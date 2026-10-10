980-й гол! Голы Роналду, Кошты и Комана принесли «Аль-Насру» крупную победу

В матче 9-го тура Про-лиги Саудовской Аравии в Эр-Рияде местный клуб «Аль-Наср» принял команду «Ад-Дирия». Хозяева, обладающие звездным составом, забили в ворота соперника 3 безответных мяча и оформили уверенную и крупную победу со счетом 3:0.

Эта встреча имела символическое и историческое значение не только с точки зрения трех очков, но и абсолютных рекордов в истории футбола.

Исторический результат от Роналду и победные удары «Аль-Насра»

По ходу игры хозяева поля полностью владели инициативой и оказывали непрерывное давление на оборону соперника:

Забит 980-й гол (23-я минута): Португальская легенда Криштиану Роналду открыл счет. Этот мяч вошел в историю как ровно 980-й официальный гол 41-летнего нападающего в профессиональной карьере, еще больше приблизив его к магическому рубежу в 1000 голов;

Увеличение отрыва (35-я минута): Полузащитник «Аль-Насра» Саму Кошта поразил ворота соперника и укрепил преимущество своей команды;

Финальный удар (77-я минута): Французский вингер Кингсли Коман продемонстрировал свое высокое мастерство, довел счет до 3:0 и поставил окончательную точку в матче.

Турнирная таблица: Новая ступень в чемпионской гонке

После этой крупной победы гранд из Эр-Рияда совершил скачок в турнирной таблице:

«Аль-Наср» на 2-м месте: Благодаря завоеванным важным трем очкам команда довела количество своих очков до 19 и поднялась на 2-е место в таблице Про-лиги;

Положение «Ад-Дирии»: Потерпевшие поражение гости с 11 очками остаются на 9-й строчке.

Протокол матча и звездные составы

Про-лига Саудовской Аравии. 9-тур

«Аль-Наср» — «Ад-Дирия» 3:0

Голы: Криштиану Роналду (23), Саму Кошта (35), Кингсли Коман (77).

«Аль-Наср»: Бенто, Аль-Бушал, Симакан, Иньиго Мартинес, Аман (Насир, 84), Аль-Хайбари, Саму Кошта, Коман (Яхья, 78), Садио Мане, Жоау Феликс (Аль-Хамдан, 78), Криштиану Роналду.

«Ад-Дирия»: Валид Абдулла, Хусейн (Мухаммад Хебан, 68), Аль-Фарадж, Джимсити, Ладжами, Мбемба, Бульбина (Аль-Кахтани, 84), Идрисса Гуйе, Эрисо Мийо, Оскар Родригес (Вади, 83), Дарвин Нуньес.

«Аль-Наср» под руководством Криштиану Роналду продолжает борьбу в чемпионской гонке, а сам форвард с каждым днем приближается к фантастическому показателю в 1000 голов за карьеру.