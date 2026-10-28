Мераб Двалишвили обратился к фанатам после поражения от Петра Яна

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе, 35-летний грузинский боец Мераб Двалишвили впервые выступил перед публикой после поражения от своего принципиального соперника из России Петра Яна в трилогии, состоявшейся 24 октября в Абу-Даби.

Поражение в этом поединке не позволило Мерабу вернуть чемпионский пояс. Несмотря на это, бывший чемпион не пал духом и, выразив благодарность своей команде, близким и миллионам фанатов, заявил, что в скором времени вернется еще более сильным.

«Наш труд не пропал даром»: Основные тезисы обращения

Двалишвили через свои официальные страницы в социальных сетях передал слова благодарности всем, кто его поддерживал:

Благодарность и вера: «Прежде всего, я хочу поблагодарить Бога за все его дары, я очень признателен», — начал боец;

Благодарность команде: Мераб выразил бесконечную признательность своим тренерам, а также спарринг-партнерам из Лас-Вегаса и Нью-Йорка, которые всегда мотивировали его развиваться, и друзьям с Лонг-Айленда за их преданность;

Поддержка фанатов: Спортсмен особо отметил, что теплые слова от семьи и болельщиков придают ему сил: «Ваша поддержка и любовь — самое важное для меня. С нетерпением жду возвращения в октагон, чтобы заниматься тем, что я люблю больше всего».

Противостояние Яна и Двалишвили: Хроника исторической трилогии

Соперничество между двумя элитными бойцами стало одним из самых напряженных в истории UFC:

Март 2023 года (первая встреча): Двалишвили тогда уверенно победил Петра Яна благодаря своему знаменитому бесконечному темпу и тейкдаунам, проложив путь к вершине своей карьеры;

Декабрь прошлого года (реванш): Во второй встрече Петр Ян применил отличную тактику и отобрал чемпионский пояс у Мераба;

Решающий бой в Абу-Даби: Третий поединок, прошедший 24 октября, также продлился все пять раундов и был признан «Боем вечера» (Фигхт оф те Нигхт);

Обещание быстрого возвращения: Двалишвили не стал вдаваться в технические детали третьего боя, но подчеркнул, что чувствует себя очень хорошо и вернется в октагон под девизом «Эта машина никогда не ломается».

Теперь борьба за пояс в легчайшем весе выходит на новый этап, а Мераб Двалишвили, несмотря на поражение, остается одной из самых опасных и зрелищных звезд дивизиона.