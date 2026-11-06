Штурм Грац — Целе: составы и текстовая трансляция

·37·Спорт
Штурм Грац — Целе: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Штурм Грац — Целе. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Штурм Грац»: 22. Хелац А., 23. Малич А., 2. Кварши Дж., 30. Коллер П., 28. Хайль Й., 4. Горенц-Станкович Й. (капитан), 39. Вайнхандль Л., 27. Бальбо Л., 19. Зайдль С., 14. Диаките О., 78. Матоши В.

Запасные «Штурм Грац»: 26. Беганович Б., 25. Гргич М., 40. Хальвакс Й., 43. Хёдль Й., 11. Кайомбо А., 41. Лоренц Э., 15. Мамагеишвили Г., 38. Пайнхарт Дж., 21. Петрович П., 1. Стейскал А., 5. Вальчи А.

Главный тренер «Штурм Грац»: Инголич Ф.

Стартовый состав «Целе»: 1. Лебан З., 2. Сирвис П., 44. Бейгер Л., 6. Тутышкинас А., 11. Авдили М., 10. Сешлар С., 19. Забуковник М. (капитан), 13. Даниэль П., 25. Туша В., 47. Кучис А., 7. Вербич Б.

Запасные «Целе»: 20. Дионку А., 91. Дукули И., 23. Фрелих Ж., 4. Хрка Д., 77. Иваншек М., 12. Колар Л., 33. Кутрис Л., 9. Крамер Б., 8. Квешич М., 31. Суховршник Д., 15. Зужек Ж.

Главный тренер «Целе»: Желькович Ж.

Прямая трансляция1-1 LIVE
401-1
Гол! Умар Диаките («Штурм» Грац) отправил мяч в сетку, пробив мимо вратаря!
39
Игроки «Целье» попали в офсайд.
39
Беньямин Вербич (Целе) выполнил угловой, но защитники соперника выбили мяч.
37
Аммар Хелач совершил потрясающий сейв! Беньямин Вербич (Целе) легко обыграл защитников и пробил из-за пределов штрафной. Мяч летел в верхний правый угол, но вратарь спас! Мяч ушел за пределы поля. Целе подаст угловой.
36
Гиорги Круашвили дал свисток, так как Ветон Туша (Целе) ударил соперника по ноге вместо мяча.
32
Симон Зайдл (Штурм Грац) пробил издали, но его удар был заблокирован защитником.
32
Симон Зайдл («Штурм» Грац) навесил с углового в центр, но защитник выбил мяч.
290-1
Гол! Ошибка в защите создала отличный шанс для Свит Сешлар (Целе), который спокойно переправил мяч в ворота с близкого расстояния. 0:1.
28
Лука Вайнхандл (Штурм Грац) удачно принял неточный пас у линии штрафной и пробил в правый угол. Жан Лебан был не на месте, но в прыжке совершил отличный сейв.
27
Йон Горенц-Станкович («Штурм» Грац) пробил из-за пределов штрафной, но его удар был заблокирован.
25
Юрген Хайл (Штурм Грац) получил штрафной за задержку соперника. Гиорги Круашвили назначил стандарт.
24
Мяч выбит после углового в исполнении Симона Зайдла (Штурм Грац).
23
Симон Зайдл (Штурм Грац) пробил из-за пределов штрафной. Мяч летел под перекладину, но Жан Лебан легко справился с угрозой. Угловой. Шанс для Штурма.
21
Лука Вайнхандл (Штурм Грац) нанес мощный удар по воротам, но защитник самоотверженно заблокировал мяч.
21
Всего ударов – 6:2.
17🟨
Артемиюс Тутискинас («Целе») получил желтую карточку от судьи за нарушение, совершенное ранее.
16
Аржан Малич (Штурм Грац) придержал соперника за футболку, и Георгий Круашвили зафиксировал фол.
13
Армандас Кучис (Целе) нашел свободное пространство в штрафной для приема отличной передачи, но его удар прошел выше перекладины. Высоко, в сторону и совсем неточно.
12
Симон Зайдл (Штурм Грац) выполнил неточный угловой, и Жан Лебан без труда забрал мяч.
12
Умар Диаките (Штурм Грац) пробил головой после углового, но мяч пролетел выше перекладины, он не попал в створ.
12
Игрок Штурма Лука Вайнхандл готовится подать угловой в штрафную площадь.
7
Юрген Хайл (Штурм Грац) вступил в борьбу за мяч, и Гиорги Круашвили зафиксировал нарушение.
3
Армандас Кучис («Целе») принял диагональную передачу, ворвался в штрафную и пробил в левый нижний угол. Но Аммар Хелач был на месте и легко забрал мяч.
3
Джон Горенц Станкович («Штурм» Грац) попытался пробить издали, но мяч пролетел значительно правее штанги.
1
Игра только что началась.
01:06
Матч начинает Штурм Грац.
01:06
Главным арбитром сегодняшнего матча назначен Георгий Круашвили.
01:06
Стартовые составы обеих команд известны, теперь вы можете с ними ознакомиться.
01:06
Здравствуйте и добро пожаловать на текстовую трансляцию предстоящего матча. Мы постараемся максимально точно передать вам события на поле. Приятного просмотра.
Штурм ГрацЦелеЛига Европы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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