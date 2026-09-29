Франческо Тотти: Считаю свою форму в 2001–2008 годах позорной

·40·Спорт
Франческо Тотти: Считаю свою форму в 2001–2008 годах позорной

Легенда римского клуба «Рома» Франческо Тотти в очередной части своего большого интервью в преддверии юбилея поделился воспоминаниями о самых тяжелых периодах профессиональной карьеры, победах в составе сборной и уникальных моментах. Как сообщает издание GOAL.ком со ссылкой на Корриере делло Sport, бывший капитан откровенно высказался о своей игровой форме и достигнутых успехах. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В ходе беседы Тотти критически оценил свою игру в период с 2001 по 2008 год, отметив, что в то время находился в «позорном» состоянии. Однако он напомнил, что именно в эти годы стал чемпионом мира в составе сборной Италии. Бывший нападающий выразил мнение, что если бы он не поехал на мундиаль 2006 года, национальная команда не смогла бы завоевать титул.

Чемпионат мира и последствия травмы

По словам Франческо Тотти, он отправился на мундиаль в Германию, будучи готовым лишь на 40-50 процентов после тяжелого периода восстановления от травмы. Несмотря на это, его действия на поле и вклад стали решающими в общей победе команды. Если бы он ограничился лишь одним чемпионством в Серии А, двумя Кубками и Суперкубками Италии, а также «Золотой бутсой», он бы не вышел за пределы Рима, но чемпионат мира полностью изменил его историю.

Говоря о партнерах по команде, с которыми у него было лучшее взаимопонимание, бывший капитан особо выделил Антонио Кассано и Венсана Кандела. Он вспомнил, что с Кассано у него были теплые отношения не только на поле, но и за его пределами, а о Венсане Кандела он заботился больше, так как тот не знал языка, когда приехал в Рим из Франции. По мнению Тотти, истинное лицо футболиста проявляется именно в течение 90 минут игры.

Бессмертное внимание в Риме

Тотти заявил, что нисколько не жалеет о том, что завершил свою футбольную карьеру в одном клубе — «Роме». Он подчеркнул, что даже после ухода из спорта любовь и популярность в Риме не уменьшились, а наоборот, возросли. Он признал, что верность одной команде и искренняя любовь к болельщикам стали главным фундаментом двадцатипятилетней истории.

В ходе интервью Тотти рассказал, что любил отдавать голевые передачи и до того, как Спаллетти перевел его на позицию центрального нападающего, пасы казались ему важнее забитых голов. Также он отметил, что одним из сожалений в его карьере является то, что ему не довелось поиграть в одной команде с легендарным бразильским нападающим Роналдо.

Франческо ТоттиРомаСерия АСборная ИталииФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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