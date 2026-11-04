РБ Лейпциг — Манчестер Сити: составы и текстовая трансляция
Лига чемпионов: РБ Лейпциг — Манчестер Сити. Начало матча: 5 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «РБ Лейпциг»: 26. Вандевордт М., 17. Баку Р., 4. Орбан В., 23. Лукеба К., 22. Раум Д. (капитан), 21. Эль-Айнауи Н., 14. Баумгартнер К., 6. Банзузи Э., 10. Груда Б., 40. Ромуло, 7. Нуса А.
Запасные «РБ Лейпциг»: 11. Бакайоко Ж., 3. Эстев М., 27. Гомис Т., 39. Хенрикс Б., 16. Клостерман Л., 2. Коне А., 30. Максимович А., 28. Нкунку К., 1. Нюланд О., 20. Райц Р., 13. Зайвальд Н.
Главный тренер «РБ Лейпциг»: Демичелис М.
Стартовый состав «Манчестер Сити»: 1. Доннарумма Д., 27. Нунес М., 45. Хусанов А., 6. Гехи М., 33. О'Райли Н., 5. Андерсон Э., 17. Фернандес Э., 47. Фоден Ф., 10. Шерки Р., 7. Ндиай И., 9. Холанд Э. (капитан).
Запасные «Манчестер Сити»: 21. Аит-Нури Р., 37. Аллан Элиас, 13. Беттинелли М., 32. Буадди А., 3. Диаш Р., 11. Доку Ж., 24. Гвардиол Й., 8. Ковачич М., 82. Льюис Р., 28. Рульи Х., 75. Самба Ф., 22. Витор Рейс.
Главный тренер «Манчестер Сити»: Мареска Э.
Комментарии 0
…