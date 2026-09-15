Диего Симеоне выбрал Лионелья Месси обладателем Золотого мяча 2026 года

·31·Спорт
Диего Симеоне выбрал Лионелья Месси обладателем Золотого мяча 2026 года

Главный тренер «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне выразил поддержку Лионелью Месси в борьбе за самую престижную индивидуальную награду в мире футбола — «Золотой мяч», отвергнув притязания Ламина Ямаля и Килиана Мбаппе. Как сообщает Goal.com, опытный специалист уверен, что яркая игра аргентинского нападающего на чемпионате мира ставит его выше всех конкурентов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Дискуссии вокруг этой темы обострились после заявления вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. Юная звезда утверждал, что он и нападающий «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе на данный момент являются двумя лучшими футболистами мира. Однако Симеоне на пресс-конференции перед матчем против «Осасуны» категорически отверг это мнение.

Выбор Симеоне и фактор чемпионата мира

Отвечая на вопросы журналистов, наставник «Атлетико» ни секунды не сомневался, высоко оценив шансы своего соотечественника Лионелья Месси. Симеоне подчеркнул, что действия 39-летнего футболиста на международной арене по-прежнему не имеют равных.

«Безусловно, Месси», — сказал Диего Симеоне представителям прессы. — «После чемпионата мира, который он провел, и в его нынешнем возрасте он все еще превосходит остальных, в этом нет никаких сомнений».

Основной причиной такого мнения аргентинского специалиста стало то, что Лионель Месси привел свою сборную к финалу чемпионата мира 2026 года. Несмотря на поражение в решающем матче от Испании, для Симеоне сохранение игры высокого уровня в 39 лет важнее результатов других претендентов.

Притязания конкурентов и планы на будущее

Отмечается, что Ямаль заявлял о своей достойности награды 2026 года, выиграв в составе сборной Испании чемпионат мира, Ла Лигу и Суперкубок Испании. Также действующий обладатель награды Усман Дембеле не скрывал своих амбиций, заявив, что приложит усилия, чтобы трофей снова остался у игрока ПСЖ.

Однако Диего Симеоне, игнорируя шансы таких футболистов, как Родри, Гарри Кейн или Усман Дембеле, еще раз подчеркнул, что глобальный опыт и мастерство Лионелья Месси стоят выше любой конкуренции.

Лионель МессиДиего СимеонеЗолотой мячЛамин ЯмальКилиан Мбаппе
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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