Дуглас Луис отклонил предложение «Эвертона» и решил остаться в «Ювентусе»

·62·Спорт
Дуглас Луис отклонил предложение «Эвертона» и решил остаться в «Ювентусе»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Луис отказался от продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Как сообщает Gazzetta.it, бразилец решительно отклонил серьёзный интерес со стороны «Эвертона» и заявил, что пока не намерен покидать Италию. Об этом Goal.com сообщает .

Известно, что первый сезон футболиста в «Ювентусе» сложился ниже ожиданий, а впоследствии он также выступал на правах аренды. Несмотря на это, бывший игрок «Астон Виллы» сейчас переживает в Турине своеобразный новый старт и всё больше убеждается, что останется в клубе — это лучшее решение для перезапуска его карьеры.

Доверие Лучано Спаллетти и перемены на поле

Главный тренер Лучано Спаллетти сыграл большую роль в принятии этого решения. С первых дней тренировочного сбора наставник демонстрировал доверие к футболисту, регулярно выпускал его в летних товарищеских матчах и сделал важной частью проекта на новый сезон.

Дуглас Луис начинал все летние товарищеские матчи в стартовом составе и сформировал в центре поля стабильную связку с Мануэлем Локателли. Хотя в первых играх Спаллетти требовал от него более высокой интенсивности, футболист прибавил на поле и постепенно начал демонстрировать, почему летом 2024 года «Ювентус» потратил на него около 50 миллионов евро.

Интерес английских клубов и планы на будущее

В частности, уверенная игра в матче против «Челси» помогла футболисту восстановить репутацию на английском рынке. Интерес со стороны клубов Премьер-лиги по-прежнему остаётся высоким, и «Эвертон» стал одной из последних команд, начавших действовать в этом направлении.

Однако, несмотря на предложения от английских клубов, главным приоритетом Дугласа Луиса сейчас остаётся «Ювентус». Полузащитник намерен оставить позади трудности прошлого сезона, получить больше игровой практики и оправдать инвестиции «бьянконери».

В то же время Спаллетти продолжает внимательно следить за футболистом. Тренер твёрдо убеждён, что при правильном использовании бразилец способен стать очень ценным игроком для командной системы. Поэтому футболист остаётся в центре планов «Ювентуса» и стремится превратить лето в поворотный момент своей карьеры.

Дуглас ЛуисЮвентусЭвертонЛучано СпаллеттиСерия А
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Локомотив» в Ташкенте совершил камбэк в матче с «Динамо»«Локомотив» в Ташкенте совершил камбэк в матче с «Динамо»Сегодня, 21:50Талант «Реал Мадрид» Франко Мастантуоно перешёл в «Фиорентину»Талант «Реал Мадрид» Франко Мастантуоно перешёл в «Фиорентину»Сегодня, 21:18«Навбахор» продолжает победную серию под руководством Темура Кападзе«Навбахор» продолжает победную серию под руководством Темура КападзеСегодня, 21:01Будущее Гарри Кейна: Мюнхен, МЛС и возможное возвращение в АнглиюБудущее Гарри Кейна: Мюнхен, МЛС и возможное возвращение в АнглиюСегодня, 20:55Почему «Реал» отказался от трансфера Родри? (Все подробности)Почему «Реал» отказался от трансфера Родри? (Все подробности)Сегодня, 19:54Поворот в трансфере Родри привёл руководство «Реала Мадрид» в яростьПоворот в трансфере Родри привёл руководство «Реала Мадрид» в яростьСегодня, 19:39
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)