Ливерпуль — Вильярреал: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Ливерпуль — Вильярреал. Начало матча: 21 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Ливерпуль»: 1. Алиссон, 33. Араухо Р., 18. Гакпо К., 38. Гравенберх Р., 5. Жаке Ж., 67. Кумас Л., 10. Мак Аллистер А., 73. Нгумоха Р., 42. Ньони Т., 21. Цимикас К., 4. ван Дейк В. (капитан).

Запасные «Ливерпуль»: 29. Баркола Б., 44. Чамберс Л., 76. Дэннс Дж., 2. Гомес Дж., 9. Исак А., 6. Керкез М., 94. Лаффи М., 25. Мамардашвили Г., 53. Макконнелл Дж., 7. Вирц Ф., 28. Вудман Ф.

Главный тренер «Ливерпуль»: Ираола А.

Стартовый состав «Вильярреал»: 25. Гулачи П., 17. Бьюкенен Т., 23. Кардона С., 14. Комесанья С. (капитан), 18. Гейе П., 9. Микаутадзе Г., 10. Молейро А., 15. Моуриньо С., 6. Наварро П., 24. Салиба В., 12. Вейга Р.

Запасные «Вильярреал»: 11. Ахомаш И., 2. Коста Л., 5. Диатта А., 27. Эль-Джмили Н., 8. Фойт Х., 3. Фримен А., 28. Гайтан Х., 1. Луис Жуниор, 16. Масия К., 7. Морено Х., 21. Олувасейи Т., 22. Перес А.

Главный тренер «Вильярреал»: Перес И.