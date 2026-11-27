Для Жавохира Синдарова в Женеву пригласили специальных узбекских поваров
Во время проходящего в швейцарской Женеве матча за звание чемпиона мира по шахматам для узбекистанского гроссмейстера Жавохира Синдарова и его команды готовят блюда узбекской национальной кухни. Чтобы обслуживать спортсмена в течение престижного турнира, который продлится около трех недель, были приглашены два опытных узбекистанских повара, работающих в разных странах Европы.
«Настроение спортсмена зависит и от питания»
Об этом в интервью изданию Те Индиан Экспресс сообщил руководитель отдела международных связей Федерации шахмат Узбекистана Саидмурод Дилмуродов. Он подчеркнул, что шахматный спорт в стране поддерживается на государственном уровне, и для тщательной подготовки Жавохира к чемпионскому поединку были выделены значительные средства:
«Поскольку настроение спортсмена зависит и от его питания, наша команда стремилась создать для него привычные блюда и комфортную атмосферу. Узбекский народ очень любит свою национальную кухню», — сказал Саидмурод Дилмуродов.
Представитель федерации добавил, что ожидается приезд в Женеву многих наших соотечественников, проживающих в Европе, чтобы лично поддержать Жавохира Синдарова. В Узбекистане от шахматиста ждут высоких результатов, и в этом году турнир имеет особое значение для спорта страны.
Напомним, что на пресс-конференции перед матчем за чемпионский титул Жавохир Синдаров отмечал, что не против попробовать блюда разных стран.
Домашняя кухня и мировой опыт у обоих претендентов
Особое внимание уделяется режиму питания обоих гроссмейстеров, борющихся за шахматную корону:
Аспекты
Детали
Команда Жавохира Синдарова
Два узбекистанских повара, приглашенные из Европы, ежедневно готовят для команды национальные блюда
Команда Гукеша Доммараджу
Для действующего чемпиона мира в Женеве соотечественники также готовят блюда индийской национальной и домашней кухни
Исторический опыт
Пятикратный чемпион мира Магнус Карлсен также возил с собой личного повара на самые важные турниры своей карьеры
Текущий счет матча
Все три стартовые партии завершились вничью — 1,5 : 1,5 (4-я партия состоится 28 ноября)
Как вы считаете, насколько сильно национальные блюда и комфортная атмосфера помогут Жавохиру Синдарову одержать победу в матче за звание чемпиона мира, который длится долго и проходит под высоким психологическим давлением?
Оставляйте свои мнения в комментариях и немедленно делитесь этой новостью с близкими, которые следят за борьбой Жавохира Синдарова за мировую корону!
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