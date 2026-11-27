Во время проходящего в швейцарской Женеве матча за звание чемпиона мира по шахматам для узбекистанского гроссмейстера Жавохира Синдарова и его команды готовят блюда узбекской национальной кухни. Чтобы обслуживать спортсмена в течение престижного турнира, который продлится около трех недель, были приглашены два опытных узбекистанских повара, работающих в разных странах Европы.

«Настроение спортсмена зависит и от питания»

Об этом в интервью изданию Те Индиан Экспресс сообщил руководитель отдела международных связей Федерации шахмат Узбекистана Саидмурод Дилмуродов. Он подчеркнул, что шахматный спорт в стране поддерживается на государственном уровне, и для тщательной подготовки Жавохира к чемпионскому поединку были выделены значительные средства:

«Поскольку настроение спортсмена зависит и от его питания, наша команда стремилась создать для него привычные блюда и комфортную атмосферу. Узбекский народ очень любит свою национальную кухню», — сказал Саидмурод Дилмуродов.

Представитель федерации добавил, что ожидается приезд в Женеву многих наших соотечественников, проживающих в Европе, чтобы лично поддержать Жавохира Синдарова. В Узбекистане от шахматиста ждут высоких результатов, и в этом году турнир имеет особое значение для спорта страны.