Марсель — Гавр: составы и текстовая трансляция

90⏱
Матч окончен. Счет: Марсель 4:3 Гавр
90+4
Хороший вынос от защитника означает, что Ле Авр ничего не извлек из углового.
90+13⏱
Судья дал финальный свисток, завершив матч.
90+12🟨
Нил Мопе («Марсель») дал судье повод показать себе жёлтую карточку.
90+11🟨
Мухаммед Н'Диайе (Гавр) получил желтую карточку за излишние споры с арбитром.
90+10🟨
Аюму Секо (Гавр) справедливо получил желтую карточку за излишние споры с арбитром.
90+9VAR
После просмотра ВАР пенальти нет! Игроки Гавра открыто недовольны решением.
90+7
Один из игроков «Марселя» сыграл рукой в своей штрафной, но судья показал продолжать игру!
90+8VAR
Несмотря на протесты игроков Гавра по поводу пенальти, игра продолжается. Стоп! Арбитр Клеман Тюрпен только что остановил игру и пересмотрит тот эпизод с помощью VAR! Посмотрим, что будет.
90+4
Игроки Ле-Авра контролируют мяч и делают короткие передачи друг другу. Они ждут появления свободных зон в обороне.
90+2🔁
Замена. Улиссес Гарсия (Марсель) выходит на поле вместо Игора Пайшао.
90
Команд добавлено 7 минут.
89⚽4-3
Гол! Кайто Мизута со штрафного навесил в штрафную. Джош Мажа («Гавр») опекуна и великолепным ударом головой отправил мяч в правый нижний угол ворот Жеффри де Ланге. 4:3.
86⚽4-2
Мухамед Н'Диайе (Гавр) успел к отскоку у ворот и пробил головой. Он направил мяч по центру ворот, сделав счет 4:2.
84🔁
Арбитр остановил игру, так как должна состояться замена: Раян Фофана покидает поле, а Кайто Мизута («Гавр») выходит на замену.
84🔁
Арбитр остановил игру из-за замены: Анхель Гомес («Марсель») выходит на поле вместо Пьера-Эмиля Хёйбьерга.
84🔁
Бруно Женезио решил сделать замену. Нухум Камиссоко (Марсель) вышел на поле вместо Химада Абделли.
83🟨
Симон Эбоног («Гавр») нарушил правила, и арбитр справедливо показал ему желтую карточку.
83
Игроки Гавра разыгрывают мяч в короткий пас, выжидая удобный момент для взлома обороны соперника.
80🔁
Замена. Мухаммед Н'Диае (Гавр) выходит на поле вместо Энцо Коффи Винетта.
78🔁
Нил Мопе («Марсель») вышел на замену и заменил Амина Гуири.
78🔁
Бруно Женезио решил освежить игру, Килиан Абдалла («Марсель») выходит на поле вместо Амина Арита.
77🔁
Замена. Мухаммед Ндиайе («Гавр») выходит на поле вместо Энцо Коффи Винетта.
77⚽4-1
Гол! Джош Мажа (Гавр) великолепно пробил с пенальти в левый нижний угол ворот, не оставив шансов вратарю Жеффри Де Ланге!
77🔁
Время замен. Дарен Нбенбеге Мосенго («Гавр») выходит на поле вместо Амира Ричардсона.
76
Джош Мажа (Гавр) направляется к отметке пенальти.
75🎯
Тимоти Веа (Марсель) прихватил соперника за футболку, и Клеман Тюрпен дал свисток. Главный судья после короткого совещания с лайнсменом назначил пенальти в ворота «Гавра», так как тот находился в лучшей позиции.
75
Игроки Гавра перепасовываются коронкими передачами.
72✚
Химад Абделли (Марсель) лежит на газоне после столкновения с соперником, и врачи выбежали на поле, чтобы оказать ему медицинскую помощь.
67
Марсель подал угловой, но уверенные действия защитников свели на нет возможность забить гол.
67
5:2 — последняя статистика команд по ударам в створ ворот.
65✚
Игор Пайшао (Марсель) просит медицинской помощи после получения травмы.
64
Джош Мажа (Гавр) принял отличную передачу в штрафной и пробил в нижний левый угол ворот, но защитник отбил мяч. Отличная игра в защите.
62
Сота Накамура (Гавр) выполнил сильную подачу с углового в штрафную, но защитник заблокировал мяч.
61🔁
Дидье Дигар решил сделать замену. Сота Накамура выходит на поле вместо Алли Саматта («Гавр»).
61🔁
Замена. Джош Мажа (Гавр) выходит на поле вместо Рассула Ндиайе.
60
Великолепная передача дошла до Игоря Пайшао на крае штрафной, и он пробил в левый нижний угол. Готье Галлон был почти бессилен, но в последний момент совершил потрясающий сейв.
