Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили впервые подробно высказался о конфликте с Усманом Нурмагомедовым. Грузинский боец заявил, что практически не почувствовал удара соперника, и поставил ему всего 1 балл по 10-балльной шкале. Конфликт между Мерабом Двалишвили и Усманом Нурмагомедовым, вызвавший бурные обсуждения в мире ММА, снова вернулся в повестку дня. На этот раз грузинский боец поделился своими впечатлениями от инцидента, подчеркнув, что удар Усмана не оказал на него серьезного воздействия. Двалишвили рассказал об этом в прямом эфире турнира «Повер Слап», отвечая на вопрос блогера Нины Драмы, и описал ситуацию со своей точки зрения. «Он даже не ударил меня» Нина Драма попросила Мераба оценить пощечину, нанесенную ему Усманом Нурмагомедовым, по 10-балльной шкале. Двалишвили в ответ заявил, что практически не почувствовал удара.

«Честно говоря, я ничего не почувствовал. Он даже не ударил меня. Он просто пытался схватить меня за ноги. Их было очень много, а я размахивал руками и старался достать каждого из них», — сказал грузинский боец. По его словам, в ходе инцидента вмешались и другие участники. Двалишвили также вспомнил свои действия, когда побежал в сторону Уланбекова. «Затем, когда я побежал в сторону Уланбекова, я увидел, что он очень испугался. Он тоже вместо того, чтобы ударить меня, пытался схватить за ноги», — добавил Мераб. «Били ногами, когда это не попало на видео» Двалишвили также рассказал о той части конфликта, которая не попала на видео. Он утверждает, что после того, как участников повалили, были случаи ударов ногами. Однако грузинский боец отметил, что не воспринял всерьез удары, нанесенные ему в стоячем положении.