Криштиану Роналду к новым рекордам: «Ан-Наср» на выезде обыграл «Аль-Файсали»

В 11-туре Про-лиги Саудовской Аравии претендующий на чемпионство клуб «Ан-Наср» одержал уверенную гостевую победу над командой «Аль-Файсали» со счетом 3:1.

Главным героем матча вновь стал португальская звезда Криштиану Роналду. Нападающий покорил очередной важный рубеж в своей карьере и обеспечил подъем своей команды в турнирной таблице.

982-й гол Роналду и вмешательство VAR

По ходу встречи Криштиану Роналду действовал активно:

Исторический рубеж: Португальский бомбардир на 49-й минуте точно пробил по воротам соперника и официально записал на свой счет 982-й гол в профессиональной футбольной карьере;

Отмененный дубль: По ходу матча нападающий забил еще один мяч, однако после просмотра системы VAR судьи отменили этот гол.

Ход игры: Быстрый старт и финальная точка

«Ан-Наср» владел преимуществом на протяжении всей встречи:

Быстрый гол: Уже на 4-й минуте матча Абдулла Аль-Хамдан открыл счет (0:1);

Удар Роналду: На 49-й минуте Роналду увеличил разницу в счете (0:2);

Ответ хозяев: На 66-й минуте представитель «Аль-Файсали» Тео Бонгонда сократил отставание в счете (1:2);

Поставлена точка: На 79-й минуте вышедший на замену бразилец Анжело забил 3-й мяч в ворота соперника и установил окончательный счет (1:3).

Турнирная таблица: Подъем на 2-е место

Эта победа помогла клубу из Эр-Рияда укрепить свои позиции в турнирной таблице:

«Ан-Наср»: Довел количество очков до 25 и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Про-лиги;

«Аль-Файсали»: С 7 очками остается в опасной зоне — на 15-й строчке.

Протокол матча:

Про-лига Саудовской Аравии. 11-тур

«Аль-Файсали» — «Ан-Наср» 1:3