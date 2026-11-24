Абдусатторов защитит чемпионский титул на турнире «Лондон Чесс Классик–2026»
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- Гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов защитит свой чемпионский титул на международном турнире «Лондон Чесс Классик–2026», который пройдет в Лондоне с 25 ноября по 7 декабря.
- Узбекский шахматист сразится с сильнейшими гроссмейстерами мира в группе «Мастерс» в течение 9 туров.
- Общий призовой фонд соревнований составляет 131 тысячу долларов США.
- В рамках турнира 5–6 декабря также пройдут матчи «Супер Рапид» с участием норвежца Магнуса Карлсена.
С 25 ноября по 7 декабря в столице Великобритании, городе Лондон, пройдет 16-й сезон международного шахматного турнира «Лондон Чесс Классик–2026». Об этом сообщила пресс-служба Федерации шахмат Узбекистана.
В этом престижном соревновании честь Узбекистана будет защищать гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов (2772). Наш соотечественник будет соревноваться с сильнейшими шахматистами мира в основной группе турнира «Мастерс».
Список участников и формат турнира
Соперниками Нодирбека Абдусатторова, который является участником с самым высоким рейтингом в группе «Мастерс», станут следующие гроссмейстеры:
№
Шахматист
Страна
Рейтинг
1
Нодирбек Абдусатторов
Узбекистан
2772
2
Нихал Сарин
Индия
2720
3
Левон Аронян
США
2719
4
Энди Вудворд
США
2635
5
Василий Иванчук
Украина
2635
6
Гавейн Джонс
Англия
2630
7
Игорь Самуненков
Украина
2610
8
Люк Макшейн
Англия
2606
9
Майкл Адамс
Англия
2597
10
Шреяш Роял
Англия
2537
Соревнование проводится по круговой системе в классические шахматы, участники проведут между собой 9 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов и 30 минут на оставшиеся ходы, с добавлением 30 секунд на каждый ход.
Календарь, призовой фонд и рапид с участием Магнуса Карлсена
Время начала: Матчи 1-го тура турнира стартуют завтра, 25 ноября, в 21:00 по ташкентскому времени.
Призовой фонд: Общий призовой фонд составляет 131 тысячу долларов США, победитель получит денежный приз в размере 65 500 долларов.
Матчи «Супер Рапид»: 5–6 декабря в рамках турнира также будет организовано соревнование по рапиду из 10 туров, в котором примет участие известный норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен.
Напомним, что в прошлом году на турнире в Лондоне Нодирбек Абдусатторов набрал 7,5 очков из 9 возможных и завоевал главный приз.
Как вы думаете, сможет ли Нодирбек Абдусатторов повторить свой прошлогодний чемпионский результат на турнире «Лондон Чесс Классик–2026»? Оставляйте свои мнения в комментариях!
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