Марсель — Гавр: составы и текстовая трансляция

·34·Спорт
Марсель — Гавр: составы и текстовая трансляция

Лига 1: МарсельГавр. Начало матча: 25 октября, 21:15 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Марсель»: 1. Де Ланге Й., 8. Абделли Х., 21. Агерд Н., 4. Иган-Райли К., 33. Эмерсон, 9. Гуири А., 77. Арит А., 23. Хёйбьерг П., 6. Ннади Т., 14. Пайшан И., 22. Веа Т. (капитан).

Запасные «Марсель»: 48. Абдалла К., 74. Безааф К., 25. Гарсия У., 7. Гомес А., 42. Камиссоко Н., 19. Кондогбья Ж., 11. Мопе Н., 18. Мейте Б., 92. Вермо Т.

Главный тренер «Марсель»: Женезьо Б.

Стартовый состав «Гавр»: 93. Галлон Г., 26. Эбоног С., 38. Фофана Р., 6. Мванга Ж., 14. Ндиай Р. (капитан), 20. Узиад Д., 7. Ричардсон А., 25. Саматта А., 15. Секо А., 5. Туба А., 27. Винетт Э. К.

Запасные «Гавр»: 16. Бодар А., 33. Донгопанджи Х., 9. Маджа Дж., 17. Мидзута К., 78. Мосенго Д. Н., 97. Ндиай М., 30. Накамура С., 23. Сассо В., 24. Зоури Г.

Главный тренер «Гавр»: Дигар Д.

