды из английской «Астон Виллы». Впоследствии столичный клуб полностью выкупил трансферные права на нападающего, и это решение полностью себя оправдывает.