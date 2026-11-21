Мераб Двалишвили оценил удар Усмана Нурмагомедова: «1 балл из 10»
Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили впервые подробно высказался о конфликте с Усманом Нурмагомедовым. Грузинский боец заявил, что практически не почувствовал удара соперника, и поставил ему всего 1 балл по 10-балльной шкале.
Конфликт между Мерабом Двалишвили и Усманом Нурмагомедовым, вызвавший бурные обсуждения в мире ММА, снова вернулся в повестку дня. На этот раз грузинский боец поделился своими впечатлениями от инцидента, подчеркнув, что удар Усмана не оказал на него серьезного воздействия.
Двалишвили рассказал об этом в прямом эфире турнира «Повер Слап», отвечая на вопрос блогера Нины Драмы, и описал ситуацию со своей точки зрения.
«Он даже не ударил меня»
Нина Драма попросила Мераба оценить пощечину, нанесенную ему Усманом Нурмагомедовым, по 10-балльной шкале. Двалишвили в ответ заявил, что практически не почувствовал удара.
«Честно говоря, я ничего не почувствовал. Он даже не ударил меня. Он просто пытался схватить меня за ноги. Их было очень много, а я размахивал руками и старался достать каждого из них», — сказал грузинский боец.
По его словам, в ходе инцидента вмешались и другие участники. Двалишвили также вспомнил свои действия, когда побежал в сторону Уланбекова.
«Затем, когда я побежал в сторону Уланбекова, я увидел, что он очень испугался. Он тоже вместо того, чтобы ударить меня, пытался схватить за ноги», — добавил Мераб.
«Били ногами, когда это не попало на видео»
Двалишвили также рассказал о той части конфликта, которая не попала на видео. Он утверждает, что после того, как участников повалили, были случаи ударов ногами.
Однако грузинский боец отметил, что не воспринял всерьез удары, нанесенные ему в стоячем положении.
«После того как нас повалили, в той части, что не попала на видео, они били ногами, тогда они вели себя как герои. Но в стоячем положении я вообще не почувствовал их ударов. Они били как девчонки», — сказал он.
Всего 1 балл за удар Усмана
Самым примечательным моментом беседы стала оценка, которую Двалишвили дал удару Усмана Нурмагомедова.
«Поэтому, отвечая на твой вопрос, я ставлю удару Усмана 1 балл из 10», — ответил Мераб.
Безусловно, это личное заявление Двалишвили о конфликте и его оценка произошедшего со своей точки зрения. Его слова не являются независимым подтверждением реальной силы удара Усмана Нурмагомедова.
Тем не менее, эти слова бывшего чемпиона UFC могут еще больше подогреть дискуссии вокруг двух бойцов. Особенно внимание фанатов ММА привлекла оценка Мераба, поставившего удару соперника всего 1 балл из 10.
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