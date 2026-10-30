Роналду не приедет в Ташкент: звезда «Ан-Насра» пропустит матч против «Пахтакора»

В преддверии центрального матча между «Пахтакором» и «Ан-Насром», который пройдет в Ташкенте в рамках Элитной Лиги чемпионов Азии, для футбольных болельщиков появилась неожиданная новость. Знаменитая звезда Саудовской Аравии Криштиану Роналду пропустит матч в Узбекистане.

Согласно сообщению саудовского издания «Аддириях», главный тренер команды Анге Постекоглу принял решение не включать португальского бомбардира в заявку на матч перед вылетом в Ташкент.

Причина решения: плотный график и управление нагрузками

Хотя официальная медицинская причина отсутствия португальской звезды в составе не разглашается, эксперты объясняют это следующими факторами:

Плотный график игр: «Ан-Наср» в настоящее время выступает в напряженном режиме как в Про-лиге Саудовской Аравии, так и в континентальных турнирах. Тренерский штаб пошел на такой шаг, чтобы дать отдых ключевым лидерам и правильно распределить силы;

Жесткая гонка в местном чемпионате: Эр-риядский клуб ведет борьбу за чемпионство во внутреннем первенстве, и перед предстоящими ответственными матчами было решено поберечь Роналду от длительного перелета и лишней усталости.

Показатели «Ан-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии

Гранд из Эр-Рияда выступает во внутреннем чемпионате очень уверенно:

9 побед в 11 играх: Подопечные Анге Постекоглу с начала сезона одержали победу в 9 из 11 проведенных туров;

Потеря очков: За сезон команда уступила лишь «Аль-Иттихаду», а в еще одном туре сыграла вничью с «Аль-Халиджем»;

Положение в турнирной таблице: В настоящее время команда с 28 очками занимает 2-е место. У лидера турнира «Аль-Кадисии» в активе столько же очков, и чемпионская гонка вступила в решающую фазу.

Хотя ташкентские футбольные болельщики с большим нетерпением ждали выступления легендарного Криштиану Роналду на центральном стадионе «Пахтакор», саудовский клуб готовится оказать серьезное сопротивление в столице Узбекистана и без него, с остальными звездами в составе.