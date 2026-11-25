Лига чемпионов: Брюгге — Ливерпуль. Начало матча: 26 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Брюгге»: 1. Зоммер Я., 9. Форбс К., 80. Лемарешаль Ф., 44. Мехеле Б., 8. Поттс Ф., 64. Саббе К., 65. Сейс Й., 58. Спилерс Й., 7. Тресольди Н., 20. Ванакен Х. (капитан), 10. Ветлесен Х.

Запасные «Брюгге»: 62. Одор Л., 32. Дамс М., 67. Дьякон М., 29. Яккерс Н., 3. Ли Хан Бом, 39. Робберехтс М., 41. Сике Ю., 16. Цава К., 81. Ванден Дриссхе А., 77. Васович А., 17. Вермант Р., 11. Вирджили Дж.