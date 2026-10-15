Борнмут — Штурм Грац: составы и текстовая трансляция

Все 19 Только важное 2

30 Игроки Борнмута прекратили празднование, так как судья Жером Бризар показал жест VAR для просмотра гола, скорее всего, чтобы определить, было ли нарушение в начале атаки.

30 Борнмут - Штурм Грац. Счет: 1-0. Бафоде Диаките (Борнмут) отправил мяч в сетку ворот!

28 Борнмут подает угловой.

26 Борнмут контролирует мяч и показывает красивый пас между игроками.

23 А теперь можем взглянуть на статистику, в частности, общее количество ударов — 5:0.

21 Альваро Родригес (Борнмут) пробил по воротам, но его удар прошел значительно мимо левой штанги. Мяч ушел за пределы поля, и игра возобновится ударом от ворот Штурм Грац.

18 Бен Бен Гэннон-Доак (Борнмут) нашел свободное пространство на фланге для передачи в штрафную, но этот пас должен был быть точнее, чтобы создать угрозу воротам соперника.

16 Йон Горенц Станкович («Штурм» Грац) получил травму.

14 Сегодняшний арбитр Жером Бризар совершенно справедливо решил предупредить Эванилсона («Борнмут») за грубую игру.

12 Маркус Тавернье (Борнмут) после передачи вышел на ударную позицию в штрафной, но его удар прошел рядом с левой штангой. Мяч ушел за пределы поля, игра возобновятся ударом от ворот Штурм Грац.

9 Йон Горенц Станкович (Штурм Грац) сфолил, и Жером Бризар дал свисток, зафиксировав нарушение.

7 Симон Зайдл (Штурм Грац) готовится подать угловой, ожидается навес в штрафную.

5 Джошуа Кварши (Штурм Грац) грубо сыграл в борьбе за мяч, и Жером Бризар остановил игру, назначив штрафной удар.

3 Мяч ушел за пределы поля, и Штурм Грац выполнит удар от ворот.

1 Матч только что начался.

00:01 Игроки наконец вышли на поле! Борнмут разводит с центра.

00:00 Главным арбитром на этот матч назначен Жером Бризар.

00:00 Стартовые составы на этот матч объявлены.