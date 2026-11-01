Ливерпуль — Арсенал: составы и текстовая трансляция

Английская Премьер-лига: Ливерпуль — Арсенал. Начало матча: 1 ноября, 21:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Ливерпуль»: 1. Алиссон, 33. Араухо Р., 29. Баркола Б., 18. Гакпо К., 9. Исак А., 5. Жаке Ж., 6. Керкез М., 10. Мак Аллистер А., 42. Ньони Т., 4. ван Дейк В., 7. Вирц Ф.

Главный тренер «Ливерпуль»: Ираола А.

Стартовый состав «Арсенал»: 1. Райя Д., 39. Бруно Гимараэс, 33. Калафьори Р., 6. Габриэл, 29. Хаверц К., 15. Конса Э., 20. Мадуэке Н., 8. Эдегор М., 41. Райс Д., 12. Тимбер Ю., 17. Цолис Х.

Главный тренер «Арсенал»: Артета М.