13 туров и 9,5 очков: юная узбекская шахматистка стала вице-чемпионкой мира

·73·Спорт
13 туров и 9,5 очков: юная узбекская шахматистка стала вице-чемпионкой мира
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  • На чемпионате мира по блицу среди юниоров до 20 лет в городе Эль-Айн (ОАЭ)
  • Афруза Хамдамова завоевала серебряную медаль.
  • Спортсменка набрала 9,5 очков за 13 туров, заняв второе место в турнирной таблице и став вице-чемпионкой мира.
  • Среди других представителей Узбекистана Умида Омонова набрала 8,5 очков и заняла шестое место. Нилуфархон Имомкузиева набрала 7 очков.

На чемпионате мира по блицу среди юниоров до 20 лет (ФИДЭ Ворлд Джуниор Блитз Чесс Чампионшипс У20), прошедшем в городе Эль-Айн (Объединенные Арабские Эмираты), член сборной Узбекистана Афруза Хамдамова показала исторический результат. Наша талантливая соотечественница завоевала серебряную медаль в борьбе с сильнейшими молодыми шахматистками мира.

По сообщению Федерации шахмат Узбекистана, благодаря высокому мастерству, продемонстрированному в ходе соревнований, Афруза оформила звание вице-чемпионки мира.

13 туров напряженной борьбы: результаты и цифры

Борьба за призовые места на чемпионате мира по блицу продолжалась до последних секунд:

  • Результат, приведший на пьедестал: Афруза Хамдамова за 13 туров набрала 9,5 очков, заняв 2-е место в итоговой турнирной таблице среди лидеров и обеспечив себе серебряную медаль;

  • Другие участники из Узбекистана: Еще одна наша талантливая представительница Умида Омонова с 8,5 очками замкнула шестерку сильнейших (6-е место). Нилуфархон Имомкузиева записала на свой счет 7 очков;

  • Признание на международной арене: В пресс-службе федерации подчеркнули, что этот результат стал очередной важной победой для нашей юной шахматистки на международной арене, и она достойно защитила честь Узбекистана в противостоянии с лучшими соперницами мира.

Новое достижение узбекских шахмат

Представители Узбекистана, захватывающие лидерство на мировой шахматной арене в последние годы, доказали, что способны на равных бороться с сильнейшими игроками планеты не только в классических шахматах, но и в блице, требующем быстроты реакции и оперативного мышления. Вице-чемпионство Афрузы Хамдамовой в Эль-Айне еще раз укрепило авторитет женских шахмат нашей страны на мировом уровне.

Афруза ХамдамоваЧемпионат мира по шахматамФедерация шахмат УзбекистанаЭль-Айн
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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