Штурм Грац — Целе: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Штурм Грац — Целе. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Штурм Грац»: 22. Хелац А., 23. Малич А., 2. Кварши Дж., 30. Коллер П., 28. Хайль Й., 4. Горенц-Станкович Й. (капитан), 39. Вайнхандль Л., 27. Бальбо Л., 19. Зайдль С., 14. Диаките О., 78. Матоши В.

Запасные «Штурм Грац»: 26. Беганович Б., 25. Гргич М., 40. Хальвакс Й., 43. Хёдль Й., 11. Кайомбо А., 41. Лоренц Э., 15. Мамагеишвили Г., 38. Пайнхарт Дж., 21. Петрович П., 1. Стейскал А., 5. Вальчи А.

Главный тренер «Штурм Грац»: Инголич Ф.

Стартовый состав «Целе»: 1. Лебан З., 2. Сирвис П., 44. Бейгер Л., 6. Тутышкинас А., 11. Авдили М., 10. Сешлар С., 19. Забуковник М. (капитан), 13. Даниэль П., 25. Туша В., 47. Кучис А., 7. Вербич Б.

Запасные «Целе»: 20. Дионку А., 91. Дукули И., 23. Фрелих Ж., 4. Хрка Д., 77. Иваншек М., 12. Колар Л., 33. Кутрис Л., 9. Крамер Б., 8. Квешич М., 31. Суховршник Д., 15. Зужек Ж.

Главный тренер «Целе»: Желькович Ж.