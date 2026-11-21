Роналду забил гол и не реализовал пенальти: «Ан-Наср» проиграл со счетом 1:3
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- В 13-м туре чемпионата Саудовской Аравии клуб «Аль-Ахли» на своем поле обыграл «Ан-Наср» со счетом 3:1.
- Криштиану Роналду открыл счет на 14-й минуте, однако на 18-й минуте не смог реализовать пенальти.
- Галено, Айвен Тоуни и Ибаньес забили голы, обеспечив команде победу.
- После этого поражения «Ан-Наср» остался на третьем месте в турнирной таблице с 28 очками.
Криштиану Роналду забил гол и вывел «Ан-Наср» вперед, однако на этот раз гол португальской звезды не принес его команде победу. В 13-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Ахли» на своем поле обыграл «Ан-Наср» со счетом 3:1. Джиддинский клуб во второй половине встречи перехватил инициативу и заработал важные три очка.
Роналду открыл счет, но не реализовал пенальти
Активно начавший встречу «Ан-Наср» на 14-й минуте открыл счет благодаря голу Криштиану Роналду. Этот гол стал 986-м в профессиональной карьере португальского футболиста.
Однако в первой половине встречи у Роналду был еще один шанс. На 18-й минуте «Ан-Наср» получил право на пенальти, но Криштиану не смог воспользоваться этой возможностью. Таким образом, гости не смогли закрепить преимущество, позволив сопернику вернуться в игру.
«Аль-Ахли» сравнял счет в конце первого тайма
Команда из Джидды сумела сравнять счет в компенсированное к первому тайму время. На 45+1-й минуте Галено забил гол, установив на табло счет 1:1.
Во втором тайме хозяева поля взяли инициативу в свои руки и забили необходимые для победы голы.
На 71-й минуте Айвен Тоуни реализовал пенальти и вывел «Аль-Ахли» вперед. Четыре минуты спустя, на 75-й минуте, Ибаньес забил гол, доведя счет до 3:1.
В оставшееся время «Ан-Наср» не смог изменить ход матча, и встреча завершилась победой хозяев.
Ситуация в турнирной таблице изменилась
Благодаря этой победе «Аль-Ахли» довел количество очков до 24 и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Саудовской Про-лиги.
«Ан-Наср» с 28 очками остался на третьей позиции. Несмотря на гол Роналду, команда не смогла воспользоваться шансом пополнить свой очковый багаж в этом туре.
Саудовская Про-лига. 13-й тур
«Аль-Ахли» – «Ан-Наср» 3:1
Голы: Галено, 45+1; Тоуни, 71 (пенальти); Ибаньес, 75 – Роналду, 14.
«Аль-Ахли»: Менди, Баттия, Демирал, Ибаньес, Тринкау, Аль-Джохани, Атангана, Балобаид, Сперцян (Аль-Бурайкан, 81), Галено, Тоуни.
«Ан-Наср»: Бенто, Авад, Иньиго Мартинес, Симакан, Анджело (Гариб, 87), Аль-Хайбари (Коман, 72), Бушаль, Аль-Хамдан, Саму Кошта, Феликс, Роналду.
Нереализованный пенальти: Роналду, 18-я минута.
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…