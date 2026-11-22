5 голов на выезде и бенефис четверки: как «Рома» одержала победу на поле «Пармы»?
В 12-м туре чемпионата Италии «Рома» на выезде забила 5 голов «Парме», одержав крупную победу со счетом 5:1. В матче, прошедшем на стадионе «Эннио Тардини», покер оформил бомбардир римлян Мален.
Счет в матче был открыт на 39-й минуте точным ударом Малена. Хотя в начале второго тайма Эльпеге (54') восстановил равновесие, последующие минуты прошли под диктовку «Ромы»: Мален еще трижды (68', 77', 90') поразил ворота соперника, а между этими голами Мора (71') также записал свою фамилию на табло.
Ситуация в турнирной таблице
После этой победы «Рома» под руководством Джан Пьеро Гасперини довела количество своих очков до 30, поднявшись на 2-е место в турнирной таблице Серии А и преследуя лидирующий «Лацио» (32 очка). «Парма» же с 8 очками осталась на 17-й строчке.
Показатели
«Парма»
«Рома»
Итоговый счет
1
5
Голы
Эльпеге (54')
Мален (39', 68', 77', 90'), Мора (71')
Место в турнире / Очки
17-е место (8 очков)
2-е место (30 очков)
Протокол матча и состав
Серия А. 12-й тур«Парма» — «Рома» 1:521 ноября, «Эннио Тардини»Голы: Эльпеге (54) — Мален (39, 68, 77, 90), Мора (71).
«Рома»: Свилар, Манчини, Балерди (Ндика, 56), Эрмосо, Лулли (Уэсли, 56), Кристанте, Коне, Молина (Кульеракис, 83), Дибала (Суле, 62), Мора (Писилли, 83), Мален.
Как вы считаете, какой дополнительный импульс придадут «Роме» покер Малена и крупная выездная победа в борьбе за чемпионство с «Лацио» по ходу сезона? Оставляйте свои мнения в комментариях!
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