Прямая трансляция4-3 LIVE
90
Матч окончен. Счет: Марсель 4:3 Гавр
90+4
Хороший вынос от защитника означает, что Ле Авр ничего не извлек из углового.
90+13
Судья дал финальный свисток, завершив матч.
90+12🟨
Нил Мопе («Марсель») дал судье повод показать себе жёлтую карточку.
90+11🟨
Мухаммед Н'Диайе (Гавр) получил желтую карточку за излишние споры с арбитром.
90+10🟨
Аюму Секо (Гавр) справедливо получил желтую карточку за излишние споры с арбитром.
90+9VAR
После просмотра ВАР пенальти нет! Игроки Гавра открыто недовольны решением.
90+7
Один из игроков «Марселя» сыграл рукой в своей штрафной, но судья показал продолжать игру!
90+8VAR
Несмотря на протесты игроков Гавра по поводу пенальти, игра продолжается. Стоп! Арбитр Клеман Тюрпен только что остановил игру и пересмотрит тот эпизод с помощью VAR! Посмотрим, что будет.
90+4
Игроки Ле-Авра контролируют мяч и делают короткие передачи друг другу. Они ждут появления свободных зон в обороне.
90+2🔁
Замена. Улиссес Гарсия (Марсель) выходит на поле вместо Игора Пайшао.
90
Команд добавлено 7 минут.
894-3
Гол! Кайто Мизута со штрафного навесил в штрафную. Джош Мажа («Гавр») опекуна и великолепным ударом головой отправил мяч в правый нижний угол ворот Жеффри де Ланге. 4:3.
864-2
Мухамед Н'Диайе (Гавр) успел к отскоку у ворот и пробил головой. Он направил мяч по центру ворот, сделав счет 4:2.
84🔁
Арбитр остановил игру, так как должна состояться замена: Раян Фофана покидает поле, а Кайто Мизута («Гавр») выходит на замену.
84🔁
Арбитр остановил игру из-за замены: Анхель Гомес («Марсель») выходит на поле вместо Пьера-Эмиля Хёйбьерга.
84🔁
Бруно Женезио решил сделать замену. Нухум Камиссоко (Марсель) вышел на поле вместо Химада Абделли.
83🟨
Симон Эбоног («Гавр») нарушил правила, и арбитр справедливо показал ему желтую карточку.
83
Игроки Гавра разыгрывают мяч в короткий пас, выжидая удобный момент для взлома обороны соперника.
80🔁
Замена. Мухаммед Н'Диае (Гавр) выходит на поле вместо Энцо Коффи Винетта.
78🔁
Нил Мопе («Марсель») вышел на замену и заменил Амина Гуири.
78🔁
Бруно Женезио решил освежить игру, Килиан Абдалла («Марсель») выходит на поле вместо Амина Арита.
77🔁
Замена. Мухаммед Ндиайе («Гавр») выходит на поле вместо Энцо Коффи Винетта.
774-1
Гол! Джош Мажа (Гавр) великолепно пробил с пенальти в левый нижний угол ворот, не оставив шансов вратарю Жеффри Де Ланге!
77🔁
Время замен. Дарен Нбенбеге Мосенго («Гавр») выходит на поле вместо Амира Ричардсона.
76
Джош Мажа (Гавр) направляется к отметке пенальти.
75🎯
Тимоти Веа (Марсель) прихватил соперника за футболку, и Клеман Тюрпен дал свисток. Главный судья после короткого совещания с лайнсменом назначил пенальти в ворота «Гавра», так как тот находился в лучшей позиции.
75
Игроки Гавра перепасовываются коронкими передачами.
72
Химад Абделли (Марсель) лежит на газоне после столкновения с соперником, и врачи выбежали на поле, чтобы оказать ему медицинскую помощь.
67
Марсель подал угловой, но уверенные действия защитников свели на нет возможность забить гол.
67
5:2 — последняя статистика команд по ударам в створ ворот.
65
Игор Пайшао (Марсель) просит медицинской помощи после получения травмы.
64
Джош Мажа (Гавр) принял отличную передачу в штрафной и пробил в нижний левый угол ворот, но защитник отбил мяч. Отличная игра в защите.
62
Сота Накамура (Гавр) выполнил сильную подачу с углового в штрафную, но защитник заблокировал мяч.
61🔁
Дидье Дигар решил сделать замену. Сота Накамура выходит на поле вместо Алли Саматта («Гавр»).
61🔁
Замена. Джош Мажа (Гавр) выходит на поле вместо Рассула Ндиайе.
60
Великолепная передача дошла до Игоря Пайшао на крае штрафной, и он пробил в левый нижний угол. Готье Галлон был почти бессилен, но в последний момент совершил потрясающий сейв.
59
Количество ударов в створ ворот у обеих команд сейчас составляет 10:9.
58
Марсель в данный момент удерживает контроль над мячом за счет точных передач.
57
После поданного ЛеАвром штрафного удара со средней дистанции мяч перехватил один из защитников.
554-0
Гол! Химад Абделли (Марсель) пробил из штрафной в левый угол ворот. Счет 4:0.
54
Марсель получил шанс забить с углового, но защитник вынес мяч.
53
Игроки Марселя точно пасуют друг другу и ждут удобной возможности начать атаку, но вот ошибка и мяч потерян.
503-0
Гол! Игорь Пайшао (Марсель) пробил в касание из штрафной и переиграл вратаря, отправив мяч точно по центру ворот. 3:0.
49
Амир Ричардсон (Гавр) сфолил на сопернике. Клеман Тюрпен всё видел и дал свисток, зафиксировав нарушение.
49
Рассул Ндиайе (Гавр) сделал навес в штрафную, но получилось слишком близко к Жеффри Де Ланге, и вратарь забрал мяч.
47
Рассул Ндиайе (Гавр) сделал передачу в штрафную, но защитники вынесли мяч.
46
Прозвучал свисток арбитра, и Клеман Тюрпен дал старт второму тайму.
45+3
Первый тайм сегодняшнего матча подошел к концу.
45+2
Химад Абделли (Марсель) пробил в касание из-за пределов штрафной, но удар не получился, и мяч улетел далеко правее штанги.
45
К основному времени матча добавлено как минимум 2 минуты.
44
Амир Ричардсон («Гавр») снова попытался сделать разрезной пас в линию обороны.
41
Текущее соотношение ударов в створ — 2:1.
38
Марсель держит темп игры под контролем за счёт точных коротких передач.
37
Мяч прилетел к Жюбрилю Узиаду (Гавр), и он слёту мощно пробил из штрафной по воротам, но мяч прошёл выше перекладины.
332-0
Тимоти Веа («Марсель») завершил свой прекрасный сольный проход великолепным ударом из штрафной. Готье Галлон остался лишь зрителем, а мяч влетел в нижний правый угол ворот. Счёт 2:0.
31
Игрок Марселя нарушил правила в атаке. Судья дал свисток.
28
Боковой судья поднял флажок, так как один из игроков «Гавра» оказался в положении вне игры.
26
«Ле Гавр» контролирует мяч, они делают несколько передач и ждут удобной возможности для атаки.
23
Раян Фофана (Гавр) принял точную передачу и пробил из-за пределов штрафной. Жеффри Де Ланге великолепно парировал удар, летевший в правый нижний угол.
22
Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Марсель) не реализовал отличный момент из пределов штрафной, его удар прошел выше перекладины. Какая упущенная возможность.
21
Жибрил Узиад (Гавр) получил великолепную узатму и упустил огромную возможность, его удар из штрафной прошел рядом с правой штангой.
20
Великолепная попытка! Химад Абделли («Марсель») принял передачу, обыграл защитника и мощно пробил со средней дистанции, но мяч пролетел совсем рядом с левой штангой.
20
Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Марсель) первым успел к отскочившему в штрафной мячу, но пробил выше перекладины.
19
Великолепный блок от защитника помешал «Марселю» извлечь пользу из углового.
19
Химад Абделли («Марсель») пробил со штрафного со средней дистанции прямо в стенку из игроков.
14
Рассул Ндиайе (Гавр) со штрафного навесил мяч в штрафную площадь, но первый же защитник легко вынес его.
13
Великолепная командная игра от «Гавра», они контролируют мяч за счет множества коротких передач. Если они хотят найти брешь в обороне и забить, терпение — главный фактор.
8
Ле Авр не смог извлечь пользу из углового, так как защита соперника сыграла бдительно и отвела угрозу.
51-0
Си Джей Иган-Райли (Марсель) замкнул отличную передачу ударом головой точно в правый угол ворот. У вратаря не было шансов отразить удар.
4
Марсель не смог извлечь пользу из углового, защитники выбили мяч подальше от ворот.
1
Марсель, кажется, находит свою игру и контролирует мяч. Они выжидают удобный момент для создания новых атакующих возможностей.
1
Сегодняшний матч только начался, наслаждайтесь игрой!
21:17
Наконец-то игроки вышли на поле! Марсель начинает матч.
21:16
Главным арбитром на сегодняшний матч назначен Клеман Тюрпен.
21:16
Стартовые составы на этот матч объявлены.
21:16
Добро пожаловать на нашу текстовую трансляцию матча Марсель — Гавр. Мы постараемся подробно рассказать вам о событиях на поле. До начала игры осталось совсем немного времени.
МарсельГаврЛига 1
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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