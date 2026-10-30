Нидерландский журналист раскрыл секреты давления и выбора за кулисами «Золотого мяча»

·0·Спорт
Нидерландский журналист раскрыл секреты давления и выбора за кулисами «Золотого мяча»

После церемонии вручения «Золотого мяча» (Баллон д'Ор), считающегося самой престижной индивидуальной наградой в мире футбола, стали известны неожиданные закулисные подробности и факты давления. После торжественного вечера, состоявшегося в понедельник, 26 октября, известный нидерландский журналист, принимавший непосредственное участие в процессе голосования, сделал открытое заявление о давлении, с которым он столкнулся, и о своем выборе.

Это признание, опубликованное изданием «Мадрид Зоне», вызвало большой резонанс и дискуссии в мировом футбольном сообществе.

«Предлагали эксклюзивное интервью»: как оказывалось давление на голосующих?

По словам нидерландского эксперта, по мере приближения срока голосования наблюдались открытые попытки повлиять на журналистов различными способами:

  • Вмешательство ПР-компаний: «По мере приближения процесса голосования давление стало чрезмерным. Они пытались изменить мнение журналистов разными путями и методами», — говорит он;

  • Предложение вокруг Харри Кейна: Журналист привел в пример необычное обращение со стороны представителей английского бомбардира: «Например, я лично получил специальное письмо от ПР-команды Харри Кейна. В нем меня спрашивали, не заинтересован ли я в организации эксклюзивного большого интервью с форвардом». Было очевидно, что такие предложения делались накануне голосования с целью завоевать симпатии журналистов.

Выбор журналиста: Мбаппе, Ламин Ямаль и Родри

Нидерландский специалист также прояснил, по каким критериям он распределял свои голоса:

  • Килиан Мбаппе на первом месте: «Мбаппе вошел в историю на чемпионате мира, поэтому для меня он был самым достойным и лучшим»;

  • Спор Ламина Ямаля и Родри: Хотя эксперт высоко оценил феноменальную игру молодой звезды «Барселоны» Ламина Ямаля в последние месяцы, он особо отметил, что полузащитник Родри продемонстрировал еще большее превосходство и лидерские качества на крупных турнирах мирового уровня.

Организаторы признали: минимальный разрыв между Кейном и Мбаппе

После официального объявления обладателя награды организаторы мероприятия раскрыли неожиданные данные о динамике голосования:

  • Лидерство французской звезды: Оргкомитет признал, что на очень большой части процесса подсчета голосов именно Килиан Мбаппе уверенно лидировал;

  • Минимальное преимущество: Лишь на последнем этапе Харри Кейну удалось с минимальным отрывом по очкам обойти Мбаппе и забрать главный приз.

Это откровенное заявление нидерландского журналиста еще раз доказало, что вокруг самой престижной футбольной награды мира существует сильное влияние крупных медийных и ПР-кампаний.

Золотой мячКилиан МбаппеХарри КейнРодри
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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