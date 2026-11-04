РБ Лейпциг — Манчестер Сити: составы и текстовая трансляция

·4·Спорт
РБ Лейпциг — Манчестер Сити: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: РБ Лейпциг — Манчестер Сити. Начало матча: 5 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «РБ Лейпциг»: 26. Вандевордт М., 17. Баку Р., 4. Орбан В., 23. Лукеба К., 22. Раум Д. (капитан), 21. Эль-Айнауи Н., 14. Баумгартнер К., 6. Банзузи Э., 10. Груда Б., 40. Ромуло, 7. Нуса А.

Запасные «РБ Лейпциг»: 11. Бакайоко Ж., 3. Эстев М., 27. Гомис Т., 39. Хенрикс Б., 16. Клостерман Л., 2. Коне А., 30. Максимович А., 28. Нкунку К., 1. Нюланд О., 20. Райц Р., 13. Зайвальд Н.

Главный тренер «РБ Лейпциг»: Демичелис М.

Стартовый состав «Манчестер Сити»: 1. Доннарумма Д., 27. Нунес М., 45. Хусанов А., 6. Гехи М., 33. О'Райли Н., 5. Андерсон Э., 17. Фернандес Э., 47. Фоден Ф., 10. Шерки Р., 7. Ндиай И., 9. Холанд Э. (капитан).

Запасные «Манчестер Сити»: 21. Аит-Нури Р., 37. Аллан Элиас, 13. Беттинелли М., 32. Буадди А., 3. Диаш Р., 11. Доку Ж., 24. Гвардиол Й., 8. Ковачич М., 82. Льюис Р., 28. Рульи Х., 75. Самба Ф., 22. Витор Рейс.

Главный тренер «Манчестер Сити»: Мареска Э.

РБ ЛейпцигМанчестер СитиЛига чемпионов
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Манчестер Сити» в гостях у «Лейпцига» — где смотреть игру в прямом эфире?«Манчестер Сити» в гостях у «Лейпцига» — где смотреть игру в прямом эфире?Вчера 16:12Эллиот Андерсон высказался о поражении от «Брайтона»Эллиот Андерсон высказался о поражении от «Брайтона»31 октября 23:13Реал Мадрид — РБ Лейпциг: составы и текстовая трансляцияРеал Мадрид — РБ Лейпциг: составы и текстовая трансляция21 октября 23:00Манчестер Сити включился в борьбу за Яна Диоманде: конкуренция с Реалом и ПСЖМанчестер Сити включился в борьбу за Яна Диоманде: конкуренция с Реалом и ПСЖ26 июля 12:16Шальке — РБ Лейпциг: составы и текстовая трансляцияШальке — РБ Лейпциг: составы и текстовая трансляция31 октября 18:19РБ Лейпциг — Эльверсберг: составы и текстовая трансляцияРБ Лейпциг — Эльверсберг: составы и текстовая трансляция24 октября 17:20
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»