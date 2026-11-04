Вильярреал — ПСЖ: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Вильярреал — ПСЖ. Начало матча: 4 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Вильярреал»: 25. Гулачи П., 3. Фримен А., 15. Моуриньо С., 12. Вейга Р., 20. Ромеро К., 14. Комесанья С. (капитан), 16. Масия К., 18. Гейе П., 17. Бьюкенен Т., 19. Пепе Н., 22. Перес А.

Запасные «Вильярреал»: 23. Кардона С., 2. Коста Л., 27. Эль-Джмили Н., 28. Гайтан Х., 13. Гомес Р., 1. Луис Жуниор, 9. Микаутадзе Г., 10. Молейро А., 6. Наварро П., 21. Олувасейи Т.

Главный тренер «Вильярреал»: Перес И.

Стартовый состав «ПСЖ»: 39. Сафонов М., 2. Хакими А. (капитан), 6. Забарный И., 51. Пачо В., 21. Эрнандес Л., 87. Невеш Ж., 17. Витинья, 8. Руис Ф., 11. Аклиуш М., 24. Маюлу С., 14. Дуэ Д.

Запасные «ПСЖ»: 90. Бар А., 4. Бералдо Л., 42. Боли Д., 30. Шевалье Л., 12. Динь Л., 27. Фернандес Д., 22. Готс М., 47. Нжанту К., 9. Торрес Ф., 33. Заир-Эмери В.

Главный тренер «ПСЖ»: Луис Энрике.