Официальные результаты голосования: как Гарри Кейн завоевал «Золотой мяч»?

Организаторы самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе «Золотой мяч» (Баллон д'Ор) обнародовали результаты официального голосования среди международных журналистов и точное количество набранных баллов. Согласно им, престижная награда досталась бомбардиру мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейну.

В опросе, в котором приняли участие 100 ведущих спортивных журналистов со всего мира, английский нападающий набрал 1055 очков, с небольшим отрывом опередив своего ближайшего преследователя — звезду мадридского «Реала» Килиана Мбаппе (1027 очков). Третью ступень пьедестала почета занял юный талант «Барселоны» Ламин Ямаль (881 очко).

Топ-10: полная таблица результатов голосования за «Золотой мяч»

Десятка лучших, сформированная по выбору журналистов, выглядит следующим образом:

1. Гарри Кейн (Англия, «Бавария») — 1055 очков (Победитель);

2. Килиан Мбаппе (Франция, «Реал Мадрид») — 1027 очков ;

3. Ламин Ямаль (Испания, «Барселона») — 881 очко ;

4. Родри (Испания, «Манчестер Сити» / «Барселона») — 726 очков ;

5. Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами») — 612 очков ;

6. Хвича Кварацхелия (Грузия, «ПСЖ») — 541 очко ;

7. Усман Дембеле (Франция, «ПСЖ») — 418 очков ;

8. Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити») — 378 очков ;

9. Майкл Олисе (Франция, «Бавария») — 296 очков ;

10. Фабиан Руис (Испания, «ПСЖ») — 201 очко.

Анализ голосования: решающий отрыв в 28 очков

Опубликованные цифры показывают, насколько напряженной и равной была борьба за итоговый результат:

Острая конкуренция: Разрыв между занявшими первое и второе места Гарри Кейном и Килианом Мбаппе составил всего 28 очков . Это вошло в историю как один из самых минимальных отрывов за последние годы;

Давление молодого поколения: Вхождение 18-летнего Ламина Ямаля в тройку лидеров и набранные им 881 очко стали ярким доказательством того, что новое поколение вышло на большую сцену;

Легенды и гегемония парижского клуба: Несмотря на то, что Лионель Месси выступает в США, он сохранил за собой 5-е место. А из французского «ПСЖ» в топ-10 вошли сразу три футболиста (Кварацхелия, Дембеле, Руис).

Для Кейна эта победа стала не только вершиной личной карьеры, но и была вписана в анналы истории футбола как самое долгожданное признание.