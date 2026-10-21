Будет ли свадьба Жавохира Синдарова и Бибисары Асаубаевой? Бибисара Асаубаева дала ироничный ответ

Казахстанский гроссмейстер Бибисара Асаубаева с юмором и иронией отреагировала на обсуждениях об их предстоящей свадьбе с узбекистанским шахматистом Жавохиром Синдаровым.

В своем посте в социальных сетях шахматистка обратила внимание на то, что эта тема обсуждается уже почти неделю. По ее словам, некоторые СМИ используют громкие заголовки ради привлечения внимания аудитории.

Асаубаева в шутку отметила, что на подобные заголовки можно неожиданно наткнуться повсюду. Ее ироничная реакция была расценена как ответ на бурно обсуждаемую среди фанатов тему свадьбы.

Ранее дедушка Жавохира Синдарова, заместитель председателя Федерации шахмат Узбекистана Комил Синдаров высказался об отношениях между молодыми шахматистами.

По его словам, Жавохир и Бибисара с детства участвуют в различных шахматных соревнованиях. Со временем их дружеские отношения переросли в любовь.

Комил Синдаров заявил, что если молодые решат создать семью, он поддержит их выбор. Однако на данный момент главная задача для Жавохира — подготовка к борьбе за звание чемпиона мира.

В связи с этим вопрос свадьбы планируется обсудить уже после реализации планов, связанных со спортивными достижениями шахматиста.

Пока что ироничная реакция Бибисары Асаубаевой не означает, что дата свадьбы официально назначена или объявлена. А отношения шахматистов, вызывающие интерес у поклонников, остаются в центре внимания.