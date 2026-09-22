Килиану Мбаппе запретили говорить о «Золотом мяче»

·8·Спорт
Килиану Мбаппе запретили говорить о «Золотом мяче»

Нападающий сборной Франции и «Реал Мадрид» Килиан Мбаппе подвергся резкой критике из-за своих личных амбиций. Чемпион мира и бывший футболист Франк Лебёф в интервью изданию GOAL посоветовал звездному форварду перестать открыто говорить о «Золотом мяче». По мнению эксперта, подобные заявления игрока свидетельствуют о том, что он ставит личные достижения выше командных интересов, что лишь подтверждает правоту критиков. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Килиан Мбаппе в последние сезоны демонстрирует высокие результаты на индивидуальном уровне. В прошлом сезоне в составе «Реал Мадрид» он забил 42 гола и удостоился звания лучшего бомбардира Ла Лиги. Также он установил исторические рекорды в составе сборной Франции, став лучшим бомбардиром в истории своей страны с 66 голами и обновив свои рекорды в рамках чемпионатов мира.

Нехватка командных трофеев

Однако, несмотря на множество личных достижений, Мбаппе испытывает трудности с завоеванием командных трофеев. Ожидается, что его позиции в голосовании за «Золотой мяч» 2026 года снизятся, так как главными претендентами признаются такие конкуренты, как Гарри Кейн, Родри, Ламин Ямаль и Хвича Кварацхелия. То, что 27-летний нападающий открыто заявляет о своей претензии на звание лучшего футболиста мира, вызывает недовольство у многих.

Франк Лебёф подчеркнул, что Мбаппе создает впечатление, будто каждое его действие на поле направлено на личную выгоду. Сравнивая его с Рафиньей, который показывает великолепную игру в составе «Барселоны», бывший футболист отметил, что каждое действие каталонского игрока служит исключительно интересам команды.

Сравнение с Рафиньей

Согласно данным иксбт.ком и GOAL, никто не назовет Рафинью более сильным игроком девятого номера, чем Килиан Мбаппе, поскольку бразилец впервые выступает на этой позиции. Мбаппе же стабильно играет в центре атаки уже около десяти лет. Тем не менее, Рафинья выделяется тем, что в текущем сезоне забил 14 голов и уделяет больше внимания командной игре.

В то время как «Реал Мадрид» сейчас показывает не лучшую игру и испытывает трудности с победами, разговоры Мбаппе о «Золотом мяче» еще больше усложняют сезон. Эксперты советуют нападающему прекратить думать о личных наградах и начать с того, чтобы добиваться побед и результатов вместе с клубом.

Килиан МбаппеЗолотой мячРеал МадридРафиньяФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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