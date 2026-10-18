Анже — Марсель: составы и текстовая трансляция

·5·Спорт
Анже — Марсель: составы и текстовая трансляция

Лига 1: АнжеМарсель. Начало матча: 18 октября, 18:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Анже»: 1. Лопеш А., 2. Аркус К., 27. Раолисоа Л., 6. Мутон Л., 34. Жернигон М., 14. Бельхдим Я., 24. Бюмла Э., 8. ван ден Бомен Б. (капитан), 18. Аллевина Ж., 19. Эль-Уаззани А., 10. Сбаи А.

Запасные «Анже»: 26. Бермон А., 37. Буффандо Ж., 36. Диатта Б., 11. Джибирин Х., 17. Калулу Ж., 20. Луэр М., 9. Петер П., 40. Пона О., 7. Симбаколи У.

Главный тренер «Анже»: Жилли С.

Стартовый состав «Марсель»: 1. Де Ланге Й., 22. Веа Т. (капитан), 4. Иган-Райли К., 19. Кондогбья Ж., 33. Эмерсон, 42. Камиссоко Н., 6. Ннади Т., 77. Арит А., 8. Абделли Х., 14. Пайшан И., 9. Гуири А.

Запасные «Марсель»: 48. Абдалла К., 21. Агерд Н., 74. Безааф К., 25. Гарсия У., 7. Гомес А., 11. Мопе Н., 18. Мейте Б., 43. Ммади Т., 92. Вермо Т.

Главный тренер «Марсель»: Женезьо Б.

АнжеМарсельЛига 1
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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