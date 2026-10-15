Борнмут — Штурм Грац: составы и текстовая трансляция

·46·Спорт
Борнмут — Штурм Грац: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: БорнмутШтурм Грац. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Борнмут»: 1. Петрович Д., 12. Адамс Т., 4. Кук Л., 18. Диаките Б., 9. Эванилсон, 11. Гэннон-Доак Б., 30. Родригес А., 14. Силва А., 15. Смит А. (капитан), 6. Солер Х., 16. Тавернье М.

Главный тренер «Борнмут»: Роуз М.

Стартовый состав «Штурм Грац»: 53. Худяков Д., 27. Бальбо Л., 26. Беганович Б., 4. Горенц-Станкович Й. (капитан), 28. Хайль Й., 43. Хёдль Й., 23. Малич А., 78. Матоши В., 21. Петрович П., 2. Кварши Дж., 19. Зайдль С.

Главный тренер «Штурм Грац»: Инголич Ф.

Прямая трансляция1-0 LIVE
30VAR
Игроки Борнмута прекратили празднование, так как судья Жером Бризар показал жест VAR для просмотра гола, скорее всего, чтобы определить, было ли нарушение в начале атаки.
301-0
Борнмут - Штурм Грац. Счет: 1-0. Бафоде Диаките (Борнмут) отправил мяч в сетку ворот!
28
Борнмут подает угловой.
26
Борнмут контролирует мяч и показывает красивый пас между игроками.
23
А теперь можем взглянуть на статистику, в частности, общее количество ударов — 5:0.
21
Альваро Родригес (Борнмут) пробил по воротам, но его удар прошел значительно мимо левой штанги. Мяч ушел за пределы поля, и игра возобновится ударом от ворот Штурм Грац.
18
Бен Бен Гэннон-Доак (Борнмут) нашел свободное пространство на фланге для передачи в штрафную, но этот пас должен был быть точнее, чтобы создать угрозу воротам соперника.
16
Йон Горенц Станкович («Штурм» Грац) получил травму.
14🟨
Сегодняшний арбитр Жером Бризар совершенно справедливо решил предупредить Эванилсона («Борнмут») за грубую игру.
12
Маркус Тавернье (Борнмут) после передачи вышел на ударную позицию в штрафной, но его удар прошел рядом с левой штангой. Мяч ушел за пределы поля, игра возобновятся ударом от ворот Штурм Грац.
9
Йон Горенц Станкович (Штурм Грац) сфолил, и Жером Бризар дал свисток, зафиксировав нарушение.
7
Симон Зайдл (Штурм Грац) готовится подать угловой, ожидается навес в штрафную.
5
Джошуа Кварши (Штурм Грац) грубо сыграл в борьбе за мяч, и Жером Бризар остановил игру, назначив штрафной удар.
3
Мяч ушел за пределы поля, и Штурм Грац выполнит удар от ворот.
1
Матч только что начался.
00:01
Игроки наконец вышли на поле! Борнмут разводит с центра.
00:00
Главным арбитром на этот матч назначен Жером Бризар.
00:00
Стартовые составы на этот матч объявлены.
00:00
Добро пожаловать на нашу текстовую онлайн-трансляцию матча между Борнмутом и Штурм Грац. Мы постараемся подробно рассказать вам обо всем, что происходит на поле. До начала игры осталось совсем немного времени.
БорнмутШтурм ГрацЛига Европы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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