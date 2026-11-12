Словесная перепалка в Абу-Даби: Мераб Двалишвили и Усман Нурмагомедов подрались (видео)

В мире смешанных единоборств (ММА) произошел очередной громкий скандал. Бывший чемпион UFC, грузинский спортсмен Мераб Двалишвили в Абу-Даби подрался в отеле с действующим чемпионом ПФЛ в легком весе, россиянином Усманом Нурмагомедовым и членами его команды. После инцидента Двалишвили через свои страницы в социальных сетях предоставил официальную информацию о состоянии своем и своего друга.

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Как выяснилось, во время конфликта рядом с Мерабом Двалишвили находился 21-летний молодой грузинский борец. По словам Двалишвили, его юный друг мужественно сражался на равных против Усмана и Умара Нурмагомедовых.