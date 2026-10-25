Марсель — Гавр: составы и текстовая трансляция

Лига 1: Марсель — Гавр. Начало матча: 25 октября, 21:15 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Марсель»: 1. Де Ланге Й., 8. Абделли Х., 21. Агерд Н., 4. Иган-Райли К., 33. Эмерсон, 9. Гуири А., 77. Арит А., 23. Хёйбьерг П., 6. Ннади Т., 14. Пайшан И., 22. Веа Т. (капитан).

Запасные «Марсель»: 48. Абдалла К., 74. Безааф К., 25. Гарсия У., 7. Гомес А., 42. Камиссоко Н., 19. Кондогбья Ж., 11. Мопе Н., 18. Мейте Б., 92. Вермо Т.

Главный тренер «Марсель»: Женезьо Б.

Стартовый состав «Гавр»: 93. Галлон Г., 26. Эбоног С., 38. Фофана Р., 6. Мванга Ж., 14. Ндиай Р. (капитан), 20. Узиад Д., 7. Ричардсон А., 25. Саматта А., 15. Секо А., 5. Туба А., 27. Винетт Э. К.

Запасные «Гавр»: 16. Бодар А., 33. Донгопанджи Х., 9. Маджа Дж., 17. Мидзута К., 78. Мосенго Д. Н., 97. Ндиай М., 30. Накамура С., 23. Сассо В., 24. Зоури Г.

Главный тренер «Гавр»: Дигар Д.