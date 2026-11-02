Триумф в Бишкеке: Ахадхон Кимсанбоев стал чемпионом Азии по парашахматам
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- Узбекский шахматист Ахадхон Кимсанбоев завоевал золотой медалль в дисциплине рапид на 4-м чемпионате Азии по парашахматам, прошедшем в Бишкеке.
- Спортсмен набрал 4,5 очка по итогам 5 туров и занял первое место в соревнованиях.
- Кимсанбоев, который также стал победителем на чемпионате мира в Софии этим летом, в этот раз получил статус чемпиона Азии.
Паралимпийская сборная Узбекистана по шахматам отпраздновала очередной громкий успех на международной арене. На проходящем в столице Кыргызстана городе Бишкеке 4-м чемпионате Азии по парашахматам наш соотечественник Ахадхон Кимсанбоев поднялся на высшую ступень пьедестала почета в дисциплине рапид (быстрые шахматы).
По данным Федерации шахмат Узбекистана (Уз Чесс Федератион), представитель нашей страны на протяжении всего турнира демонстрировал стабильную и высококлассную игру, заняв 1-е место и став победителем соревнований.
Бескомпромиссная борьба и уверенная победа: детали турнира
Состязания по быстрым шахматам прошли в очень напряженной и конкурентной борьбе:
4,5 очка в 5 турах: По итогам 5 проведенных туров Кимсанбоеву удалось набрать 4,5 очка из 5 возможных;
Абсолютное лидерство: В турнире, где участвовали сильнейшие парашахматисты континента, такой высокий результат обеспечил узбекистанскому спортсмену золотую медаль досрочно;
Потенциал парашахмат Узбекистана: Данный результат в очередной раз доказал, что в Узбекистане спорт для лиц с ограниченными возможностями, в частности направление парашахмат, стремительно развивается.
От мировой короны летом до вершины Азии: победная серия Кимсанбоева
Ахадхон Кимсанбоев побеждает на международных турнирах не впервые. Текущий сезон стал для спортсмена по-настоящему звездным:
Чемпионство мира в Софии: Летом этого года на ИВ чемпионате мира ИБСА среди незрячих и слабовидящих шахматистов, проходившем в болгарской Софии, он также продемонстрировал мастерство и завоевал главный приз;
Признание на континенте: Спортсмен, взошедший летом на мировой шахматный олимп, полностью подтвердил свой статус и на континентальном чемпионате в Бишкеке, доказав, что является сильнейшим шахматистом Азии.
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