Майкл Биспинг дал неожиданный прогноз на трилогию между Яном и Двалишвили

·42·Спорт
Майкл Биспинг дал неожиданный прогноз на трилогию между Яном и Двалишвили

Член Зала славы UFC и бывший чемпион Майкл Биспинг поделился своими мыслями и подробным прогнозом на одно из самых интригующих противостояний в рамках турнира UFC 333 — бой за титул в легчайшем весе между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

Специалист озвучил свой выбор, проанализировав сильные стороны обоих спортсменов, их психологическое состояние и тактические ходы в предыдущих поединках.

«Первое столкновение было давно, а в реванше Ян дрался умно»

Биспинг уделил особое внимание эволюции противостояния между бойцами:

  • Уверенная победа во втором бою: «В прошлый раз мы стали свидетелями того, как Петр одержал честную и заслуженную победу. По ходу боя он экономил силы. Хотя он и не устраивал град ударов, как Мераб, он действовал предельно точно и чаще переводил бой в партер;

  • Экономичная тактика: Ян не пытался совершать много тейкдаунов, но его действия были очень экономными и эффективными в каждый момент времени. Именно поэтому он выиграл тот бой;

  • История первого поединка: Да, в первой встрече верх взял Мераб, но это событие произошло уже давно», — подчеркнул Биспинг.

Состояние «автопилота» Двалишвили и период восстановления

Бывший чемпион глубоко проанализировал недавнее физическое и ментальное состояние обладателя грузинского пояса:

  • Четыре защиты и усталость: После того как Мераб стал чемпионом, он четыре раза защитил свой пояс в течение года. Столь тяжелый график нанес ощутимый удар не по его результатам, а по взрывной скорости, жажде победы и внутренней мотивации;

  • Возвращение с новыми силами: «Создавалось впечатление, будто он дерется на автопилоте. Теперь же Двалишвили немного отдохнул и подходит к этому противостоянию с новыми силами и восстановленной волей», — говорит аналитик.

«Ян — лучший ударник, Мераб — великолепный борцовский талант»: окончательный выбор Биспинг

Майкл Биспинг высоко оценил тактическое противостояние в бою и назвал имя будущего чемпиона:

  • Битва стихий: Если Петр Ян является самым искушенным ударником в этой паре, то Мераб обладает непревзойденной школой борьбы и безграничным кардио (выносливостью);

  • Итоговый вердикт: «Я очень уважительно и с теплотой отношусь к Мерабу, но все же отдаю небольшое преимущество Петру Яну. Думаю, результат реванша повторится. Только на этот раз бой пройдет намного ближе и ожесточеннее, а Мерабу удастся провести больше успешных тейкдаунов, чем в прошлый раз».

UFCПетр ЯнМераб ДвалишвилиМайкл Биспинг
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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