Вильярреал — Эспаньол: составы и текстовая трансляция

45+1⏱
Судья дал свисток об окончании первого тайма, и игроки направляются в раздевалки.
45
К основному времени матча добавлена 1 минута.
41🟨
Рожер Инохо («Эспаньол») ожидаемо получил желтую карточку от арбитра.
40
Игроки «Вильярреала» перепасовываются, пытаясь вскрыть оборону соперника и организовать быструю контратаку.
36
Николас Пепе (Вильярреал) получил точный пас от партнера и пробил из-за пределов штрафной. Однако удар оказался неточным, мяч пролетел чуть выше перекладины. Мяч покинул поле, вратарь Эспаньола введет его в игру.
36
Эспаньол имел шанс забить с углового, но защитник выбил мяч.
34
Серхи Кардона (Вильярреал) беспрепятственно принял мяч в штрафной и пробил по центру, но Анхель Фортуньо в последний момент совершил отличный сейв.
32
Жорж Микаутадзе (Вильярреал) совершил сольный проход, но защитник соперника заблокировал его, не позволив создать опасный момент.
31VAR
Судья Хосе Санчес после проверки ВАР отменил пенальти в пользу Эспаньола!
30VAR
Несмотря на протесты игроков «Эспаньола» с требованием пенальти, игра продолжается. Стоп! Судья Хосе Санчес остановил игру и сейчас посмотрит эпизод с помощью ВАР! Посмотрим, что будет.
30
В штрафной возникла суматоха, но судья проигнорировал требования игроков Эспаньола назначить пенальти. Игра продолжается.
29VAR
После проверки ВАР пенальти нет! Игроки «Вильярреала» открыто выражают недовольство решением.
28VAR
Игра приостановлена, главный судья Хосе Санчес получил сигнал в наушник и проверяет через ВАР претензии «Вильярреала» по поводу предыдущего пенальти. Это может быть очень интересно!
27
Игроки «Вильярреала» требуют пенальти, но судья посчитал, что нарушения не было, игра продолжается!
26
Жорж Микаутадзе (Вильярреал) пробил низом по центру ворот из-за пределов штрафной, но удар вышел слабым, и Анхель Фортуньо легко забрал мяч.
21🟨
Рафел Бауса (Эспаньол) получил предупреждение за фол. Хосе Санчесу было легко принять это решение.
19
Эспаньол не смог извлечь выгоду из углового, защитники выбили мяч на другую половину поля.
18🔁
Проблемы для Иньиго Переса, так как Жерар Морено больше не может продолжать игру. Травма серьезная, его заменяет Николя Пепе («Вильярреал»).
16
Рафель Бауса (Эспаньол) откровенно придержал соперника, чтобы помешать ему завладеть мячом, и судья немедленно остановил игру.
15
Отличный блок защитника означает, что угловой удар Эспаньола не принес никакой пользы.
13
Вильярреал быстро разыграл угловой коротким пасом.
11
Хороший вынос защитника означает, что угловой удар не принес опасности для Вильярреала.
9
Вильярреал контролирует игру в центре поля благодаря отличному контролю мяча и точным передачам.
6
Отличная защита! Алехандро Сантьяго (Эспаньол) принял низовой мяч, но защитник быстро его накрыл. Мяч ушел за пределы поля, будет удар от ворот Вильярреала.
3
Хосе Санчес остановил игру. Один из игроков «Эспаньола» завладел мячом, но его действия были признаны нарушением правил.
3
Роберто Фернандес (Эспаньол) изо всех сил пытался дотянуться до мяча в штрафной, но не смог. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Вильярреала введет его в игру.
1⏱
Поехали, сегодняшний матч только что начался.
01:00
Игроки на поле, Вильярреал начинает матч.
01:00
Матч задерживается из-за минуты молчания.
01:00
Хосе Санчес назначен главным арбитром на этот матч.
01:00
Стартовые составы обеих команд уже объявлены, вы можете ознакомиться с ними в деталях матча.
01:00
Здравствуйте и добро пожаловать на нашу текстовую онлайн-трансляцию предстоящего матча. Мы постараемся максимально точно передать вам всё происходящее на поле. Приятного просмотра.
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