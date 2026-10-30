Вильярреал — Эспаньол: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Вильярреал — Эспаньол. Начало матча: 31 октября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Вильярреал»: 25. Гулачи П., 17. Бьюкенен Т., 23. Кардона С., 14. Комесанья С., 16. Масия К., 9. Микаутадзе Г., 10. Молейро А., 7. Морено Х., 15. Моуриньо С., 6. Наварро П., 12. Вейга Р.

Запасные «Вильярреал»: 2. Коста Л., 27. Эль-Джмили Н., 3. Фримен А., 13. Гомес Р., 1. Луис Жуниор, 21. Олувасейи Т., 19. Пепе Н., 22. Перес А., 20. Ромеро К., 30. Тиане Тьям С.

Главный тренер «Вильярреал»: Перес И.

Стартовый состав «Эспаньол»: 1. Фортуньо А., 26. Бауса Р., 6. Кабрера Л., 16. Дркушич В., 23. Эль-Хилали О., 8. Экспосито, 9. Фернандес Р., 28. Эрнандес Х., 21. Инохо Р., . Сантьяго А., 15. Сарагоса Б.

Главный тренер «Эспаньол»: Гарсия С.