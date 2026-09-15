Диего Симеоне выбрал Лионелья Месси обладателем Золотого мяча 2026 года

Главный тренер «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне выразил поддержку Лионелью Месси в борьбе за самую престижную индивидуальную награду в мире футбола — «Золотой мяч», отвергнув притязания Ламина Ямаля и Килиана Мбаппе. Как сообщает Goal.com, опытный специалист уверен, что яркая игра аргентинского нападающего на чемпионате мира ставит его выше всех конкурентов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Дискуссии вокруг этой темы обострились после заявления вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. Юная звезда утверждал, что он и нападающий «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе на данный момент являются двумя лучшими футболистами мира. Однако Симеоне на пресс-конференции перед матчем против «Осасуны» категорически отверг это мнение.

Выбор Симеоне и фактор чемпионата мира

Отвечая на вопросы журналистов, наставник «Атлетико» ни секунды не сомневался, высоко оценив шансы своего соотечественника Лионелья Месси. Симеоне подчеркнул, что действия 39-летнего футболиста на международной арене по-прежнему не имеют равных.

«Безусловно, Месси», — сказал Диего Симеоне представителям прессы. — «После чемпионата мира, который он провел, и в его нынешнем возрасте он все еще превосходит остальных, в этом нет никаких сомнений».

Основной причиной такого мнения аргентинского специалиста стало то, что Лионель Месси привел свою сборную к финалу чемпионата мира 2026 года. Несмотря на поражение в решающем матче от Испании, для Симеоне сохранение игры высокого уровня в 39 лет важнее результатов других претендентов.

Притязания конкурентов и планы на будущее

Отмечается, что Ямаль заявлял о своей достойности награды 2026 года, выиграв в составе сборной Испании чемпионат мира, Ла Лигу и Суперкубок Испании. Также действующий обладатель награды Усман Дембеле не скрывал своих амбиций, заявив, что приложит усилия, чтобы трофей снова остался у игрока ПСЖ.

Однако Диего Симеоне, игнорируя шансы таких футболистов, как Родри, Гарри Кейн или Усман Дембеле, еще раз подчеркнул, что глобальный опыт и мастерство Лионелья Месси стоят выше любой конкуренции.