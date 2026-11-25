Брюгге — Ливерпуль: составы и текстовая трансляция
Лига чемпионов: Брюгге — Ливерпуль. Начало матча: 26 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Брюгге»: 1. Зоммер Я., 9. Форбс К., 80. Лемарешаль Ф., 44. Мехеле Б., 8. Поттс Ф., 64. Саббе К., 65. Сейс Й., 58. Спилерс Й., 7. Тресольди Н., 20. Ванакен Х. (капитан), 10. Ветлесен Х.
Запасные «Брюгге»: 62. Одор Л., 32. Дамс М., 67. Дьякон М., 29. Яккерс Н., 3. Ли Хан Бом, 39. Робберехтс М., 41. Сике Ю., 16. Цава К., 81. Ванден Дриссхе А., 77. Васович А., 17. Вермант Р., 11. Вирджили Дж.
Главный тренер «Брюгге»: Леко И.
Стартовый состав «Ливерпуль»: 1. Алиссон, 33. Араухо Р., 29. Баркола Б., 30. Фримпонг Д., 9. Исак А., 5. Жаке Ж., 6. Керкез М., 23. Муньос В., 42. Ньони Т., 8. Собослаи Д. (капитан), 7. Вирц Ф.
Запасные «Ливерпуль»: 44. Чамберс Л., 76. Дэннс Дж., 2. Гомес Дж., 67. Кумас Л., 10. Мак Аллистер А., 25. Мамардашвили Г., 53. Макконнелл Дж., 73. Нгумоха Р., 21. Цимикас К., 4. ван Дейк В., 28. Вудман Ф.
Главный тренер «Ливерпуль»: Ираола А.
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