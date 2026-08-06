Дуглас Луис отклонил предложение «Эвертона» и решил остаться в «Ювентусе»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Луис отказался от продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Как сообщает Gazzetta.it, бразилец решительно отклонил серьёзный интерес со стороны «Эвертона» и заявил, что пока не намерен покидать Италию. Об этом Goal.com сообщает .

Известно, что первый сезон футболиста в «Ювентусе» сложился ниже ожиданий, а впоследствии он также выступал на правах аренды. Несмотря на это, бывший игрок «Астон Виллы» сейчас переживает в Турине своеобразный новый старт и всё больше убеждается, что останется в клубе — это лучшее решение для перезапуска его карьеры.

Доверие Лучано Спаллетти и перемены на поле

Главный тренер Лучано Спаллетти сыграл большую роль в принятии этого решения. С первых дней тренировочного сбора наставник демонстрировал доверие к футболисту, регулярно выпускал его в летних товарищеских матчах и сделал важной частью проекта на новый сезон.

Дуглас Луис начинал все летние товарищеские матчи в стартовом составе и сформировал в центре поля стабильную связку с Мануэлем Локателли. Хотя в первых играх Спаллетти требовал от него более высокой интенсивности, футболист прибавил на поле и постепенно начал демонстрировать, почему летом 2024 года «Ювентус» потратил на него около 50 миллионов евро.

Интерес английских клубов и планы на будущее

В частности, уверенная игра в матче против «Челси» помогла футболисту восстановить репутацию на английском рынке. Интерес со стороны клубов Премьер-лиги по-прежнему остаётся высоким, и «Эвертон» стал одной из последних команд, начавших действовать в этом направлении.

Однако, несмотря на предложения от английских клубов, главным приоритетом Дугласа Луиса сейчас остаётся «Ювентус». Полузащитник намерен оставить позади трудности прошлого сезона, получить больше игровой практики и оправдать инвестиции «бьянконери».

В то же время Спаллетти продолжает внимательно следить за футболистом. Тренер твёрдо убеждён, что при правильном использовании бразилец способен стать очень ценным игроком для командной системы. Поэтому футболист остаётся в центре планов «Ювентуса» и стремится превратить лето в поворотный момент своей карьеры.