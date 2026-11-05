Байер Леверкузен — Марсель: составы и текстовая трансляция
Лига Европы: Байер Леверкузен — Марсель. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Байер Леверкузен»: 1. Флеккен М., 8. Андрих Р., 24. Гарсия А., 3. Гутьеррес М., 7. Хофманн Й., 30. Маса И., 2. Медина Ф., 4. Куанса Дж., 14. Шик П., 12. Тапсоба Э. (капитан), 17. Васкес Л.
Запасные «Байер Леверкузен»: 5. Баде Л., 28. Бласвих Я., 42. Калбрет М., 6. Фернандес Э., 43. Хавихорст Б., 36. Ломб Н., 9. Морейра А., 10. Тилльман М.
Главный тренер «Байер Леверкузен»: Мартинес К.
Стартовый состав «Марсель»: 12. Де Ланге Й., 8. Абделли Х., 21. Агерд Н., 74. Безааф К., 4. Иган-Райли К., 25. Гарсия У., 9. Гуири А., 23. Хёйбьерг П., 19. Кондогбья Ж., 14. Пайшан И., 22. Веа Т. (капитан).
Запасные «Марсель»: 48. Абдалла К., 7. Гомес А., 41. Гомис И., 42. Камиссоко Н., 46. Кум А., 11. Мопе Н., 18. Мейте Б., 43. Ммади Т., 6. Ннади Т., 44. Валеро А., 92. Вермо Т.
Главный тренер «Марсель»: Женезьо Б.
Комментарии 0
…