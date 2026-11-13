Волевая и яркая победа: Италия обыграла Францию на своем поле

Один из самых центральных и бескомпромиссных матчей 5-го тура Лиги наций УЕФА прошел на Апеннинском полуострове. Принимавшая на своем поле сборную Франции Италия в ожидаемом болельщиками напряженном поединке победила соперника со счетом 3:1, еще больше укрепив свое лидерство в группе.

Быстрый гол Франции и мощный камбэк итальянцев

Гости активно начали встречу, и молодой талант Майкл Олисе уже на 10-й минуте открыл счет (0:1). Казалось, это придало французам психологическое преимущество.

Однако итальянцы быстро пришли в себя после этого удара и усилили давление: