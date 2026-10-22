Штурм Грац — Марсель: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Штурм Грац — Марсель. Начало матча: 22 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Штурм Грац»: 22. Хелац А., 23. Малич А., 2. Кварши Дж., 30. Коллер П., 28. Хайль Й., 4. Горенц-Станкович Й. (капитан), 39. Вайнхандль Л., 43. Хёдль Й., 78. Матоши В., 14. Диаките О., 19. Зайдль С.

Запасные «Штурм Грац»: 27. Бальбо Л., 26. Беганович Б., 25. Гргич М., 40. Хальвакс Й., 11. Кайомбо А., 41. Лоренц Э., 21. Петрович П., 5. Вальчи А., 32. Винер-Пухер К.

Главный тренер «Штурм Грац»: Инголич Ф.

Стартовый состав «Марсель»: 12. Де Ланге Й., 74. Безааф К., 18. Мейте Б., 21. Агерд Н., 25. Гарсия У., 42. Камиссоко Н., 19. Кондогбья Ж. (капитан), 7. Гомес А., 48. Абдалла К., 9. Гуири А., 11. Мопе Н.

Запасные «Марсель»: 8. Абделли Х., 4. Иган-Райли К., 33. Эмерсон, 41. Гомис И., 77. Арит А., 23. Хёйбьерг П., 43. Ммади Т., 6. Ннади Т., 14. Пайшан И., 44. Валеро А., 40. Ван Нек Й., 22. Веа Т.

Главный тренер «Марсель»: Женезьо Б.