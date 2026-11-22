В 12-м туре чемпионата Италии «Рома» на выезде забила 5 голов «Парме», одержав крупную победу со счетом 5:1. В матче, прошедшем на стадионе «Эннио Тардини», покер оформил бомбардир римлян Мален.

Счет в матче был открыт на 39-й минуте точным ударом Малена. Хотя в начале второго тайма Эльпеге (54') восстановил равновесие, последующие минуты прошли под диктовку «Ромы»: Мален еще трижды (68', 77', 90') поразил ворота соперника, а между этими голами Мора (71') также записал свою фамилию на табло.

Ситуация в турнирной таблице

После этой победы «Рома» под руководством Джан Пьеро Гасперини довела количество своих очков до 30, поднявшись на 2-е место в турнирной таблице Серии А и преследуя лидирующий «Лацио» (32 очка). «Парма» же с 8 очками осталась на 17-й строчке.