Официальные результаты голосования: как Гарри Кейн завоевал «Золотой мяч»?

·81·Спорт
Официальные результаты голосования: как Гарри Кейн завоевал «Золотой мяч»?

Организаторы самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе «Золотой мяч» (Баллон д'Ор) обнародовали результаты официального голосования среди международных журналистов и точное количество набранных баллов. Согласно им, престижная награда досталась бомбардиру мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейну.

В опросе, в котором приняли участие 100 ведущих спортивных журналистов со всего мира, английский нападающий набрал 1055 очков, с небольшим отрывом опередив своего ближайшего преследователя — звезду мадридского «Реала» Килиана Мбаппе (1027 очков). Третью ступень пьедестала почета занял юный талант «Барселоны» Ламин Ямаль (881 очко).

Топ-10: полная таблица результатов голосования за «Золотой мяч»

Десятка лучших, сформированная по выбору журналистов, выглядит следующим образом:

  • 1. Гарри Кейн (Англия, «Бавария») — 1055 очков (Победитель);

  • 2. Килиан Мбаппе (Франция, «Реал Мадрид») — 1027 очков;

  • 3. Ламин Ямаль (Испания, «Барселона») — 881 очко;

  • 4. Родри (Испания, «Манчестер Сити» / «Барселона») — 726 очков;

  • 5. Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами») — 612 очков;

  • 6. Хвича Кварацхелия (Грузия, «ПСЖ») — 541 очко;

  • 7. Усман Дембеле (Франция, «ПСЖ») — 418 очков;

  • 8. Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити») — 378 очков;

  • 9. Майкл Олисе (Франция, «Бавария») — 296 очков;

  • 10. Фабиан Руис (Испания, «ПСЖ») — 201 очко.

Анализ голосования: решающий отрыв в 28 очков

Опубликованные цифры показывают, насколько напряженной и равной была борьба за итоговый результат:

  • Острая конкуренция: Разрыв между занявшими первое и второе места Гарри Кейном и Килианом Мбаппе составил всего 28 очков. Это вошло в историю как один из самых минимальных отрывов за последние годы;

  • Давление молодого поколения: Вхождение 18-летнего Ламина Ямаля в тройку лидеров и набранные им 881 очко стали ярким доказательством того, что новое поколение вышло на большую сцену;

  • Легенды и гегемония парижского клуба: Несмотря на то, что Лионель Месси выступает в США, он сохранил за собой 5-е место. А из французского «ПСЖ» в топ-10 вошли сразу три футболиста (Кварацхелия, Дембеле, Руис).

Для Кейна эта победа стала не только вершиной личной карьеры, но и была вписана в анналы истории футбола как самое долгожданное признание.

Золотой мячГарри КейнКилиан МбаппеЛамин Ямаль
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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