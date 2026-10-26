Почему Лионель Месси не приедет на вручение «Золотого мяча» 2026 года?
Капитан клуба «Интер Майами» из США и легенда мирового футбола Лионель Месси не примет участия в церемонии вручения «Золотого мяча» (Баллон д'Ор) 2026 года. Об этом официально сообщил источник Те Тучлине.
Церемония состоится вечером 26 октября текущего года в столице Великобритании, городе Лондон, в знаменитом театре «Палладиум» (Лондон Палладиум). Этот гала-вечер выделяется рядом уникальных исторических событий.
Первая церемония в Лондоне и 70-летний юбилей Франке Футбалл
В этом году мероприятие «Золотой мяч» совпадает с важной датой в истории футбола:
Впервые в британской столице: Эта награда, учрежденная авторитетным журналом Франке Футбалл в 1956 году, впервые в своей истории вручается в Лондоне;
70-летний юбилей: Самая престижная индивидуальная награда, вручаемая лучшему футболисту мира, в этом году официально отмечает свое 70-летие;
Историческое место: После традиционных парижских сцен для проведения церемонии был выбран старинный и роскошный лондонский театр «Палладиум».
Месси — единственный представитель МЛС и абсолютный рекордсмен с 8 наградами
Несмотря на отсутствие 39-летнего футбольного гения на мероприятии, его кандидатура и рекорды вновь оказались в центре внимания:
Единственный представитель МЛС в списке 30 номинантов: Лионель Месси был включен в число 30 претендентов на «Золотой мяч» в этом году, став единственным действующим футболистом из высшей лиги Северной Америки (МЛС), представленным в списке;
Недосягаемый рекорд — 8 «Золотых мячей»: Аргентинская звезда вошел в историю как футболист, завоевавший эту награду наибольшее количество раз. Он поднимал этот трофей над головой восемь раз (в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах);
Причина отказа от визита: В качестве основных причин отсутствия звезды на церемонии пока называются плотный график матчей, дальность перелета или тот факт, что фаворитами на получение награды являются другие претенденты.
Исторические «Золотые мячи» Лионеля Месси
Количество наград
Годы получения
Команда на тот момент
1–4
2009, 2010, 2011, 2012
«Барселона»
5–6
2015, 2019
«Барселона»
7
2021
«Пари Сен-Жермен»
8
2023
«Интер Майами» / ПСЖ
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