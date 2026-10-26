Почему Лионель Месси не приедет на вручение «Золотого мяча» 2026 года?

Капитан клуба «Интер Майами» из США и легенда мирового футбола Лионель Месси не примет участия в церемонии вручения «Золотого мяча» (Баллон д'Ор) 2026 года. Об этом официально сообщил источник Те Тучлине.

Церемония состоится вечером 26 октября текущего года в столице Великобритании, городе Лондон, в знаменитом театре «Палладиум» (Лондон Палладиум). Этот гала-вечер выделяется рядом уникальных исторических событий.

Первая церемония в Лондоне и 70-летний юбилей Франке Футбалл

В этом году мероприятие «Золотой мяч» совпадает с важной датой в истории футбола:

Впервые в британской столице: Эта награда, учрежденная авторитетным журналом Франке Футбалл в 1956 году, впервые в своей истории вручается в Лондоне;

70-летний юбилей: Самая престижная индивидуальная награда, вручаемая лучшему футболисту мира, в этом году официально отмечает свое 70-летие;

Историческое место: После традиционных парижских сцен для проведения церемонии был выбран старинный и роскошный лондонский театр «Палладиум».

Месси — единственный представитель МЛС и абсолютный рекордсмен с 8 наградами

Несмотря на отсутствие 39-летнего футбольного гения на мероприятии, его кандидатура и рекорды вновь оказались в центре внимания:

Единственный представитель МЛС в списке 30 номинантов: Лионель Месси был включен в число 30 претендентов на «Золотой мяч» в этом году, став единственным действующим футболистом из высшей лиги Северной Америки (МЛС), представленным в списке;

Недосягаемый рекорд — 8 «Золотых мячей»: Аргентинская звезда вошел в историю как футболист, завоевавший эту награду наибольшее количество раз. Он поднимал этот трофей над головой восемь раз (в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах);

Причина отказа от визита: В качестве основных причин отсутствия звезды на церемонии пока называются плотный график матчей, дальность перелета или тот факт, что фаворитами на получение награды являются другие претенденты.

Исторические «Золотые мячи» Лионеля Месси