Стало известно, что процесс голосования за самую престижную индивидуальную награду в мире футбола — «Золотой мяч» (Баллон д'Ор) — проходил в условиях невероятного напряжения и настоящей драмы до последних секунд. Главный редактор журнала Франке Футбалл, вручающего награду, Венсан Гарсия раскрыл сенсационные подробности борьбы за очки между Гарри Кейном и Килианом Мбаппе.

По словам главы организации, на протяжении большей части периода голосования нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе был явным лидером, однако на финальном этапе форвард «Баварии» Гарри Кейн совершил бескомпромиссный камбэк и вырвал главный приз.

«Разрыв был даже меньше, чем в дуэли Родри и Винисиуса в 2024 году»

Венсан Гарсия, остановившись на результатах голосования и минимальном отрыве между лидерами, сообщил следующие важные факты:

Месячное лидерство: «В течение месяца, пока шел процесс голосования, Килиан был впереди, но Кейну удалось его догнать», — подчеркнул Гарсия, отметив, что итоговый результат полностью изменился в последние дни;

Невероятно малый разрыв в очках: Разница в очках между Мбаппе и Кейном была крайне мала. Этот разрыв был даже меньше или примерно на том же уровне, что и исторический показатель в 41 очко, зафиксированный в 2024 году между Родри и Винисиусом Жуниором;

Поворот в последний момент: Голоса, отданные журналистами и экспертами со всего мира в последние дни, сыграли решающую роль в выводе английского нападающего на вершину.

Главная вершина в карьере Гарри Кейна

Для Гарри Кейна, получившего «Золотой мяч» на церемонии в Лондоне, эта победа стала историческим событием:

Великая победа английского футбола: Кейн впервые за свою многолетнюю результативную карьеру был признан лучшим футболистом мира;

Болезненное второе место Мбаппе: Несмотря на то, что французский нападающий был очень близок к победе, в последний момент он был вынужден остаться на второй строчке тройки лидеров;

Доказательство жесткой конкуренции: Динамика голосования показала, что процесс определения лучшего игрока в современном футболе проходит более бескомпромиссно и захватывающе, чем когда-либо.

Это откровенное заявление главы Франке Футбалл доказывает, что борьба между Гарри Кейном и Килианом Мбаппе вошла в летопись как одно из самых напряженных и запоминающихся противостояний в истории «Золотого мяча».