Штурм Грац — Марсель: составы и текстовая трансляция

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Штурм Грац — Марсель: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Штурм ГрацМарсель. Начало матча: 22 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Штурм Грац»: 22. Хелац А., 23. Малич А., 2. Кварши Дж., 30. Коллер П., 28. Хайль Й., 4. Горенц-Станкович Й. (капитан), 39. Вайнхандль Л., 43. Хёдль Й., 78. Матоши В., 14. Диаките О., 19. Зайдль С.

Запасные «Штурм Грац»: 27. Бальбо Л., 26. Беганович Б., 25. Гргич М., 40. Хальвакс Й., 11. Кайомбо А., 41. Лоренц Э., 21. Петрович П., 5. Вальчи А., 32. Винер-Пухер К.

Главный тренер «Штурм Грац»: Инголич Ф.

Стартовый состав «Марсель»: 12. Де Ланге Й., 74. Безааф К., 18. Мейте Б., 21. Агерд Н., 25. Гарсия У., 42. Камиссоко Н., 19. Кондогбья Ж. (капитан), 7. Гомес А., 48. Абдалла К., 9. Гуири А., 11. Мопе Н.

Запасные «Марсель»: 8. Абделли Х., 4. Иган-Райли К., 33. Эмерсон, 41. Гомис И., 77. Арит А., 23. Хёйбьерг П., 43. Ммади Т., 6. Ннади Т., 14. Пайшан И., 44. Валеро А., 40. Ван Нек Й., 22. Веа Т.

Главный тренер «Марсель»: Женезьо Б.

Прямая трансляция1-0 LIVE
48
Марсель контролирует темп игры и перепасовывается короткими точными передачами.
46🔁
Замена в перерыве. Фабио Инголич решил произвести замену. Белмин Беганович выходит на поле вместо Умара Диаките (Штурм Грац).
46🔁
Бруно Женезио провел замену в перерыве. Игор Пайшао (Марсель) вышел на поле вместо Нила Мопе.
46🔁
Бруно Женезио решил сделать замену в перерыве. Химад Абделли (Марсель) вышел на поле вместо Анхела Гомеса.
46
Перерыв окончен, и второй тайм вот-вот начнётся.
45+1
Анхел Гомес (Марсель) подал угловой, но никому из партнеров по команде передать мяч не смог. Мяч легко выбили из опасной зоны.
45+2
Первый тайм сегодняшнего матча подошел к концу.
45
К основному времени матча добавлена 1 минута.
44
Килиан Абдалла («Марсель») выполнил угловой удар и подал мяч в штрафную, но защита соперника была начеку и выбила мяч.
44
Килиан Абдалла (Марсель) убегал к воротaм, но защитник вовремя вернулся и отобрал мяч. Мяч ушел за пределы поля. Марсель выполнит угловой.
41
Килиан Абдалла («Марсель») принял хорошую передачу в штрафной и пробил по воротам, но мяч попал во внешнюю сторону правой штанги и ушел за пределы поля. Мяч покинул поле, и игра возобновится ударом от ворот «Штурм Грац».
40
Великолепная защита. Якоб Ходл («Штурм Грац») пытался найти Симона Зайдля в штрафной, но передача была заблокирована.
39
Симон Зайдль (Штурм Грац) упустил великолепный момент! Он испытал удачу ударом со средней дистанции, но мяч попал в перекладину! Будь он чуть ниже, это был бы потрясающий гол!
38
Марсель теперь больше владеет мячом.
38
Общее количество нарушений со стороны обеих команд составляет 11:3.
35
Кейлиан Абдалла (Марсель) хорошо сыграл, но передача оказалась неточной и не нашла партнеров по команде. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Штурма Грац введет его в игру.
33🟨
Эта желтая карточка абсолютно справедлива. Фолл со стороны Умара Диаките (Штурм Грац) получился очень жестким, и Ненад Минакович не раздумывая показал ему «горчичник».
33
Симон Зайдл (Штурм Грац) подал угловой, но защитник высоко выпрыгнул и вынес мяч головой.
31
Проникающий пас принял Джейкоб Ходл (Штурм Грац) в штрафной. Он пробил низом по центру ворот, даже не поднимая головы, но Джеффри Де Ланге без труда завладел мячом. «Штурм Грац» подает угловой.
31
Килиан Абдалла (Марсель) попытался обыграть соперников, но защитник мастерски отобрёл мяч.
30
Анхел Гомес (Марсель) выполнил угловой удар, но мяч прилел точно в голову игроку соперника.
29
Подача Улиссеса Гарсии (Марсель) не дошла до штрафной, защитники вынесли мяч в безопасную зону. Боковой судья принял верное решение, и Марсель подаст угловой.
26
Луис Балбо (Штурм Грац) выполнил длинную передачу вдоль поля, но мяч не дошел до адресата.
24🟨
Анхел Гомес (Марсель) получил желтую карточку за грубую игру.
23
Арбитр остановил игру из-за тактического фола со стороны Ненада Минаковича на Йоне Горенце Станковиче («Штурм» Грац). Назначен штрафной удар в пользу «Марселя» у боковой линии.
22
Якоб Ходл (Штурм Грац) попытался сделать прострел в штрафную, но мяч был заблокирован и выбит.
21
Игроки «Марселя» контролируют ход игры в центре поля за счет великолепного контроля мяча и точных передач.
19
33:67 – показатель владения мячом на данный момент.
16
Аржан Малич («Штурм Грац») оказался в положении вне игры.
131-0
Гол! Лука Вайнхандл вывел Умара Диаките («Штурм» Грац) один на один с вратарём. Он из-за пределов штрафной мастерски пробил в нижний правый угол ворот. 1:0.
11
Анхел Гомес (Марсель) пробил по воротам, но мяч пролетел значительно выше перекладины. Мяч ушел за пределы поля, игра возобновится ударом от ворот Штурм Грац.
10
Назначен опаснейший штрафной удар. До штрафной площади всего несколько метров. Несколько игроков столпились у мяча, но Анхель Гомес («Марсель»), судя по всему, будет бить сам.
10
Похоже, Джошуа Кварши (Штурм Грац) получил красную карточку за тот фол. Ненад Минакович не намерен терпеть такое поведение на поле и дал свисток. У Марселя будет штрафной.
7
Валмир Матоши (Штурм Грац) совершил сольный проход, но защитник соперника остановил его, не позволив создать опасный момент.
5
Марсель контролирует мяч и демонстрирует красивый пас между игроками.
3
Якоб Ходл (Штурм Грац) попытался продвинуться вперед, но игрок соперника выбил мяч.
1
Игроки «Штурм Грац» контролируют мяч и делают короткие передачи друг другу. Они ждут появления свободных зон в обороне.
1
Судья дал свисток, и матч начался.
21:48
Игроки вышли на поле, и матч вот-вот начнется. Штурм Грац разыгрывает мяч.
21:45
Ненад Минакович назначен главным арбитром сегодняшнего матча, и он приложит все усилия, чтобы отсудить справедливо и избежать ошибок.
21:45
В подробностях этого матча вы можете ознакомиться с составами команд перед началом игры.
21:45
Добро пожаловать на нашу текстовую трансляцию. Мы постараемся подробно рассказать вам обо всем, что происходит на поле. До начала матча остаются считанные минуты.
Штурм ГрацМарсельЛига Европы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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