Вильярреал — ПСЖ: составы и текстовая трансляция

·43·Спорт
Вильярреал — ПСЖ: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Вильярреал — ПСЖ. Начало матча: 4 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Вильярреал»: 25. Гулачи П., 3. Фримен А., 15. Моуриньо С., 12. Вейга Р., 20. Ромеро К., 14. Комесанья С. (капитан), 16. Масия К., 18. Гейе П., 17. Бьюкенен Т., 19. Пепе Н., 22. Перес А.

Запасные «Вильярреал»: 23. Кардона С., 2. Коста Л., 27. Эль-Джмили Н., 28. Гайтан Х., 13. Гомес Р., 1. Луис Жуниор, 9. Микаутадзе Г., 10. Молейро А., 6. Наварро П., 21. Олувасейи Т.

Главный тренер «Вильярреал»: Перес И.

Стартовый состав «ПСЖ»: 39. Сафонов М., 2. Хакими А. (капитан), 6. Забарный И., 51. Пачо В., 21. Эрнандес Л., 87. Невеш Ж., 17. Витинья, 8. Руис Ф., 11. Аклиуш М., 24. Маюлу С., 14. Дуэ Д.

Запасные «ПСЖ»: 90. Бар А., 4. Бералдо Л., 42. Боли Д., 30. Шевалье Л., 12. Динь Л., 27. Фернандес Д., 22. Готс М., 47. Нжанту К., 9. Торрес Ф., 33. Заир-Эмери В.

Главный тренер «ПСЖ»: Луис Энрике.

Прямая трансляция0-3 LIVE
130-3
Гол! Сенни Маюлу (ПСЖ) забивает и открывает счет своим голам.
120-2
Гол! Магнес Аклиуш отдал пас Дезире Дуэ (ПСЖ) на линию штрафной, и тот великолепным ударом поразил нижний левый угол ворот. Счет 0:2.
9
Дезире Дуэ (ПСЖ) исполняет угловой удар.
90-1
Гол! Виллиан Пачо продемонстрировал отличное видение поля и отдал пас на Жоау Невеша (ПСЖ), который хладнокровно отправил мяч в верхний правый угол ворот. Счет 0:1.
8
Дезире Дуэ (ПСЖ) прострелил в штрафную, но его попытка была заблокирована и мяч выбит. ПСЖ подаст угловой.
6
Дезире Дуэ (ПСЖ) совершил отличный сольный проход и попытался застать врасплох вратаря низовым ударом по центру ворот с дальней дистанции. Петер Гулачи был начеку и без труда забрал мяч.
5
Дезире Дуэ (ПСЖ) пробил издали, но его удар был заблокирован.
5
Николя Пепе (Вильярреал) подал угловой, но защитник выбил мяч головой.
4
Николя Пепе (Вильярреал) снова попытался отдать проникающий пас, но защита соперника была начеку и перехватила мяч. Мяч ушел за пределы поля. Вильярреал получит шанс забить с углового.
3
Отличное действие от Вильярреала, они заработали угловой.
2
Феликс Цвайер дал свисток, Лукас Эрнандес (ПСЖ) наказан за нарушение.
1
Игра только что началась.
01:01
Игроки вышли на поле, матч вот-вот начнется. ПСЖ начнет игру с центра поля.
01:00
Сегодняшний матч будет судить Феликс Цвайер.
01:00
Стартовые составы уже объявлены, вы можете ознакомиться с ними в разделе составов.
01:00
Добро пожаловать на текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча. Вы можете следить за всеми важными событиями на поле в текстовом формате. Желаем приятного просмотра.
ВильярреалПСЖЛига чемпионов
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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