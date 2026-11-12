Словесная перепалка в Абу-Даби: Мераб Двалишвили и Усман Нурмагомедов подрались (видео)

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Словесная перепалка в Абу-Даби: Мераб Двалишвили и Усман Нурмагомедов подрались (видео)
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  • В отеле в Абу-Даби произошла драка между бывшим чемпионом UFC Мерабом Двалишвили, чемпионом ПФЛ Усманом Нурмагомедовым и членами его команды.
  • В потасовке также участвовали Умар Нурмагомедов и 21-летний друг Двалишвили.
  • По словам Двалишвили, в то время как охрана сдерживала его, противники наносили им удары ногами и руками.

В мире смешанных единоборств (ММА) произошел очередной громкий скандал. Бывший чемпион UFC, грузинский спортсмен Мераб Двалишвили в Абу-Даби подрался в отеле с действующим чемпионом ПФЛ в легком весе, россиянином Усманом Нурмагомедовым и членами его команды. После инцидента Двалишвили через свои страницы в социальных сетях предоставил официальную информацию о состоянии своем и своего друга.

«Пока охранники держали меня, они наносили удары ногами»

Как выяснилось, во время конфликта рядом с Мерабом Двалишвили находился 21-летний молодой грузинский борец. По словам Двалишвили, его юный друг мужественно сражался на равных против Усмана и Умара Нурмагомедовых.

«Со мной был мой 21-летний друг — грузинский борец. Он дрался на равных с Усманом и Умаром Нурмагомедовыми. Он даже сказал: «Если только двое могут одолеть меня, значит, я перейду в ММА». После этого он подрался и с другими ребятами. Боже мой! Пока охранники держали меня, они били нас ногами и руками. Что это вообще значит? Жизнь прекрасна, ребята! Все хорошо», — сказал Двалишвили.

Драка и детали происшествия

Данные

Место происшествия

Отель в Абу-Даби

Участники

Мераб Двалишвили, Усман Нурмагомедов и члены их команд

Другие участвовавшие спортсмены

Умар Нурмагомедов и 21-летний друг Двалишвили

Позиция команд

Разногласия между сторонами переросли в жесткую драку

Текущее состояние

Спортсмены чувствуют себя хорошо, сделаны соответствующие заявления

«Подобные неожиданные столкновения и личные противостояния в мире ММА часто еще больше подогревают интерес к будущим боям спортсменов».

Причины инцидента и дальнейшие шаги

Хотя официальные представители сторон пока не раскрыли точных причин конфликта, в социальных сетях уже начались жаркие дискуссии среди фанатов. Такая напряженная ситуация между командой Усмана и Умара Нурмагомедовых и Мерабом Двалишвили может в будущем превратить их вероятные бои в октагоне в еще более принципиальное и неожиданное шоу.

Как вы считаете, могут ли такие столкновения между Мерабом Двалишвили и командой Нурмагомедовых стать причиной их официального боя в будущем? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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