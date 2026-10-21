7-летнему двукратному чемпиону Азии вручили 10 тысяч долларов и телевизор

·53·Спорт
7-летнему двукратному чемпиону Азии вручили 10 тысяч долларов и телевизор

Узбекистанец, юный шахматист Мухаммадюсуф Бахромов был награжден 10 тысячами долларов США и телевизором за победы на международном соревновании. Об этом сообщила Федерация шахмат Узбекистана.

Мухаммадюсуф Бахромов стал победителем в классических шахматах и блице среди мальчиков до 7 лет на 20-м чемпионате Азии по шахматам среди школьников, проходившем в Тульской области России. Таким образом, он стал двукратным чемпионом Азии.

Юному шахматисту за его успехи были вручены денежная премия и телевизор.

Мухаммадюсуф БахромовФедерация шахмат Узбекистана20-й чемпионат Азии по шахматам среди школьниковТулаРоссия
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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