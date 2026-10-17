«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой

Появились новые подробности об отношениях первого номера Узбекистана, гроссмейстера Жавохира Синдарова и казахстанской гроссмейстера Бибисары Асаубаевой. Дедушка Жавохира, заместитель председателя Федерации шахмат Узбекистана Комил Синдаров высказался об их будущей свадьбе. Об этом он рассказал в подкасте «Кароргох».

По словам Комила Синдарова, если молодые люди решат создать семью, он не против и готов их поддержать.

«Если молодые примут такое решение, я не против, дам свое благословение. Они с детства участвуют вместе во многих соревнованиях, у них одинаковые мысли и мировоззрение. Бибисара — тоже гордость Казахстана, гроссмейстер, многократная чемпионка мира», — отметил он.

По его мнению, этот брак может стать не только важным событием в жизни двоих молодых людей, но и фактором, еще больше сближающим народы Узбекистана и Казахстана.

«Дружеские отношения постепенно переросли в любовь»

Комил Синдаров сообщил, что несколько раз беседовал с Жавохиром на эту тему. Сначала члены семьи думали, что эти отношения могут быть юношеским увлечением. Однако то, что отношения молодежи продолжаются уже несколько лет, изменило их мнение.

«Мы говорили ему подумать, что это может быть просто юношеским увлечением. Нет, они продолжают свои отношения уже несколько лет. Дружеские отношения постепенно переросли в любовь», — сказал он.

При этом Комил Синдаров подчеркнул, что в настоящее время главной задачей для Жавохира является завоевание титула чемпиона мира.

«Когда он привезет шахматную корону мира в Узбекистан, мы обязательно обсудим этот вопрос. Свадьба будет, мы ждем от этого очень многого», — добавил он.

Почему этот брак желателен для семьи?

По мнению Комила Синдарова, Жавохиру будет удобно создать семью с человеком, который понимает мир шахмат. Причиной тому служит то, что профессиональные шахматисты большую часть года проводят на зарубежных турнирах.

«Он 11 месяцев в году участвует в турнирах за рубежом. Семья должна ездить с ним, для человека, который этим не интересуется, это создаст огромные трудности. Поэтому для нас это приемлемо и удобно во всех отношениях», — заявил он.

Он подчеркнул, что тот факт, что Бибисара родом из Казахстана, может еще сильнее сблизить два народа. Комил Синдаров выразил уверенность, что приезд шахматистки в Узбекистан также пойдет на пользу развитию шахмат в стране.

Жавохира Синдарова ожидает важный матч за звание чемпиона мира

Для справки, Жавохир Синдаров является первым шахматистом в истории Узбекистана, завоевавшим право участвовать в матче за мировую шахматную корону. Планируется, что с 22 ноября по 13 декабря 2026 года в швейцарской Женеве он сыграет против действующего чемпиона мира, индийца Гукеша Доммараджу.

Соревнование будет состоять из 14 классических партий. Набравший 7,5 очка шахматист завоюет чемпионство, в случае ничьей победитель определится на тай-брейке. Победителю предусмотрен призовой фонд в размере 1,3 миллиона долларов, а финалисту — 1,2 миллиона долларов.

Жавохир Синдаров ранее поднялся на одну строчку в онлайн-рейтинге ФИДЕ, став третьим номером мировых шахмат.

Ранее Бибисара Асаубаева в своем Телеграм-канале ответила на вопрос подписчика о том, как долго они встречаются с Жавохиром, и рассказала, что в то время его рейтинг еще не достиг отметки в 2700 очков.