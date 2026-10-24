Майкл Биспинг дал неожиданный прогноз на трилогию между Яном и Двалишвили

Член Зала славы UFC и бывший чемпион Майкл Биспинг поделился своими мыслями и подробным прогнозом на одно из самых интригующих противостояний в рамках турнира UFC 333 — бой за титул в легчайшем весе между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

Специалист озвучил свой выбор, проанализировав сильные стороны обоих спортсменов, их психологическое состояние и тактические ходы в предыдущих поединках.

«Первое столкновение было давно, а в реванше Ян дрался умно»

Биспинг уделил особое внимание эволюции противостояния между бойцами:

Уверенная победа во втором бою: «В прошлый раз мы стали свидетелями того, как Петр одержал честную и заслуженную победу. По ходу боя он экономил силы. Хотя он и не устраивал град ударов, как Мераб, он действовал предельно точно и чаще переводил бой в партер;

Экономичная тактика: Ян не пытался совершать много тейкдаунов, но его действия были очень экономными и эффективными в каждый момент времени. Именно поэтому он выиграл тот бой;

История первого поединка: Да, в первой встрече верх взял Мераб, но это событие произошло уже давно», — подчеркнул Биспинг.

Состояние «автопилота» Двалишвили и период восстановления

Бывший чемпион глубоко проанализировал недавнее физическое и ментальное состояние обладателя грузинского пояса:

Четыре защиты и усталость: После того как Мераб стал чемпионом, он четыре раза защитил свой пояс в течение года. Столь тяжелый график нанес ощутимый удар не по его результатам, а по взрывной скорости, жажде победы и внутренней мотивации;

Возвращение с новыми силами: «Создавалось впечатление, будто он дерется на автопилоте. Теперь же Двалишвили немного отдохнул и подходит к этому противостоянию с новыми силами и восстановленной волей», — говорит аналитик.

«Ян — лучший ударник, Мераб — великолепный борцовский талант»: окончательный выбор Биспинг

Майкл Биспинг высоко оценил тактическое противостояние в бою и назвал имя будущего чемпиона: