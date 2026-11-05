Байер Леверкузен — Марсель: составы и текстовая трансляция

·29·Спорт
Байер Леверкузен — Марсель: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Байер Леверкузен — Марсель. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Байер Леверкузен»: 1. Флеккен М., 8. Андрих Р., 24. Гарсия А., 3. Гутьеррес М., 7. Хофманн Й., 30. Маса И., 2. Медина Ф., 4. Куанса Дж., 14. Шик П., 12. Тапсоба Э. (капитан), 17. Васкес Л.

Запасные «Байер Леверкузен»: 5. Баде Л., 28. Бласвих Я., 42. Калбрет М., 6. Фернандес Э., 43. Хавихорст Б., 36. Ломб Н., 9. Морейра А., 10. Тилльман М.

Главный тренер «Байер Леверкузен»: Мартинес К.

Стартовый состав «Марсель»: 12. Де Ланге Й., 8. Абделли Х., 21. Агерд Н., 74. Безааф К., 4. Иган-Райли К., 25. Гарсия У., 9. Гуири А., 23. Хёйбьерг П., 19. Кондогбья Ж., 14. Пайшан И., 22. Веа Т. (капитан).

Запасные «Марсель»: 48. Абдалла К., 7. Гомес А., 41. Гомис И., 42. Камиссоко Н., 46. Кум А., 11. Мопе Н., 18. Мейте Б., 43. Ммади Т., 6. Ннади Т., 44. Валеро А., 92. Вермо Т.

Главный тренер «Марсель»: Женезьо Б.

Прямая трансляция LIVE
39🟨
Игра остановлена, Игорь Пайшао (Марсель) получил желтую карточку.
37
Найеф Агерд (Марсель) добрался до мяча после углового, но его удар головой был заблокирован.
36
Марсель хорошо поработал и заработал угловой.
34
Ибрагим Маза (Байер Леверкузен) имел отличный шанс с дальней дистанции. Его мощный низовой удар пришелся по центру ворот, но Джеффри Де Ланге был начеку и совершил великолепный сейв!
32
Отличная передача Ибрагима Мазы (Байер Леверкузен) в штрафную была заблокирована защитниками соперника.
28
Джарелл Куанса («Байер Леверкузен») подобрал мяч после углового, но пробил значительно выше перекладины.
27
Теперь Байер Леверкузен исполнит угловой.
27
Ибрагим Маза (Байер Леверкузен) попытался отдать пас из-за пределов штрафной, но защитники соперника быстро среагировали и прервали атаку.
26
0:1 – общее количество ударов, нанесенных обеими командами.
22
Мигель Гутьеррес (Байер Леверкузен) прострелил в штрафную с фланга, но удар не получился, и организованная оборона выбила мяч.
17
Жеффри Кондогбия (Марсель) сыграл грубо, и судья зафиксировал нарушение правил.
12
Амин Гуири (Марсель) придержал соперника за футболку, и Орель Гринфельд зафиксировал фол.
9
Орель Гринфельд дал свисток за фол, так как Роберт Андрих («Байер Леверкузен») сыграл слишком грубо в борьбе за мяч.
7
Амин Гуири (Марсель) получил точный пас в штрафной, обработал мяч и мощно пробил по центру ворот. Марк Флеккен совершил отличный сейв, отразив опасный удар!
6🟨
Мигель Гутьеррес («Байер Леверкузен») получил желтую карточку за грубую игру.
5
Джеффри де Ланге продемонстрировал отличное чтение игры, опередив Патрика Шика (Байер Леверкузен) и нейтрализовав угрозу после передачи из-за пределов штрафной.
1
Первый тайм только что начался.
01:06
Игроки вышли на поле, матч вот-вот начнется. Марсель разыграет мяч с центра.
01:06
Матч задерживается из-за минуты молчания.
01:06
Представляем главного судью сегодняшнего матча — Орель Гринфелд.
01:06
Перед началом матча вы можете ознакомиться с составами команд на сегодняшнюю встречу.
01:06
Добро пожаловать в нашу текстовую онлайн-трансляцию. Мы постараемся подробно освещать все события на поле. До начала матча осталось совсем немного времени.
Байер ЛеверкузенМарсельЛига Европы
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Результаты 3-го тура Лиги Европы: «Ювентус» потерял очки, «Марсель» проигралРезультаты 3-го тура Лиги Европы: «Ювентус» потерял очки, «Марсель» проиграл23 октября 07:59ОФИ — Байер Леверкузен: составы и текстовая трансляцияОФИ — Байер Леверкузен: составы и текстовая трансляция22 октября 20:48Лех Познань — Байер Леверкузен: составы и текстовая трансляцияЛех Познань — Байер Леверкузен: составы и текстовая трансляция15 октября 20:33Штурм Грац — Марсель: составы и текстовая трансляцияШтурм Грац — Марсель: составы и текстовая трансляция22 октября 20:51Марсель — Олимпиакос: составы и текстовая трансляцияМарсель — Олимпиакос: составы и текстовая трансляция15 октября 22:48Сенсация в Леверкузене: «Штутгарт» обыграл «Байер» со счетом 4:2Сенсация в Леверкузене: «Штутгарт» обыграл «Байер» со счетом 4:231 октября 22:03
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»