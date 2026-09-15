«Рома» одержала уверенную победу в Турине, а сенсационный «Комо» поднялся на 2-е место

4-й тур нового сезона чемпионата Италии — Серии А подарил болельщикам настоящий накал страстей и большие изменения в турнирной таблице. Столичный клуб «Рома», отлично начавший сезон, гостил в Турине у местного «Торино» и оформил уверенную победу со счетом 2:0. В составе римлян на 40-й минуте счет открыл Дониэлл Мален, а на 90+3-й добавленной арбитром минуте молодой талант Никколо Пизилли поставил точку в матче. Благодаря этому успеху «Рома» отпраздновала четвертую победу подряд и с 12 очками единолично возглавила турнирную таблицу. В другом центральном и самом громком противостоянии тура неожиданное открытие под руководством Сеска Фабрегаса — «Комо» на своем поле обыграл «Парма» со счетом 2:1. Набрав 10 очков благодаря голам Рамона и Кайки, команда обошла грандов и прочно закрепилась на прямом 2-м месте. Что ж, насколько серьезны чемпионские амбиции «Рома» в этом году, как скромный «Комо» потрясает итальянскую элиту и какие серьезные испытания ждут римлян во главе с капитаном Пауло Дибалой в следующих турах?

Голы Малена и Пизилли: триумф «Рома» в Турине

«Волки» продемонстрировали на выезде хладнокровную и безупречную тактическую игру:

Решающий удар на 40-й минуте: под конец первого тайма голландский нападающий Дониэлл Мален наказал оборону туринцев и открыл счет — 0:1;

Точка на 90+3-й минуте: в последние секунды матча вышедший на поле с энтузиазмом молодой звездный игрок Никколо Пизилли завершил стремительную контратаку голом — 0:2;

Абсолютное лидерство: набрав 100% очков — 12 баллов после 4 туров, римский клуб никому не уступает 1-е место в Серии А;

Неудачный старт «Торино»: имея в активе всего 3 очка, туринцы после этого поражения остались на 14-м месте;

Основные составы команд: «Торино» играл в составе: Перри, Коко, Кюмерт, Комуццо, Бельгали, Гинейтис (Браганса, 46), Мандрагора (Сапата, 83), Фитц (Илхан, 59), Фортини (Родригес, 73), Влашич и Симеоне; цвета «Рома» защищали Свилар, Манчини, Балерди, Эрмосо, Лулли, Кристанте (Коне, 64), Пизилли, Суле (Мора, 57), Дибала (Де Рон, 64) и Мален (Кастро, 57).

Сенсационный взлет «Комо»: важная победа над «Парма»

Дебютант лиги продолжает удивлять всю Италию:

Голы Рамона и Кайки: на 23-й минуте Рамон вывел «Комо» вперед, а на 83-й минуте Кайки во второй раз поразил ворота соперника и закрепил победу;

Последний шанс Ромеро: вышедший на замену у гостей Ромеро забил один ответный мяч на 90+2-й минуте, но этого не хватило, чтобы спасти «Парма» от поражения — 2:1;

2-я строчка в таблице: набрав 10 очков в 4 матчах, «Комо» обосновался на 2-м месте в качестве ближайшего преследователя лидера чемпионата Италии; а «Парма» с активом всего в 1 очко остается в тяжелом положении на 18-м месте;

Бойцы на поле: в составе «Комо» действовали Санчес, Коуто, Рамон, Кемпф, Кайки, Перроне, да Кунья, Диао, Пас, Батурина и Кен, в то время как «Парма» вышла в составе: Корви, Карлос, Тройло, Прато, Бричги, Сьерро, Кейта, Валери, Туре, Лонтани и Эльфеж.

Борьба за Скудетто и турнирная интрига

Результаты 4-го тура доказывают, что в Италии началась ожесточенная борьба:

Новый дух «Рома»: то, что столичная команда надежно действует в обороне и хладнокровно реализует моменты в атаке, демонстрирует их претензии на долгожданное чемпионство;

Эффект Мойзе Кена и Фабрегаса: высокий уровень футболистов в составе «Комо» и комбинационная игра показывают, что и скромные клубы могут бороться за большие цели в Серии А;

Тревожный звонок для грандов: то, что команды, не считавшиеся главными фаворитами на старте сезона, занимают высокие места, предвещает неожиданные сценарии и напряженную чемпионскую гонку в Италии в этом году.

Нет сомнений, что в следующих турах Серии А борьба за сохранение лидерства и чемпионский титул станет еще более жаркой.

А как вы думаете, сможет ли столичный клуб «Рома» долго удерживать эту 100-процентную победную серию и завоевать Скудетто в этом году? Что вы думаете о сенсационном 2-м месте «Комо» и показываемой ими содержательной игре — способна ли команда завоевать путевку в еврокубки? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого жаркого тура итальянского футбола со всеми любителями и друзьями из мира Серии А!