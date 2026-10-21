Реал Мадрид — РБ Лейпциг: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Реал Мадрид — РБ Лейпциг. Начало матча: 22 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Реал Мадрид»: 1. Куртуа Т., 8. Вальверде Ф. (капитан), 4. Хёйсен Д., 22. Рюдигер А., 18. Каррерас А., 6. Камавинга Э., 20. Силва Б., 15. Гюлер А., 5. Беллингем Дж., 7. Винисиус Жуниор, 10. Мбаппе К.

Запасные «Реал Мадрид»: 12. Александер-Арнольд Т., 17. Кукурелья М., 21. Диас Б., 25. Диоманде У., 24. Дюмфрис Д., 3. Эдер Милитао, 9. Эндрик, 19. Эспи К., 16. Конате И., 13. Лунин А., 27. Питарч Т., 14. Тчуамени О.

Главный тренер «Реал Мадрид»: Моуринью Ж.

Стартовый состав «РБ Лейпциг»: 26. Вандевордт М., 17. Баку Р., 4. Орбан В., 23. Лукеба К., 22. Раум Д. (капитан), 21. Эль-Айнауи Н., 13. Зайвальд Н., 10. Груда Б., 28. Нкунку К., 7. Нуса А., 40. Ромуло Кардозо.

Запасные «РБ Лейпциг»: 11. Бакайоко Ж., 6. Банзузи Э., 14. Баумгартнер К., 3. Эстев М., 35. Финкгрефе М., 27. Гомис Т., 39. Хенрикс Б., 16. Клостерман Л., 2. Коне А., 30. Максимович А., 1. Нюланд О., 20. Райц Р.

Главный тренер «РБ Лейпциг»: Демичелис М.