59
Количество ударов в створ ворот у обеих команд сейчас составляет 10:9.
58
Марсель в данный момент удерживает контроль над мячом за счет точных передач.
57
После поданного ЛеАвром штрафного удара со средней дистанции мяч перехватил один из защитников.
55⚽4-0
Гол! Химад Абделли (Марсель) пробил из штрафной в левый угол ворот. Счет 4:0.
54
Марсель получил шанс забить с углового, но защитник вынес мяч.
53
Игроки Марселя точно пасуют друг другу и ждут удобной возможности начать атаку, но вот ошибка и мяч потерян.
50⚽3-0
Гол! Игорь Пайшао (Марсель) пробил в касание из штрафной и переиграл вратаря, отправив мяч точно по центру ворот. 3:0.
49
Амир Ричардсон (Гавр) сфолил на сопернике. Клеман Тюрпен всё видел и дал свисток, зафиксировав нарушение.
49
Рассул Ндиайе (Гавр) сделал навес в штрафную, но получилось слишком близко к Жеффри Де Ланге, и вратарь забрал мяч.
47
Рассул Ндиайе (Гавр) сделал передачу в штрафную, но защитники вынесли мяч.
46⏱
Прозвучал свисток арбитра, и Клеман Тюрпен дал старт второму тайму.
45+3⏱
Первый тайм сегодняшнего матча подошел к концу.
45+2
Химад Абделли (Марсель) пробил в касание из-за пределов штрафной, но удар не получился, и мяч улетел далеко правее штанги.
45
К основному времени матча добавлено как минимум 2 минуты.
44
Амир Ричардсон («Гавр») снова попытался сделать разрезной пас в линию обороны.
41
Текущее соотношение ударов в створ — 2:1.
38
Марсель держит темп игры под контролем за счёт точных коротких передач.
37
Мяч прилетел к Жюбрилю Узиаду (Гавр), и он слёту мощно пробил из штрафной по воротам, но мяч прошёл выше перекладины.
33⚽2-0
Тимоти Веа («Марсель») завершил свой прекрасный сольный проход великолепным ударом из штрафной. Готье Галлон остался лишь зрителем, а мяч влетел в нижний правый угол ворот. Счёт 2:0.
31
Игрок Марселя нарушил правила в атаке. Судья дал свисток.
28
Боковой судья поднял флажок, так как один из игроков «Гавра» оказался в положении вне игры.
26
«Ле Гавр» контролирует мяч, они делают несколько передач и ждут удобной возможности для атаки.
23
Раян Фофана (Гавр) принял точную передачу и пробил из-за пределов штрафной. Жеффри Де Ланге великолепно парировал удар, летевший в правый нижний угол.
22
Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Марсель) не реализовал отличный момент из пределов штрафной, его удар прошел выше перекладины. Какая упущенная возможность.
21
Жибрил Узиад (Гавр) получил великолепную узатму и упустил огромную возможность, его удар из штрафной прошел рядом с правой штангой.
20
Великолепная попытка! Химад Абделли («Марсель») принял передачу, обыграл защитника и мощно пробил со средней дистанции, но мяч пролетел совсем рядом с левой штангой.
20
Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Марсель) первым успел к отскочившему в штрафной мячу, но пробил выше перекладины.
19
Великолепный блок от защитника помешал «Марселю» извлечь пользу из углового.
19
Химад Абделли («Марсель») пробил со штрафного со средней дистанции прямо в стенку из игроков.
14
Рассул Ндиайе (Гавр) со штрафного навесил мяч в штрафную площадь, но первый же защитник легко вынес его.
13
Великолепная командная игра от «Гавра», они контролируют мяч за счет множества коротких передач. Если они хотят найти брешь в обороне и забить, терпение — главный фактор.
8
Ле Авр не смог извлечь пользу из углового, так как защита соперника сыграла бдительно и отвела угрозу.
5⚽1-0
Си Джей Иган-Райли (Марсель) замкнул отличную передачу ударом головой точно в правый угол ворот. У вратаря не было шансов отразить удар.
4
Марсель не смог извлечь пользу из углового, защитники выбили мяч подальше от ворот.
1
Марсель, кажется, находит свою игру и контролирует мяч. Они выжидают удобный момент для создания новых атакующих возможностей.
1⏱
Сегодняшний матч только начался, наслаждайтесь игрой!
21:17
Наконец-то игроки вышли на поле! Марсель начинает матч.
21:16
Главным арбитром на сегодняшний матч назначен Клеман Тюрпен.
21:16
Стартовые составы на этот матч объявлены.
21:16
Добро пожаловать на нашу текстовую трансляцию матча Марсель — Гавр. Мы постараемся подробно рассказать вам о событиях на поле. До начала игры осталось совсем немного времени.
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