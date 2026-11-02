Триумф в Бишкеке: Ахадхон Кимсанбоев стал чемпионом Азии по парашахматам

Паралимпийская сборная Узбекистана по шахматам отпраздновала очередной громкий успех на международной арене. На проходящем в столице Кыргызстана городе Бишкеке 4-м чемпионате Азии по парашахматам наш соотечественник Ахадхон Кимсанбоев поднялся на высшую ступень пьедестала почета в дисциплине рапид (быстрые шахматы).

По данным Федерации шахмат Узбекистана (Уз Чесс Федератион), представитель нашей страны на протяжении всего турнира демонстрировал стабильную и высококлассную игру, заняв 1-е место и став победителем соревнований.

Бескомпромиссная борьба и уверенная победа: детали турнира

Состязания по быстрым шахматам прошли в очень напряженной и конкурентной борьбе:

4,5 очка в 5 турах: По итогам 5 проведенных туров Кимсанбоеву удалось набрать 4,5 очка из 5 возможных;

Абсолютное лидерство: В турнире, где участвовали сильнейшие парашахматисты континента, такой высокий результат обеспечил узбекистанскому спортсмену золотую медаль досрочно;

Потенциал парашахмат Узбекистана: Данный результат в очередной раз доказал, что в Узбекистане спорт для лиц с ограниченными возможностями, в частности направление парашахмат, стремительно развивается.

От мировой короны летом до вершины Азии: победная серия Кимсанбоева

Ахадхон Кимсанбоев побеждает на международных турнирах не впервые. Текущий сезон стал для спортсмена по-настоящему звездным: