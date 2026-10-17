Вильярреал — Эльче: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Вильярреал — Эльче. Начало матча: 17 октября, 19:15 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Вильярреал»: 25. Гулачи П., 11. Ахомаш И., 23. Кардона С., 14. Комесанья С., 2. Коста Л., 8. Фойт Х. (капитан), 3. Фримен А., 16. Масия К., 10. Молейро А., 21. Олувасейи Т., 22. Перес А.

Запасные «Вильярреал»: 5. Диатта А., 27. Эль-Джмили Н., 28. Гайтан Х., 18. Гейе П., 1. Луис Жуниор, 9. Микаутадзе Г., 7. Морено Х., 15. Моуриньо С., 6. Наварро П., 20. Ромеро К., 24. Салиба В., 12. Вейга Р.

Главный тренер «Вильярреал»: Перес И.

Стартовый состав «Эльче»: 1. Дитуро М., 8. Агуадо М., 2. Буба Сангаре, 21. Сепеда Л., 23. Чуст В., 18. Лемар Т., 47. Морсильо Х., 24. Осорио А., 3. Ревиво Р., 11. Валера Х., 12. Вильяр Г.

Запасные «Эльче»: 6. Бигас П., 10. Буонанотте Ф., 29. Уари А., 13. Итурбе А., 17. Хосан, 15. Ломонако К., 16. Нето М., 14. Нино Ф., 9. Понсе Э., 5. Редондо Солари Ф., 22. Санчес Р., 20. Тете Моренте.

Главный тренер «Эльче»: Ансельми М.