Вильярреал — Эльче: составы и текстовая трансляция

45+2⏱
Судья дает свисток, сигнализируя об окончании первого тайма, и первые 45 минут игры подошли к концу.
45+1
Логан Коста (Вильярреал) вел жесткую борьбу, и Виктор Гарсия дал свисток о фоле.
45
Комиссионер добавил как минимум 1 минуту к основному времени.
44
Санти Комесанья («Вильярреал») сыграл на подборе и пробил, но удар заблокирован.
43
После розыгрыша стандарта игроками Вильярреала один из защитников легко завладел мячом.
41
Мяч ушел за пределы поля, и Вильярреал заработал угловой.
38🟨
Фол со стороны Гонсало Вильяра («Эльче») тянет на карточку, и Виктор Гарсия справедливо показывает желтую.
36
Танитолува Олувасейи (Вильярреал) нанес хороший удар по центру ворот, но мяч после его низового удара прилетел прямо в руки вратарю.
32
Гол Вильярреала отменен из-за офсайда!
31
Айозе Перес (Вильярреал) получил точную передачу в штрафной, обработал мяч и пробил по центру ворот, но Матиас Дитуро легко справился с ударом.
29🔁
Матч: Вильярреал - Эльче. Счет: 0-0.
Комментарий: Мартин Анселми хочет сделать замену. Федерико Редондо Солари (Элче) вышел на поле вместо Марка Агуадо.
27
Арбитр назначил угловой в пользу Вильярреала.
26
Илиас Ахомач (Вильярреал) попытался сделать пас, но мяч был заблокирован.
25
Вильярреал получил шанс забить с углового, но защитник вынес мяч.
24
Один из игроков «Вильярреала» поторопился при атаке, и арбитр дал свисток из-за положения вне игры.
24
Угловой. У «Вильярреала» будет шанс.
23
Илиас Ахомач («Вильярреал») снова попытался отдать разрезающий пас, но защитники сыграли внимательно и заблокировали мяч.
22
Вильярреал сейчас контролирует мяч за счет точных передач и удерживает инициативу.
20
Элче выполнил короткий угловой.
19
Виктор Гарсия не оставил без внимания грубую игру Гонсало Вильяра («Эльче») и дал свисток.
18
Лукас Сепеда (Эльче) вышел на ударную позицию. Он создал для себя пространство и испытал удачу дальним ударом. Петер Гулачи сумел парировать этот опасный удар в центр ворот!
17
Элче, кажется, находит свою игру и владеет мячом. Они ждут удобного момента, чтобы создать новые атакующие возможности.
13
ГОЛ ОТМЕНЕН! Гол Альберто Молейро (Вильярреал) не засчитан из-за офсайда, что вызвало большие споры и недовольство.
11
Алекс Фриман (Вильярреал) совершил сольный проход, но защитник соперника остановил его, не позволив создать опасный момент.
10
Игроки Эльче провели несколько красивых передач, но их атака не получила продолжения, так как игрок соперника перехватил мяч.
8
Альберто Молейро (Вильярреал) сделал передачу в штрафную, но защитники соперника сыграли внимательно и отвели угрозу.
8
Танитолува Олувасейи (Вильярреал) решил пробить по воротам, но защитник отлично заблокировал удар, так что до вратаря мяч не дошел.
7
Гонсало Вильяр (Эльче) сыграл опасно. Виктор Гарсия дал свисток за нарушение.
5
Эльче контролирует мяч, они делают несколько передач и ждут удобного моментов для удара.
3
Илиас Ахомаш («Вильярреал») создал для себя хороший момент и пробил со средней дистанции, но мяч пролетел рядом с левой штангой.
2
Алекс Фриман (Вильярреал) не смог сделать навес в штрафную, его попытка была заблокирована соперником.
2
Альберто Молейро («Вильярреал») обыграл защитников и вышел один на один с вратарём, но забить не смог.
1⏱
Сегодняшний матч только начался, наслаждайтесь игрой!
19:16
Игроки вышли на поле, и матч вот-вот начнется. Вильярреал разыгрывает мяч с центра поля.
19:15
Виктор Гарсия назначен главным арбитром на этот матч.
19:15
Стартовые составы на этот матч объявлены.
19:15
Добро пожаловать, дамы и господа, на нашу текстовую онлайн-трансляцию! Стартовые составы будут объявлены совсем скоро, так что устраивайтесь поудобнее и готовьтесь насладиться игрой.
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