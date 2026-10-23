Криштиану Роналду к новым рекордам: «Ан-Наср» на выезде обыграл «Аль-Файсали»

·64·Спорт
Криштиану Роналду к новым рекордам: «Ан-Наср» на выезде обыграл «Аль-Файсали»

В 11-туре Про-лиги Саудовской Аравии претендующий на чемпионство клуб «Ан-Наср» одержал уверенную гостевую победу над командой «Аль-Файсали» со счетом 3:1.

Главным героем матча вновь стал португальская звезда Криштиану Роналду. Нападающий покорил очередной важный рубеж в своей карьере и обеспечил подъем своей команды в турнирной таблице.

982-й гол Роналду и вмешательство VAR

По ходу встречи Криштиану Роналду действовал активно:

  • Исторический рубеж: Португальский бомбардир на 49-й минуте точно пробил по воротам соперника и официально записал на свой счет 982-й гол в профессиональной футбольной карьере;

  • Отмененный дубль: По ходу матча нападающий забил еще один мяч, однако после просмотра системы VAR судьи отменили этот гол.

Ход игры: Быстрый старт и финальная точка

«Ан-Наср» владел преимуществом на протяжении всей встречи:

  • Быстрый гол: Уже на 4-й минуте матча Абдулла Аль-Хамдан открыл счет (0:1);

  • Удар Роналду: На 49-й минуте Роналду увеличил разницу в счете (0:2);

  • Ответ хозяев: На 66-й минуте представитель «Аль-Файсали» Тео Бонгонда сократил отставание в счете (1:2);

  • Поставлена точка: На 79-й минуте вышедший на замену бразилец Анжело забил 3-й мяч в ворота соперника и установил окончательный счет (1:3).

Турнирная таблица: Подъем на 2-е место

Эта победа помогла клубу из Эр-Рияда укрепить свои позиции в турнирной таблице:

  • «Ан-Наср»: Довел количество очков до 25 и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Про-лиги;

  • «Аль-Файсали»: С 7 очками остается в опасной зоне — на 15-й строчке.

Протокол матча:

Про-лига Саудовской Аравии. 11-тур

«Аль-Файсали» — «Ан-Наср» 1:3

  • Голы: Тео Бонгонда 66 — Абдулла Аль-Хамдан 4, Криштиану Роналду 49, Анжело 79.

  • «Аль-Файсали»: Пачеко, Андрэ Жиротто, Абдуллай Сек, Джахфали (Субайт, 61), Барнави, Флавио, Аль-Муваллад, Аль-Шанкити (Аль-Сафари, 85), Аль-Биши (Бонгонда, 61), Менди, Аль-Мукрин.

  • «Ан-Наср»: Бенту, Бушал, Аль-Амри, Иньиго Мартинес, Аман (Яхья, 46), Жоау Феликс, Саму Кошта (Анжело, 67), Аль-Хайбари, Садио Мане (Аль-Наджди, 86), Аль-Хамдан, Криштиану Роналду.

Криштиану РоналдуАн-НасрПро-лига Саудовской АравииАль-Файсали
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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