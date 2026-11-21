Криштиану Роналду забил гол и вывел «Ан-Наср» вперед, однако на этот раз гол португальской звезды не принес его команде победу. В 13-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Ахли» на своем поле обыграл «Ан-Наср» со счетом 3:1. Джиддинский клуб во второй половине встречи перехватил инициативу и заработал важные три очка.

Роналду открыл счет, но не реализовал пенальти

Активно начавший встречу «Ан-Наср» на 14-й минуте открыл счет благодаря голу Криштиану Роналду. Этот гол стал 986-м в профессиональной карьере португальского футболиста.

Однако в первой половине встречи у Роналду был еще один шанс. На 18-й минуте «Ан-Наср» получил право на пенальти, но Криштиану не смог воспользоваться этой возможностью. Таким образом, гости не смогли закрепить преимущество, позволив сопернику вернуться в игру.

«Аль-Ахли» сравнял счет в конце первого тайма

Команда из Джидды сумела сравнять счет в компенсированное к первому тайму время. На 45+1-й минуте Галено забил гол, установив на табло счет 1:1.