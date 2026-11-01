Почему Криштиану Роналду не приехал в Ташкент? Главный тренер «Ан-Насра» назвал причину

·10·Спорт
Почему Криштиану Роналду не приехал в Ташкент? Главный тренер «Ан-Насра» назвал причину

В рамках 4-го тура Элитной Лиги чемпионов АФК Ташкент готовится принять еще один большой футбольный вечер. Перед матчем, в котором примет участие звездная команда из Саудовской Аравии «Ан-Наср», главный тренер Анге Постекоглу принял участие в пресс-конференции и высказался по важным вопросам.

Опытный австралийский специалист открыто рассказал о сложности предстоящего матча против ташкентского «Пахтакора», причине, по которой Криштиану Роналду не приехал в Ташкент, и планах своей команды. Встреча начнется завтра, 2 ноября, в 18:45 на центральном стадионе «Пахтакор».

«Пахтакор»: угроза и анализ игры против саудовских клубов

Анге Постекоглу подчеркнул, что серьезно изучил соперника, и обратил внимание на опасные стороны «львов»:

  • Агрессивность в атаке: Атакующий потенциал «Пахтакора» был оценен высоко. Они способны оказывать давление на любого соперника на своем поле;

  • Ничьи с грандами Саудовской Аравии: Тот факт, что узбекский клуб показал бескомпромиссную игру и набрал очки в матчах против двух предыдущих саудовских команд, был учтен штабом «Ан-Насра»;

  • Акцент на свою игру: Как бы ни анализировался соперник, Постекоглу отметил, что его подопечные останутся верны своему стилю и философии.

Почему не приехал Роналду? Ротация и важный матч в национальном чемпионате

Тренер дал подробный комментарий по главному вопросу, который волнует миллионы узбекских болельщиков — отсутствию мировой звезды Криштиану Роналду в составе:

  • Плотный график и ротация: В команде достаточно игроков, но из-за чрезмерно плотного календаря было принято решение дать отдых Роналду и ряду других ключевых исполнителей;

  • Решающий матч в лиге: Предстоящая в пятницу очень важная встреча в Саудовской Про-лиге также стала стимулом для принятия этого решения;

  • Скорость и стабильность: Было отмечено, что после дней ФИФА игра команды улучшается, и, несмотря на трудности с влажностью и адаптацией в начале сезона, сейчас достигается системная стабильность.

Информация о матче:

  • Турнир: Элитная ЛЧ АФК, 4-й тур

  • Встреча: «Пахтакор» (Узбекистан) — «Ан-Наср» (Саудовская Аравия)

  • Дата и время: 2 ноября, 18:45 (по ташкентскому времени)

  • Стадион: Центральный стадион «Пахтакор», Ташкент

Лига чемпионов АФКПахтакорАн-НасрКриштиану Роналду
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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