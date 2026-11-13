Волевая и яркая победа: Италия обыграла Францию на своем поле
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- В 5-м туре Лиги наций УЕФА сборная Италии обыграла Францию на своем поле со счетом 3:1, укрепив лидерство в группе.
- Несмотря на то, что Майкл Олисе открыл счет на 10-й минуте встречи, итальянцы одержали волевую победу благодаря голам Франческо Эспозито и Давиде Фраттези.
- Давиде Фраттези записал дубль во втором тайме, обеспечив команде первое место в группе с 13 очками.
Один из самых центральных и бескомпромиссных матчей 5-го тура Лиги наций УЕФА прошел на Апеннинском полуострове. Принимавшая на своем поле сборную Франции Италия в ожидаемом болельщиками напряженном поединке победила соперника со счетом 3:1, еще больше укрепив свое лидерство в группе.
Быстрый гол Франции и мощный камбэк итальянцев
Гости активно начали встречу, и молодой талант Майкл Олисе уже на 10-й минуте открыл счет (0:1). Казалось, это придало французам психологическое преимущество.
Однако итальянцы быстро пришли в себя после этого удара и усилили давление:
26-я минута: Франческо Эспозито точно поразил ворота соперника, восстановив равновесие (1:1).
63-я минута: Вышедший на поле во втором тайме полузащитник Давиде Фраттези воспользовался своим шансом и вывел Италию вперед (2:1).
75-я минута: Тот же Фраттези реализовал пенальти, оформив дубль и практически решив исход матча (3:1).
Статистика матча и детали
Данные
Итоговый счет
Италия — Франция 3:1
Авторы голов
Франческо Эспозито (26), Давиде Фраттези (63, 75 пенальти) — Майкл Олисе (10)
Положение в турнире
Италия на 1-м месте с 13 очками, Франция — на 2-й позиции
Предупреждения
Ф. Эспозито (39), Бастони (71) — Жаке (13)
Стартовые составы команд
Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Николо Барелла, Алессандро Бастони, Майкл Кайоде, Риккардо Калафьори, Андреа Камбьяги (Федерико Димарко, 62), Джорджо Скальвини, Сандро Тонали, Давиде Фраттези (Мусса Думбия, 73), Франческо Эспозито (Антонио Вергара, 62), Пио Эспозито.
Франция: Майк Меньян, Этан Жаке, Дайо Упамекано, Брэдли Баркола (Ноан Крупи, 77), Мало Гюсто (Саэль Кумбеди, 76), Да Кунья, Дезире Дуэ (Маюлу, 77), Майкл Олисе, Адриен Рабьо, Адриен Трюффер (Сулейман Диуф, 77), Раян Шерки (Эдуардо Камавинга, 82).
Таким образом, после этой победы итальянцы увеличили количество своих очков и еще более уверенно занимают первое место в группе.
Как вы считаете, позволит ли такая высокая форма сборной Италии стать главным претендентом на победу в Лиге наций УЕФА? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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