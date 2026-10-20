11 матчей, 11 голов: Мбаппе откровенно рассказал о своем ярком старте в «Реале» и болезненных спадах

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Кириан Мбаппе откровенно рассказал о своем многолетнем пути в большом футболе, личном опыте и философии.

Одна из ярчайших футбольных звезд мира в интервью авторитетному изданию Онзе Мондиал дал максимальную оценку пройденному пути, привлекая внимание болельщиков и специалистов.

«10 из 10!»: почему Мбаппе дал такую оценку?

Французская звезда подчеркнул, что при оценке своей карьеры на первом месте стоят не сухие цифры, а приобретенный бесценный опыт:

Максимальная оценка: «Как я оцениваю свою карьеру? 10 из 10! Это был действительно путь, богатый на большие успехи и горечь поражений;

Кубки — не главное: В моей карьере было достаточно как завоеванных трофеев, так и упущенных. Многие считают это самым главным, но голы и кубки — не главная цель в жизни для меня;

11 нескучных лет: За мои 10–11 лет карьеры в футболе не прошло ни одного скучного сезона. Я никогда ничего не воспринимал как должное. Были грандиозные взлеты и болезненные спады, но я прочувствовал каждый опыт полностью и отдал все силы», — сказал французский форвард.

Фантастический старт в Мадриде и ожидания «Золотого мяча»

В текущем сезоне 27-летний нападающий демонстрирует великолепную спортивную форму в футболке «сливочных» и уже успел стать настоящим лидером:

Феноменальная статистика сезона: Килиан в 11 официальных матчах за «Реал» забил 11 голов и записал на свой счет 2 голевые передачи ;

Главный претендент на «Золотой мяч»: Благодаря своей результативной игре Мбаппе рассматривается как один из главных фаворитов на престижную награду лучшего игрока года «Золотой мяч» (Баллон д'Ор), церемония вручения которого состоится 26 октября.

Эти смелые мысли и уверенные действия Мбаппе на поле доказывают, что он не только лучший бомбардир мира, но и лидер, вступивший в период абсолютной психологической зрелости.