С 25 ноября по 7 декабря в столице Великобритании, городе Лондон, пройдет 16-й сезон международного шахматного турнира «Лондон Чесс Классик–2026». Об этом сообщила пресс-служба Федерации шахмат Узбекистана.

В этом престижном соревновании честь Узбекистана будет защищать гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов (2772). Наш соотечественник будет соревноваться с сильнейшими шахматистами мира в основной группе турнира «Мастерс».

Список участников и формат турнира

Соперниками Нодирбека Абдусатторова, который является участником с самым высоким рейтингом в группе «Мастерс», станут следующие гроссмейстеры:

№ Шахматист Страна Рейтинг 1 Нодирбек Абдусатторов Узбекистан 2772 2 Нихал Сарин Индия 2720 3 Левон Аронян США 2719 4 Энди Вудворд США 2635 5 Василий Иванчук Украина 2635 6 Гавейн Джонс Англия 2630 7 Игорь Самуненков Украина 2610 8 Люк Макшейн Англия 2606 9 Майкл Адамс Англия 2597 10 Шреяш Роял Англия 2537

Соревнование проводится по круговой системе в классические шахматы, участники проведут между собой 9 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов и 30 минут на оставшиеся ходы, с добавлением 30 секунд на каждый ход.